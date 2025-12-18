Hình hài cây cầu dây văng đầu tiên vượt đường sắt Bắc - Nam tại Thanh Hóa

Cầu dây văng vượt đường sắt Bắc - Nam trên tuyến Đại lộ Đông -Tây (phường Hạc Thành) công trình giao thông hiện đại tại Thanh Hóa dự kiến thông xe kỹ thuật ngày 19/12, góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Video: Cây cầu dây văng đầu tiên ở Thanh Hóa.

Sáng 18/12, theo ghi nhận của phóng viên, cầu dây văng vượt đường sắt Bắc - Nam thuộc phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa đã cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng cho lễ thông xe kỹ thuật dự kiến diễn ra vào ngày mai.

Trên công trường, các kỹ sư, công nhân đang khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng như lắp đặt lan can, chăm sóc cây xanh, sơn kẻ vạch đường và vệ sinh mặt cầu...

Công nhân đang khẩn trương lắp đặt và đấu nối hệ thống điện chiếu sáng trên cầu.

Đội ngũ kỹ thuật thực hiện sơn kẻ vạch đường, đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn giao thông trước lễ thông xe.

Dọc hai bên vỉa hè đường gom và các dải phân cách trên cầu, cây xanh, hoa cảnh cũng đã được trồng đồng bộ, tạo không gian xanh, hài hòa với cảnh quan xung quanh.

Dự án cầu dây văng vượt đường sắt Bắc - Nam được khởi công từ tháng 5/2024, với tổng mức đầu tư gần 647 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây lắp hơn 513 tỷ đồng, phần còn lại dành cho giải phóng mặt bằng và các hạng mục liên quan.

Theo thiết kế, công trình có tổng chiều dài gần 800 m, gồm cầu chính dài hơn 276 m và hệ thống đường dẫn hai đầu cầu dài trên 500 m.

Cầu được xây dựng theo kết cấu bê tông cốt thép vĩnh cửu, kiểu dây văng Extradosed hiện đại, nhịp lớn nhất lên tới 120 m.

Mặt cầu rộng từ 22,5 - 25 m, bố trí 4 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp, đáp ứng nhu cầu lưu thông ngày càng tăng của đô thị trung tâm tỉnh.

Điểm nhấn của công trình là hệ thống dây cáp thép được thiết kế, thi công chắc chắn, kết hợp hệ thống đèn LED trang trí, tạo hiệu ứng thẩm mỹ về đêm, góp phần hình thành một công trình giao thông mang dấu ấn kiến trúc đô thị hiện đại.

Cận cảnh hệ thống dây văng Extradosed hiện đại của cầu vượt đường sắt Bắc - Nam.

Khi đưa vào khai thác, công trình được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông cửa ngõ phía Tây phường Hạc Thành, giảm áp lực ùn tắc tại nút giao Trịnh Kiểm - Đại lộ Đông - Tây và đường Nguyễn Trãi, đồng thời cải thiện đáng kể khả năng kết nối hạ tầng và điều kiện đi lại cho người dân.

Việc thông xe kỹ thuật công trình không chỉ đánh dấu thêm một bước phát triển trong đầu tư hạ tầng giao thông đô thị của Thanh Hóa, mà còn là công trình có ý nghĩa chính trị, xã hội quan trọng, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Hoàng Đông