Tây Đô phát triển phong trào, hoạt động hội phụ nữ sau sáp nhập đơn vị hành chính

Xã Tây Đô được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Vĩnh Long, Vĩnh Yên, Vĩnh Tiến và Vĩnh Quang. Theo đó, Hội LHPN xã Tây Đô mở rộng địa bàn hoạt động và có số lượng hội viên, phụ nữ đông với hơn 4.000 hội viên sinh hoạt tại 28 chi hội nông thôn và 1 chi hội công an xã. Sau hơn 2 tháng thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Hội LHPN xã đã nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì các hoạt động và phong trào thường xuyên, tạo khí thế thi đua sôi nổi.

Hội viên, phụ nữ thôn Xuân Giai thu gom phế liệu gây quỹ tặng quà cho hội viên, trẻ em khó khăn.

Nổi bật là đã tập trung rà soát, kiện toàn tổ chức, kịp thời nắm tình hình hội viên, phụ nữ sau sáp nhập; chủ động báo cáo, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương để giải quyết những vấn đề phát sinh. Duy trì sinh hoạt chi hội, tổ hội, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của hội và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trọng tâm là cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với thực hiện học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đợt thi đua đặc biệt chào mừng các ngày lễ lớn do Hội LHPN tỉnh phát động đầu năm 2025 với 6 công trình/phần việc; phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, “Bình dân học vụ số”...

Về hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, hội tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân và thu lãi tại các điểm giao dịch. Đến nay, dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 41 tỷ đồng; tổng số dư nợ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 31 tỷ 200 triệu đồng, cho hàng trăm lượt hội viên vay. Qua rà soát, kiểm tra vốn tại các đơn vị, hầu hết chị em sử dụng vốn đúng mục đích, đối tượng, đạt hiệu quả với các ngành nghề như chăn nuôi trang trại, sản xuất cây trồng vụ đông...

Về hoạt động an sinh xã hội, Hội LHPN xã chủ động tổ chức các hoạt động chăm lo cho phụ nữ, trẻ em, gia đình chính sách, người có công với cách mạng; đẩy mạnh chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” bằng mô hình “Phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình”, “Biến rác thành tiền” gây quỹ. Từ đầu năm đến nay, các chi hội đã gom quỹ từ phế liệu đạt hơn 60 triệu đồng giúp phụ nữ, trẻ em nghèo; kết nối các nhà hảo tâm trao 30 suất quà cho 30 cháu có hoàn cảnh khó khăn đầu năm học mới... Hội LHPN xã còn là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai; làm tốt công tác hậu cần, giúp sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn...

Về tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và xây dựng tổ chức hội vững mạnh, ngay sau hợp nhất, kiện toàn tổ chức, Hội LHPN xã đã chỉ đạo các chi hội thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ đạo 28/28 chi hội tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025 và triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030; đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên nòng cốt...

Hội LHPN xã Tây Đô còn tổ chức nhiều đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc hàng cây xanh; duy trì mô hình gắn biển “Nhà sạch, vườn đẹp” tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, từng bước nâng tầm các tiêu chí nông thôn mới, đặc biệt là tiêu chí môi trường.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN xã Vũ Bích Huệ cho biết: “Hội LHPN xã đang tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện tốt an sinh xã hội; tuyên truyền hội viên chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, duy trì và nhân rộng các mô hình sản xuất, các câu lạc bộ nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, phụ nữ; đặc biệt là chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2025-2030”.

Bài và ảnh: Lê Hà