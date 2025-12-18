Nhiều hình thức vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo được giao nhiệm vụ quản lý trên 37km đường biên giới, với 12 vị trí/15 mốc quốc giới, đảm bảo an ninh trật tự 2 xã biên phòng là Na Mèo và Sơn Thủy. Đây là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự trên tuyến biên giới. Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương cùng với sự giúp đỡ của Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, giúp Nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo tổ chức điểm thu hồi VK, VLN, CCHT.

Để đảm bảo chủ quyền an ninh khu vực biên giới, một trong những nhiệm vụ được đồn đặt lên hàng đầu là tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng và bảo vệ khu vực biên giới, đảm bảo an ninh quốc gia. Thời gian qua, đồn đã tập trung điều tra cơ bản, khảo sát nắm tình hình sản xuất, tàng trữ, sử dụng, mua bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) trên địa bàn nội biên, ngoại biên. Đồng thời, phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương 2 xã Na Mèo và Sơn Thủy tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân tự giác giao nộp VK, VLN, CCHT; đồng thời rà soát, lập danh sách các đối tượng có biểu hiện nghi vấn tàng trữ vũ khí trái phép để có biện pháp xử lý...

Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên ý thức chấp hành pháp luật và các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT của người dân được nâng lên. Người dân đã tự giác giao nộp nhiều súng tự chế cho các cấp chính quyền và lực lượng biên phòng; đồng thời nêu cao ý thức cảnh giác và tố cáo những hành vi tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT cho lực lượng chức năng, nhằm hạn chế tình trạng tội phạm và vi phạm pháp luật trong quá trình sử dụng VK, VLN, CCHT.

Trung tá Mai Tri Thức, Chính trị viên Phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo, cho biết: "Theo thói quen, một bộ phận người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số thường chế tạo một số loại súng để vào rừng săn bắn chim rừng. Nhận thức, hiểu biết về các quy định pháp luật của người dân còn hạn chế, nhiều người không biết việc tự chế tạo và sử dụng súng là vi phạm pháp luật. Việc vận động bà con giao nộp VK, VLN tàng trữ trái phép gặp rất nhiều khó khăn, nhiều trường hợp chống đối, hoặc cất giấu vũ khí tự chế ở trên nương rẫy, trong rừng".

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo đã trực tiếp đến từng bản, từng hộ dân vận động, giải thích để bà con tự giác giao nộp VK, VLN. Kết quả, trong năm 2025 Nhân dân trên địa bàn đã tự nguyện giao nộp 9 khẩu súng kíp tự chế và nhiều CCHT, góp phần quan trọng vào việc phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ mất an ninh trật tự. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và phối hợp chặt chẽ với chính quyền, lực lượng chức năng, đến nay tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, không xảy ra vụ việc liên quan đến sử dụng VK, VLN trái phép.

Anh Vừ A Thao ở bản Cha Khót, xã Na Mèo, cho biết: “Sau khi được cán bộ biên phòng tuyên truyền, giải thích, tôi đã nhận thức được việc sử dụng súng tự chế bắn đạn bi là vi phạm pháp luật nên bản thân tôi đã tự giác giao nộp vũ khí này”.

Thời gian tới, đồn tiếp tục đổi mới phương pháp tuyên truyền theo hướng trực quan, dễ hiểu, gắn với phong tục, ngôn ngữ của đồng bào. Đồng thời, phát huy vai trò già làng, trưởng bản, người có uy tín và các tổ tự quản an ninh trật tự khu vực biên giới để vận động, giám sát, kịp thời phát hiện, thu hồi vũ khí còn sót trong dân. Đặc biệt, từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình hình tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến VK, VLN, CCHT và pháo còn diễn biến phức tạp. Do đó, đồn đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, đồng bộ. Trong đó, mở đợt cao điểm đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, vận động thu hồi VK, VLN, CCHT nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các trường hợp vi phạm.

Bài và ảnh: Hoàng Lan