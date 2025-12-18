Gỡ vướng trong thi công tuyến đường từ Như Xuân đi Thượng Ninh

Tuyến đường từ xã Như Xuân đi xã Thượng Ninh được kỳ vọng trở thành trục giao thông kết nối quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương trong khu vực. Tuy nhiên, quá trình thi công kéo dài, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nguồn vốn và tác động của thời tiết, đã khiến dự án phát sinh nhiều bất cập, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Dự án đường từ xã Như Xuân đi xã Thượng Ninh đang được gấp rút đẩy nhanh tiến độ.

Theo phản ánh của người dân sinh sống dọc hai bên đường, thời gian thi công dự án kéo dài, có thời điểm chững lại, khiến cho việc đi lại của bà con gặp rất nhiều khó khăn. Khi trời mưa mặt đường lầy lội, chi chít “ổ voi, ổ gà” gây mất an toàn giao thông; những ngày nắng thì bụi đất mù mịt cuộn từ mặt đường thổi vào nhà dân... gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống.

Một hộ dân ở thôn Thấng Sơn, xã Như Xuân cho biết: “Bà con liên tục kiến nghị, đề xuất phương án đảm bảo môi trường trong thi công cũng như phương án đẩy nhanh tiến độ, thời gian gần đây đơn vị thi công đã có phương án khắc phục “ổ voi, ổ gà” bằng việc san gạt, đổ đá mạt. Dù vậy, tình trạng ô nhiễm vẫn không được cải thiện, bụi đá bay mù mịt".

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Long, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Như Xuân (nay là đơn vị tư vấn quản lý dự án), cho biết: "Dự án đường giao thông từ nội thị Yên Cát theo quy hoạch đi xã Cát Vân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa (nay là tuyến đường từ xã Như Xuân đi xã Thượng Ninh) có tổng mức đầu tư 90 tỷ đồng; chiều dài tuyến gần 10km thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, nền đường rộng 9m, trong đó mặt đường rộng 6m. Trước đây, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Xuân (nay được chuyển giao về UBND xã Như Xuân). Dự án được xác định là trục kết nối quan trọng, mở hướng giao thương giữa các xã Như Xuân, Thượng Ninh".

Đến thời điểm hiện tại, dự án đã giải ngân khoảng 50% tổng vốn và khối lượng thi công đạt khoảng 70%. Một số hạng mục quan trọng đã được nhà thầu hoàn thành như hệ thống mương thoát nước, các cầu cứng trên tuyến và nền mặt bằng đường.

Theo ông Long, "những bất cập mà người dân phản ánh có nhiều nguyên nhân, trước hết là công tác giải phóng mặt bằng. Do việc giải phóng mặt bằng chủ yếu dựa trên việc người dân hiến đất, hiến công trình, nên đến nay vẫn còn gần 10 hộ chưa thống nhất các phương án để bàn giao mặt bằng. Việc chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gắn với việc bàn giao và các thủ tục liên quan cũng làm cản trở đến quá trình thi công. Bên cạnh đó là việc thiếu nguồn cung vật liệu, giá vật liệu tăng"...

Còn Trưởng phòng Kinh tế xã Như Xuân Lê Bình Dương, cho biết: "Chủ đầu tư đã làm việc với các nhà thầu là Công ty Cổ phần IDI và Công ty Công trình giao thông I Thanh Hóa đề nghị tập trung máy móc, nhân công, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Về công tác giải phóng mặt bằng, xã Như Xuân đang phối hợp với xã Thượng Ninh cùng các nhà thầu có phương án vận động, tuyên truyền và có những giải pháp phù hợp để người dân sớm bàn giao mặt bằng thi công".

Để có vốn chi trả thanh toán công nợ cho dự án, ngày 14/11/2025 UBND huyện Như Xuân đã có Tờ trình số 123/TTr-UBND về việc xin giao kế hoạch vốn thực hiện đầu tư xây dựng dự án đường giao thông từ nội thị Yên Cát theo quy hoạch đi xã Cát Vân, huyện Như Xuân (nay là xã Như Xuân đi xã Thượng Ninh), gửi Sở Tài chính. Hiện tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt là 90 tỷ đồng; số kinh phí đã cấp là 50 tỷ đồng; kinh phí đề nghị cấp là 31 tỷ đồng.

Trong khi đó, đại diện đơn vị nhà thầu - Công ty Cổ phần IDI cho biết, đơn vị cam kết nỗ lực thi công hoàn thành trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Song, việc hoàn thành sớm hay muộn phụ thuộc vào tiến độ giải phóng và bàn giao mặt bằng của chủ đầu tư. Cũng theo đại diện công ty, nếu địa phương chưa thể bàn giao mặt bằng sạch, đơn vị sẽ nỗ lực hoàn thành thảm nhựa đối với những tuyến đủ điều kiện. Đồng thời cam kết đảm bảo lưu thông cũng như vấn đề môi trường toàn tuyến để bà con yên tâm đi lại dịp tết.

Người dân địa phương đang mong mỏi những cam kết này sớm được thực hiện, để tuyến đường không còn dang dở.

Bài và ảnh: Đình Giang