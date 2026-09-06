Tên lửa Đức lần đầu đưa vệ tinh lên quỹ đạo từ châu Âu

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Công ty khởi nghiệp Isar Aerospace của Đức ngày 5/9 phóng thành công tên lửa Spectrum từ Trung tâm Vũ trụ Andøya ở miền Bắc Na Uy, đánh dấu lần đầu tiên một chuyến bay thương mại từ lục địa châu Âu đạt quỹ đạo, trong bối cảnh các nước châu Âu nỗ lực tăng cường năng lực phóng vệ tinh riêng.

Tên lửa Spectrum đã làm nên lịch sử khi trở thành tên lửa thương mại đầu tiên đưa tàu vũ trụ lên quỹ đạo từ lục địa châu Âu. Ảnh: IDPA.

Công ty Isar Aerospace cho biết tên lửa Spectrum không người lái đã mang theo 5 vệ tinh nhỏ cùng một thiết bị thử nghiệm công nghệ. Tên lửa được thiết kế để vận chuyển các tải trọng nhỏ và trung bình.

Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Na Uy Cecilie Myrseth đánh giá thành công trên là bước tiến quan trọng đối với ngành công nghiệp phóng vệ tinh của châu Âu. Theo bà, khả năng phóng vệ tinh từ Andøya sẽ góp phần tăng cường năng lực của Na Uy và châu Âu trong lĩnh vực không gian, trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz từng tới thăm cơ sở phóng của Isar Aerospace hồi tháng 3, thể hiện sự quan tâm của Berlin đối với nỗ lực phát triển năng lực không gian của châu Âu.

Đây là lần phóng thứ hai của Isar Aerospace. Trong lần phóng đầu tiên vào tháng 3/2025, tên lửa Spectrum đã rơi xuống biển và phát nổ ngay sau khi rời bệ phóng tại cùng địa điểm. Không có người bị thương trong sự cố này. Isar Aerospace khi đó vẫn đánh giá sứ mệnh đạt kết quả tích cực do thu thập được lượng lớn dữ liệu phục vụ quá trình phát triển tên lửa.

Vụ phóng tên lửa Spectrum diễn ra sau nhiều tháng trì hoãn. Ảnh: IDPA.

Isar Aerospace cho biết chuyến bay lần này vừa là sứ mệnh kiểm định phương tiện, vừa là chuyến bay đầu tiên của Spectrum mang theo tải trọng.

Thành công của Isar Aerospace diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu đang phát triển năng lực phóng vệ tinh nhằm tăng khả năng tiếp cận không gian từ khu vực. Thị trường hiện có sự tham gia của các doanh nghiệp lớn như SpaceX của Mỹ và ArianeGroup của Pháp, liên doanh giữa Airbus và Safran.

Tuần trước, Isar Aerospace cho biết đã nhận được khoảng 200 triệu euro (232 triệu USD) từ Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) để hỗ trợ phát triển các loại tên lửa mới, đồng thời mở rộng cơ sở hạ tầng thử nghiệm và phóng. Công ty cũng đang phát triển một cơ sở phóng thứ hai tại Canada.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters