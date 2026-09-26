Ông Putin: Ukraine tấn công Moscow làm suy yếu khả năng nối lại đàm phán

Phát biểu sau kỳ bầu cử Duma Quốc gia Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào Moscow và một số điểm bỏ phiếu đã ảnh hưởng đến khả năng nối lại đàm phán giữa hai bên. Tuy nhiên, ông khẳng định các đề xuất về một giải pháp hòa bình vẫn đang được đặt trên bàn.

Phát biểu tại St. Petersburg bên lề Diễn đàn Văn hóa Thống nhất, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã làm rõ quan điểm của Moscow xung quanh khả năng nối lại đàm phán với Kyiv, các vụ tấn công vào hạ tầng bầu cử, cũng như cục diện quan hệ quốc tế hiện nay.

Tổng thống Putin cho biết Nga từng cân nhắc khả năng tiếp tục đàm phán sau khi bầu cử Duma quốc gia kết thúc. Tuy nhiên, Tổng thống Putin cáo buộc Ukraine đã phát động đợt tấn công khiêu khích quy mô lớn với hơn 1.600 thiết bị bay không người lái (UAV) nhắm vào khu vực Moscow và các điểm bỏ phiếu đúng vào thời điểm diễn ra bầu cử, gây thương vong cho dân thường và thiệt hại cho hạ tầng năng lượng, giao thông hàng hải tại Biển Đen.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh: “Sau tất cả những gì họ đã làm, chúng tôi sẽ phải suy nghĩ kỹ lưỡng về những bước đi đáp trả. Mọi quyết định, bao gồm cả khả năng tái khởi động đàm phán, sẽ hoàn toàn dựa trên lợi ích cốt lõi của Nga” .

Đề cập về việc phía Ukraine gần đây liên tục đưa ra các đề xuất ngừng bắn nhắm vào hạ tầng năng lượng, hàng hải và không quân, Tổng thống Putin nhận định hành động trả đũa của Nga là nguyên nhân khiến phía Ukraine phải tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn.

Bình luận về những tuyên bố cứng rắn từ một số quan chức quốc phòng Châu Âu gần đây, Tổng thống Putin cho rằng đây là những “phát ngôn khiêu khích” nhằm kích động tâm lý bài Nga. Ông một lần nữa bác bỏ cáo buộc Nga đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự với châu Âu, khẳng định Moscow “không có kế hoạch lẫn động cơ” cho hành động này. Đối với cộng đồng nói tiếng Nga tại các quốc gia Baltic, Nga sẽ bảo vệ quyền lợi của họ thông qua các kênh pháp lý và nhân đạo quốc tế.

Về cục diện toàn cầu, Tổng thống Putin đánh giá quan hệ Nga - Mỹ hiện ở mức “gần như bằng không”, nhưng hoan nghênh các cuộc đối thoại gần đây giữa Washington và Bắc Kinh vì sự ổn định của kinh tế thế giới.

Về Hội nghị thượng đỉnh APEC dự kiến diễn ra ngày 18-19/11/2026 tại Thâm Quyến (Trung Quốc), Tổng thống Putin cho biết ông đã nhận được lời mời và bày tỏ ý định tham dự. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào tình hình tại Nga.

Các tuyên bố trên của Tổng thống Putin được đưa ra trong bối cảnh những nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine đang được thúc đẩy. Ngày 25/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ đã đề xuất tổ chức một cuộc gặp ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) nhằm thúc đẩy các nỗ lực chấm dứt xung đột. Theo ông Zelensky, Kyiv đang chờ Washington đưa ra thời điểm cụ thể cho cuộc gặp.

Nhật Lệ