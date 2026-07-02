Tập trung nguồn lực phát triển Hội Đông y phường Hạc Thành

Chiều 2/7, Hội Đông y phường Hạc Thành tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Lãnh đạo phường Hạc Thành và đại diện Hội Đông y tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Hội Đông y phường Hạc Thành hiện có 98 hội viên. Là tổ chức xã hội nghề nghiệp được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ khám, chữa bệnh và nâng cao sức khỏe cho Nhân dân bằng y học cổ truyền, từ tháng 9/2025 đến nay hội đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể triển khai các nhiệm vụ liên quan đến chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Đồng thời tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoạt động xã hội, từ thiện, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, gia đình chính sách khi có điều kiện.

Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Đông y phường Hạc Thành quyết tâm phát huy truyền thống y học cổ truyền, đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; tập trung mọi nguồn lực để phát triển và hiện đại hóa nền đông y và Hội Đông y phường, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường kết nạp hội viên, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thừa kế gắn với nâng cao trình độ chuyên môn và y đức nghề nghiệp...

Lê Hà