Thủ tướng Anh bác bỏ đồn đoán về bầu cử trước thời hạn

Thủ tướng Anh Andy Burnham mới đây khẳng định không có kế hoạch tổ chức tổng tuyển cử sớm, đồng thời cho biết cuộc bầu cử tiếp theo dự kiến diễn ra vào năm 2029.

Trong các cuộc phỏng vấn với BBC và ITV ngày 25/9, ông Burnham bác bỏ những đồn đoán về khả năng tổ chức bầu cử trước thời hạn, cho rằng ưu tiên hiện nay là điều hành đất nước và thực hiện các cam kết của chính phủ.

Khi được hỏi liệu cuộc tổng tuyển cử tiếp theo có diễn ra vào năm 2029 hay không, ông Burnham trả lời khẳng định và nhấn mạnh: “Tôi hoàn toàn bác bỏ mọi suy đoán về việc bầu cử sớm”. Ông cho biết không có cuộc bầu cử nào trong thời gian tới và ông đang tập trung vào công việc của chính phủ.

Thủ tướng Anh cho biết các ưu tiên hiện nay là hỗ trợ người dân giảm chi phí sinh hoạt và giúp các doanh nghiệp giảm chi phí hoạt động. Ông cũng dự kiến sử dụng hội nghị thường niên của Công đảng để làm rõ hơn định hướng của chính phủ.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh các cuộc thăm dò gần đây cho thấy sự ủng hộ dành cho Công đảng đã được cải thiện kể từ khi ông Burnham thay ông Keir Starmer làm Thủ tướng Anh hồi tháng 7. Một cuộc thăm dò của YouGov thực hiện cho Sky News và The Times cho thấy nếu tổng tuyển cử được tổ chức vào thời điểm hiện nay, không đảng nào được dự báo giành đa số tuyệt đối.

Bên cạnh vấn đề bầu cử, ông Burnham cũng đề cập tình trạng người di cư vượt eo biển Manche bằng thuyền nhỏ. Ông cho biết mục tiêu của chính phủ là không để xảy ra các chuyến vượt biển bằng thuyền nhỏ.

Ngày 24/9, có 781 người vượt eo biển Manche bằng thuyền nhỏ để đến Anh, mức cao nhất trong một ngày kể từ đầu năm 2026. Tuy nhiên, tổng số người vượt eo biển Manche trong năm nay vẫn thấp hơn khoảng 45% so với cùng kỳ năm 2025.

Minh Phương