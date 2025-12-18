Đối thoại chính sách và giám sát thực hiện bình đẳng giới tại xã Tam Chung

Ngày 18/12, tại xã Tam Chung, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Hội nghị đối thoại chính sách và giám sát thực hiện bình đẳng giới; truyền thông phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tại cộng đồng. Đây là những nội dung quan trọng của Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”.

Các đại biểu dự hội nghị

Hội nghị đối thoại chính sách với chủ đề “Thực hiện cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật liên quan đến phụ nữ tại địa phương”, nhiều hội viên, phụ nữ đã nêu các ý kiến thiết thực, phản ánh những vấn đề sát với đời sống.

Các ý kiến tập trung vào công tác thu gom, xử lý rác thải; đề xuất đầu tư xây dựng chợ mới tại bản Lát; nâng cấp tuyến đường từ cầu cứng xã Mường Lát qua UBND xã, Trạm Y tế và Trường Tiểu học Tam Chung đến đội 5 bản Lát, bảo đảm an toàn, thuận tiện cho người dân và học sinh.

Bên cạnh đó, hội viên đề nghị có chính sách ưu đãi đầu tư phát triển kinh tế; hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; tạo điều kiện cho hội viên, Nhân dân tham gia đào tạo nghề, khởi nghiệp nông nghiệp. Nhiều ý kiến cũng kiến nghị khôi phục, gìn giữ trang phục truyền thống, phát triển du lịch cộng đồng bền vững tại bản Lát.

Tại hội nghị đối thoại, đại diện lãnh đạo xã Tam Chung đã ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của cán bộ, hội viên phụ nữ, đồng thời giải đáp một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh đã giám sát kết quả việc thực hiện bình đẳng giới trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; việc triển khai công tác phòng, chống bạo lực gia đình năm 2025 tại xã Tam Chung.

Nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện lồng ghép giới trong các dự án, tiểu dự án khác thuộc Chương trình MTQG DTTS&MN trên địa bàn xã, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; Cơ chế chỉ đạo, điều hành, phối hợp triển khai dự án có những khó khăn/vướng mắc, đề xuất các giải pháp khắc phục; Việc phối hợp nguồn lực thực hiện Dự án 8 với thực hiện các chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Vai trò của các ngành chức năng thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh phát biểu tại buổi nói chuyện chuyên đề.

Hội LHPN tỉnh cũng đã tổ chức nói chuyện chuyên đề về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tại cộng đồng và truyền thông về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tại cộng đồng.

Tiểu phẩm được truyền thông tại hội nghị

Lê Hà