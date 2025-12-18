Công bố kết quả nghiên cứu thí điểm Bộ chỉ số Bình đẳng giới trong khu vực công

Sáng 18/12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, thông qua Trung tâm Việt-Úc (VAC) tổ chức Hội thảo khoa học “Công bố kết quả nghiên cứu thí điểm Bộ chỉ số Bình đẳng giới trong khu vực công ở Việt Nam,” nhằm giới thiệu và thảo luận kết quả nghiên cứu xây dựng một bộ công cụ đánh giá bình đẳng giới chuyên biệt cho khu vực công, bao gồm các cơ quan Trung ương và chính quyền địa phương.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: Việt Đức/TTXVN)

Việc xây dựng và thử nghiệm Bộ chỉ số được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả quản trị trong khu vực công và thúc đẩy môi trường làm việc công bằng, minh bạch, bao trùm, phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam về bình đẳng giới và phát triển bền vững.

Phát biểu khai mạc, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định: "Bình đẳng giới trong khu vực công không chỉ là vấn đề của riêng phụ nữ hay của một lĩnh vực cụ thể, mà là một chỉ dấu phản ánh chất lượng quản trị quốc gia, mức độ bao trùm của phát triển và tính hiện đại của nền hành chính nhà nước phục vụ nhân dân."

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cũng cho biết Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã giao Trung tâm Nghiên cứu Giới và Quyền Phụ nữ triển khai nghiên cứu thí điểm Khung thu thập dữ liệu của Bộ chỉ số Bình đẳng giới trong khu vực công với sự hỗ trợ từ Chính phủ Australia thông qua Trung tâm Việt-Úc, hướng tới việc đưa bình đẳng giới trở thành nội dung có thể đo lường, theo dõi và quản trị trong khu vực công.

Từ góc nhìn chiến lược, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Hùng nhận định nghiên cứu thí điểm này gợi mở cách tiếp cận coi bình đẳng giới là một thành tố cấu thành của nền quản trị công hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Hội thảo không chỉ công bố kết quả nghiên cứu ban đầu mà còn tạo lập một không gian đối thoại chính sách dựa trên bằng chứng nhằm tìm kiếm các giải pháp khả thi để thúc đẩy bình đẳng giới trong công tác cán bộ một cách bền vững.

Bà Renée Deschamps, Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam chia sẻ, việc thúc đẩy sự tham gia, tiếng nói và tầm ảnh hưởng của phụ nữ trong các tổ chức công không chỉ là điều cần làm, mà còn là nền tảng cho quản lý nhà nước hiệu quả, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững.

Bà Renée Deschamps cũng cho biết Bộ chỉ số được xây dựng và thí điểm với sự hợp tác của Đại học Griffith, đo lường bình đẳng giới xuyên suốt toàn bộ chuỗi lãnh đạo, từ vấn đề tuyển dụng cho tới đào tạo, phát triển lãnh đạo, luân chuyển, bổ nhiệm và các khía cạnh của môi trường làm việc.

Phó Đại sứ Australia Renée Deschamps ghi nhận các nhóm nghiên cứu đã triển khai thí điểm Bộ chỉ số tại bốn bối cảnh đa dạng: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao, thành phố Cần Thơ và tỉnh Phú Thọ.

Bộ chỉ số, với 10 chỉ số cốt lõi cùng một số chỉ số bổ trợ, nhằm đo lường mức độ bình đẳng giới trên toàn hệ thống phát triển nhân lực.

Một phát hiện đáng chú ý từ chương trình thí điểm là mặc dù phụ nữ chiếm hơn 45% tổng số cán bộ đang làm việc tại các cơ quan tham gia thí điểm, song các rào cản về mặt cấu trúc còn đang hạn chế khả năng tiếp cận của phụ nữ đối với các vị trí quản lý cấp cao.

Báo cáo kết quả nghiên cứu thí điểm cũng chỉ ra rằng phụ nữ chiếm tỷ lệ rất lớn trong đội ngũ trực tiếp thực thi công vụ, là lực lượng bảo đảm tính liên tục, kỷ cương và chất lượng của nền hành chính, nhưng khi đi lên các nấc thang quyết định về quy hoạch, bổ nhiệm và tham gia lãnh đạo, tỷ lệ này lại giảm dần, thậm chí có sự “đứt gãy” rõ rệt.

Kết quả khảo sát ban đầu cho thấy bình đẳng giới trong khu vực công không tự động đạt được chỉ bằng việc tăng số lượng phụ nữ, mà phụ thuộc rất lớn vào cách thức vận hành của hệ thống thể chế, từ công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, đánh giá, bổ nhiệm, đến các chuẩn mực và thực hành phi chính thức trong tổ chức.

Một xu hướng cần quan tâm được nhấn mạnh là càng lên cao khoảng cách giới càng rộng, và nhất quán không có nữ giới ở vị trí người đứng đầu các cơ quan được khảo sát.

Từ các bằng chứng nghiên cứu, Tiến sỹ Lương Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giới và Quyền Phụ nữ, Phó Viện trưởng Viện Quyền con người, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và là Trưởng nhóm nghiên cứu thí điểm Bộ chỉ số, đã đưa ra các khuyến nghị về việc cần chuyển đổi hướng tiếp cận (bao gồm việc cần can thiệp vào “dòng chảy lãnh đạo,” không chỉ dừng lại ở tỷ lệ lãnh đạo nữ được bổ nhiệm) và chuyển đổi cách tiếp cận từ theo dõi số lượng sang theo dõi dòng chảy và điểm nghẽn, đồng thời chuyển từ khuyến khích sang ràng buộc trách nhiệm giải trình./.

Theo TTXVN