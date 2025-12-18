Trao tặng 20 ngôi nhà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đồng Lương và Định Hòa

Ngày 18/12, Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi nhánh Thanh Hóa và Quỹ Vì tầm vóc Việt, Ủy ban MTTQ các xã Đồng Lương, Định Hòa đã tổ chức lễ trao tặng nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện lãnh đạo Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Thanh Hóa và Quỹ Vì tầm vóc Việt, trao biển tượng trưng tặng nhà cho 19 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đồng Lương.

Đại diện lãnh đạo Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi nhánh Thanh Hóa và Quỹ Vì tầm vóc Việt, đã trao tặng 19 căn nhà cho 19 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đồng Lương và 1 căn nhà cho 1 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Định Hòa.

Ông Trịnh Văn Cường, Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi nhánh Thanh Hóa phát biểu tại buổi trao tặng.

Được biết, trong nhiều năm qua, thông qua Quỹ Vì tầm vóc Việt, Ngân hàng TMCP Bắc Á đã tích cực đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và chính quyền các địa phương trong các chương trình xóa đói, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội. Hàng nghìn ngôi nhà Đại đoàn kết, hàng trăm công trình dân sinh, các chương trình chăm lo Tết cho người nghèo, học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn... đã được triển khai tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, với mong muốn lan tỏa những giá trị nhân văn và hạnh phúc đích thực tới cộng đồng.

Đông đảo người dân tham dự buổi lễ.

Riêng trong năm 2025, Ngân hàng TMCP Bắc Á, Quỹ Vì tầm vóc Việt cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng hơn 31 tỷ đồng để xây mới và sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào vùng biên giới, gia đình có công với cách mạng, cũng như người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại các tỉnh: Nghệ An, Thái Nguyên, Hải Phòng và Quảng Trị.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ngân hàng TMCP Bắc Á, Quỹ Vì tầm vóc Việt cắt băng khánh thành ngôi nhà của hộ gia đình anh Lê Văn Trinh, thôn Tân Phong, xã Đồng Lương.

Niềm vui của hộ gia đình chị Lê Thị Cúc, thôn Tân Phong, xã Đồng Lương bên ngôi nhà mới hoàn thành.

Việc trao tặng 20 nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình tại 2 xã: Đồng Lương, Định Hòa, với tổng kinh phí 1,6 tỷ đồng là một phần trong hành trình sẻ chia đầy ý nghĩa của Ngân hàng TMCP Bắc Á, Quỹ Vì tầm vóc Việt nhằm giúp bà con sẽ có thêm điểm tựa vững chắc từ những ngôi nhà mới để ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất và từng bước xây dựng tương lai tốt đẹp hơn.

Phan Nga