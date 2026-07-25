Bão Noul đi Biển Đông và trở thành bão số 2 trong năm 2026

Bão Noul chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khả năng cao (xác suất trên 80%) sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Vị trí và đường đi của bão Noul. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối 24/7, bão Noul đã đi vào vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 2 năm 2026.

Theo dự báo hiện tại, bão Noul chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khả năng cao (xác suất trên 80%) sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Theo đó, hồi 22 giờ ngày 24/7, tâm bão ở khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 710km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 12. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Đến 22 giờ ngày 25/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 230km về phía Đông Đông Nam với sức gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 14; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 - 25km/h và có khả năng mạnh thêm. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Tiếp đến 22 giờ ngày 26/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,7 độ Vĩ Bắc; 113,9 độ Kinh Đông trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20 km/h và suy yếu dần. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Sau đó đến 10 giờ ngày 27/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 26,5 độ Vĩ Bắc; 113,6 độ Kinh Đông trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc); di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/h. Sức gió dưới cấp 6 và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10, sóng cao 4-6m; vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14, sóng cao 5-7m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực trên.

Theo đó, từ 22 giờ 30 phút ngày 24/7 đến 3 giờ 30 phút ngày 25/7, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30-50mm, có nơi trên 90mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Tà Tổng; Bum Tở, Dào San, Hồng Thu, Hua Bum, Khoen On, Khổng Lào, Mường Kim, Mường Than, Nậm Mạ, Nậm Tăm, Pa Ủ, Sì Lở, Lầu, Sìn Hồ, Sin Suối Hồ, Tủa Sín Chải (tỉnh Lai Châu).

Tại tỉnh Điện Biên có các xã, phường: Búng Lao, Chiềng Sinh, Pu Nhi; Mường Luân, Mường Mùn, Mường Nhà, Mường Phăng, Na Sang, Na Son, Nậm Nèn, Núa Ngam, Pa Ham, Phình Giàng, Pú Nhung, Sáng Nhè, Tìa Dình, Tủa Chùa.

Đối với tỉnh Sơn La là các xã, phường: Mường Chiên; Bắc Yên, Bó Sinh, Chiềng Khoong, Chiềng Sại, Chiềng Sơ, Co Mạ, Gia Phù, Huổi Một, Kim Bon, Mường Bám, Mường Giôn, Mường Hung, Mường Lầm, Mường Lạn, Nậm Ty, Phiêng Cằm, Púng Bánh, Sông Mã, Sốp Cộp, Tạ Khoa, Tân Yên.

Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có các xã, phường: Hạ Hòa, Phong Châu, Sơn Lương, Tiên Lương, Văn Lang, Vĩnh Chân, An Bình, An Nghĩa, Bằng Luân, Cẩm Khê, Chí Tiên, Dân Chủ, Đan Thượng, Đông Thành, Hiền Lương, Hoàng Cương, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Mường Thàng, Kỳ Sơn, Phú Thọ, Phù Ninh, Quảng Yên, Thịnh Minh, Thổ Tang, Trạm Thản, Vạn Xuân, Yên Kỳ, Yên Trị. Cùng với đó, tại tỉnh Lào Cai có các xã, phường: Cảm Nhân; Chấn Thịnh, Hạnh Phúc, Hưng Khánh, Lương Thịnh, Thác Bà, Việt Hồng, Yên Bình, Yên Thành.

Các xã phường tại tỉnh Tuyên Quang có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gồm Lâm Bình, Minh Quang, Tân An, Thượng Lâm; Bình An, Du Già, Đường Hồng, Hàm Yên, Thông Nguyên, Thượng Nông, Trung Hà, Bắc Mê, Bắc Quang, Bạch Ngọc, Bạch Xa, Bằng Hành, Bình Ca, Cán Tỷ, Côn Lôn, Đồng Tâm, Đường Thượng, Giáp Trung, Hồ Thầu, Hồng Sơn, Hồng Thái, Hùng An, Liên Hiệp, Linh Hồ, Lùng Tám, Mậu Duệ, Minh Ngọc, Nà Hang, Nấm Dẩn, Ngọc Đường, Hà Giang 1, Hà Giang 2, Pà Vầy Sủ, Phú Lương, Quản Bạ, Sơn Dương, Sơn Thủy, Sủng Máng, Tân Mỹ, Tân Quang, Tân Thanh, Tân Trào, Thái Bình, Thuận Hòa, Tiên Nguyên, Tri Phú, Trung Sơn, Trường Sinh, Tùng Bá, Vị Xuyên, Vĩnh Tuy, Yên Cường, Yên Hoa, Yên Lập, Yên Minh.

Tỉnh Thái Nguyên có các xã, phường: An Khánh, Bằng Thành, Cao Minh, Đại Phúc, Phú Lương, Quân Chu, Thanh Thịnh, Vô Tranh; Chợ Đồn, Đại Từ, Định Hóa, Đồng Hỷ, Nghĩa Tá, Phong Quang, Phú Lạc, Phượng Tiến, Quang Sơn, Trung Hội, Văn Hán, Văn Lăng, Vạn Phú, Yên Trạch.

Ngoài ra tỉnh Cao Bằng gồm các xã, phường: Yên Thổ; Bảo Lâm, Hưng Đạo, Huy Giáp, Lý Bôn, Nam Quang, Quảng Lâm, Sơn Lộ.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 21 giờ ngày 23/7 đến 21 giờ ngày 24/7, khu vực các tỉnh Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to như: Tà Tổng1 là 97,8mm (Lai Châu), Pú Nhi3 là 96,8mm (Điện Biên), Chiềng Khay 107,6mm (Sơn La), Hạ Hoà 146,6mm (Phú Thọ), Cảm Nhân 137,2mm (Lào Cai), Quân Chu 125,4mm (Thái Nguyên), Hà Lang 171,6mm (Tuyên Quang), Thái Học 108,4mm (Cao Bằng),...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

Theo TTXVN

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/bao-noul-di-bien-dong-va-tro-thanh-bao-so-2-trong-nam-2026-post1126184.vnp