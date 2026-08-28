Tập trung khắc phục hậu quả bão số 4 và mưa lũ

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 8916/VPCP-NN ngày 28/8/2026 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả bão số 4 và mưa lũ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma vượt nước ngập, vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân vùng bị cô lập do mưa lũ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma vượt nước ngập, vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân vùng bị cô lập do mưa lũ.

Văn bản gửi các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tài chính, Quốc phòng, Công an; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Lạng Sơn, Cao Bằng, Phú Thọ, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Văn bản nêu rõ, ngày 28 tháng 8 năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có Báo cáo số 9921/BC-BNNMT về công tác ứng phó với bão số 4 và mưa lũ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đánh giá cao Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương có liên quan đã theo dõi sát diễn biến mưa lũ, chủ động, kịp thời, quyết liệt trong chỉ đạo, triển khai ứng phó với bão số 4 và đợt mưa lũ vừa qua, góp phần hạn chế thiệt hại về tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Huy động lực lượng, phương tiện tiếp cận cho được những hộ dân còn bị chia cắt do ngập lụt, sạt lở

Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo triển khai công tác khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất để sớm ổn định lại đời sống và sinh hoạt của Nhân dân sau thiên tai, trong đó:

Tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện tiếp cận cho được những hộ dân còn bị chia cắt do ngập lụt, sạt lở,.. để hỗ trợ kịp thời lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho người dân.

Tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, nhất là gia đình có người bị tử vong, sập đổ nhà cửa; cứu chữa người bị thương.

Huy động lực lượng hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà cửa; bố trí chỗ ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa, tuyệt đối không để người dân đói, khát, không có chỗ ở.

Khắc phục ngay cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng, hư hỏng do mưa lũ, hoàn thành trước ngày 01 tháng 9 năm 2026 để kịp khai giảng năm học mới, tuyệt đối không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu sách vở, đồ dùng học tập.

Khắc phục nhanh nhất các tuyến đường bị ách tắc, sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ đi lại và công tác cứu trợ; khôi phục cung cấp điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân.

Xử lý vệ sinh môi trường không để bùng phát dịch bệnh sau lũ; khôi phục sản xuất nông nghiệp để sớm ổn định lại đời sống cho người dân.

Rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại do mưa lũ, kịp thời sử dụng dự phòng ngân sách và các nguồn lực của địa phương để chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ các đối tượng bị thiệt hại, nhất là các hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách, đối tượng yếu thế theo đúng quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực. Trường hợp ngân sách địa phương không đủ nguồn lực chi hỗ trợ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản gửi Bộ Tài chính để tổng hợp xử lý theo quy định.

Khắc phục nhanh các cơ sở giáo dục bị thiệt hại do mưa lũ để kịp khai giảng năm học mới

Các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo các lực lượng quân đội, công an sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, kịp thời hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ khi có đề nghị của địa phương.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, đôn đốc, hỗ trợ địa phương khắc phục nhanh các cơ sở giáo dục bị thiệt hại do mưa lũ; có phương án hỗ trợ thiết bị giảng dạy, sách giáo khoa và đồ dùng học tập đối với các cơ sở giáo dục bị thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua, bảo đảm khai giảng năm học mới và điều kiện học tập cho học sinh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 02 tháng 9 năm 2026.

Khắc phục sự cố sạt lở trên các tuyến giao thông, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chỉ đạo triển khai khắc phục hạ tầng giao thông, công trình xây dựng, kịp thời khắc phục sự cố sạt lở trên các tuyến giao thông, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các trục giao thông chính.

Bộ Y tế chỉ đạo khắc phục ngay các cơ sở y tế bị hư hại, triển khai xử lý vệ sinh môi trường, không để bùng phát dịch bệnh.

Khôi phục sản xuất nông nghiệp, sửa chữa hồ đập thủy lợi, đê điều

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất nông nghiệp; kịp thời sửa chữa công trình hồ đập thủy lợi, đê điều, nước sinh hoạt nông thôn bị sự cố để chủ động ứng phó với bão lũ trong thời gian tới.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các địa phương bị ngập lụt nặng trong đợt mưa lũ vừa qua, nhất là Lạng Sơn, Bắc Ninh tổ chức đánh giá, xác định cụ thể nguyên nhân để có giải pháp khắc phục tình trạng ngập lụt, bảo đảm an toàn dân cư, nhất là tại các đô thị, khu dân cư tập trung.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý đề xuất hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ của các địa phương theo đúng quy định.

Nguồn: https://baochinhphu.vn/tap-trung-khac-phuc-hau-qua-bao-so-4-va-mua-lu-102260828223742698.htm