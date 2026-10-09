Tehran và Washington trao đổi các đề xuất mới nhằm chấm dứt xung đột

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vừa cho biết Tehran và Washington đã trao đổi các đề xuất mới nhằm chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh hai bên tiếp tục tìm kiếm giải pháp thông qua đối thoại, bất chấp những bất đồng liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

Ông Pezeshkian đưa ra thông tin trên trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề các hội nghị diễn ra tại Turkmenistan ngày 8/10. Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về quan hệ song phương, đồng thời thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, giao thông vận tải và thương mại. Hai bên cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy nhanh tiến độ các dự án chung và tăng cường phối hợp nhằm góp phần duy trì ổn định khu vực.

Ông Pezeshkian nêu rõ: “Chúng tôi đang đàm phán, nhưng mỗi lần đối thoại với Mỹ, họ lại tấn công. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không rời bàn đàm phán và từ bỏ đối thoại”.

Nhà lãnh đạo Iran đồng thời cảm ơn Nga về lập trường đối với các vấn đề khu vực và tại Liên hợp quốc, cho rằng Moskva đã góp phần phản đối chủ nghĩa đơn phương. Ông bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường phối hợp và mở rộng hợp tác song phương. Theo ông, Tehran hướng tới giải pháp chấm dứt xung đột trên cơ sở bảo đảm các quyền của người dân Iran theo luật pháp quốc tế.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump ngày 8/10 tuyên bố Washington sẽ không tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới. Ông cũng cho biết hai nước đang tiến hành các cuộc thảo luận mà ông đánh giá là có tiến triển, hướng tới chấm dứt cuộc xung đột kéo dài khoảng 6 tháng.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Chúng tôi đang tiến hành các cuộc thảo luận có tiến triển với Cộng hòa Hồi giáo Iran. Chúng tôi sẽ không tấn công Iran vào bất kỳ thời điểm nào trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ diễn ra ngày 3/11”.

Trong khi đó, vấn đề hạt nhân tiếp tục là trở ngại lớn đối với triển vọng đạt thỏa thuận. Truyền thông nhà nước Iran ngày 8/10 dẫn lời người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran khẳng định nước này sẽ không từ bỏ hoạt động làm giàu urani hoặc bàn giao kho dự trữ urani. Tuyên bố được đưa ra vài ngày sau khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói rằng Iran cần cắt giảm đáng kể năng lực làm giàu urani. Mỹ, Israel và các đồng minh phương Tây lâu nay cáo buộc Iran tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân. Tehran nhiều lần bác bỏ cáo buộc này.

Thanh Hằng