Thả hơn 2 tấn cá giống tái tạo, phát triển nguồn lợi thuỷ sản tại lưu vực sông Mã

Lê Hoà
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 30/3, tại phố Yên Vực, phường Nguyệt Viên, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND phường Nguyệt Viên và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức thả cá giống tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản trên lưu vực sông Mã năm 2026 và phát động phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Đồng chí Cao văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tham gia chương trình.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành: Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND; Lê Văn Tiến, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị và đông đảo quần chúng Nhân dân trên địa bàn.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi lễ.

Hoạt động thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại các thủy vực tự nhiên và hồ chứa lớn được Chi cục Biển đảo và Thủy sản phối hợp với các địa phương trong tỉnh duy trì thường xuyên. Đây không chỉ là giải pháp thiết thực nhằm phục hồi, phát triển nguồn lợi thủy sản mà còn góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong công tác bảo vệ tài nguyên thủy sinh.

Đại diện Giáo hội Phật giáo tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Thông qua hoạt động này, các tổ chức, cá nhân được khuyến khích tích cực tham gia thả giống tái tạo nguồn lợi, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, qua đó góp phần phát triển sinh kế, cải thiện đời sống cho người dân làm nghề khai thác thủy sản.

Đông đảo Nhân dân cùng tham dự.

Lễ thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trên lưu vực sông Mã là hoạt động ý nghĩa hướng đến “Ngày truyền thống Ngành Thủy sản (1/4)” và “Tháng hành động bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng ven bờ tỉnh Thanh Hóa năm 2026” do Sở Nông nghiệp và Môi trường phát động.

Các đại biểu tham gia thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường và các đại biểu thả cá giống xuống lưu vực sông Mã.

Đại diện Giáo hội Phật giáo và đông đảo phật tử hưởng ứng chương trình.

Tại buổi lễ năm nay, các đại biểu và đông đảo quần chúng Nhân dân đã thả hơn 2 tấn cá giống nước ngọt truyền thống như: cá trắm, trôi, chép... xuống lưu vực sông Mã.

Lê Hoà

