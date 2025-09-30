Thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân tử vong khi tham gia phòng, chống bão số 10

Sáng 30/9, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa và Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Nguyễn Ngọc Hùng, Bí thư Chi bộ thôn Bản Thiện 3, xã Triệu Sơn không may bị cây đè tử vong trong lúc làm nhiệm vụ phòng, chống bão số 10.

Đoàn công tác thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình ông Nguyễn Ngọc Hùng.

Đoàn công tác đã đến thắp hương, chia buồn sâu sắc với gia đình ông Nguyễn Ngọc Hùng, Bí thư Chi bộ thôn Bản Thiện 3, xã Triệu Sơn và trao số tiền hỗ trợ của tỉnh cho gia đình.

Thăm hỏi, chia buồn sâu sắc với gia đình nạn nhân, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đồng thời ghi nhận và trân trọng những cống hiến, tinh thần trách nhiệm với công việc chung của ông Nguyễn Ngọc Hùng. Sự hy sinh của ông để lại niềm tiếc thương đối với cấp ủy, chính quyền và bà con Nhân dân, là tấm gương về tinh thần vì Nhân dân, vì nhiệm vụ chung của thôn, xã.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh động viên gia đình nén đau thương mất mát, lo tròn hậu sự cho người thân và cố gắng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó, vào khoảng 6h ngày 29/9, sau một đêm tham gia trực phòng, chống bão số 10 tại nhà văn hóa thôn, trên đường trở về nhà, ông Nguyễn Ngọc Hùng không may bị một cây xà cừ lớn gãy đổ, đè trúng người, khiến ông bị tử vong.

