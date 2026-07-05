Tập đoàn TH đồng hành cùng Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V, năm 2026

Trên sân cỏ Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V, năm 2026 - Cúp Xi măng Long Sơn, bên cạnh những pha bóng đẹp và bầu không khí cuồng nhiệt là sự đồng hành của Tập đoàn TH. Với vai trò là một trong những nhà tài trợ chính cho giải đấu, Tập đoàn TH đã tiếp sức cho các cầu thủ nhí bằng những sản phẩm nước uống chất lượng.

TH true WATER được bố trí tại khu vực lễ khai mạc, đồng hành cùng Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V, năm 2026 - Cúp Xi măng Long Sơn.

Với lịch thi đấu dày đặc cùng điều kiện thời tiết nắng nóng, việc bổ sung nước đầy đủ là yếu tố quan trọng giúp các cầu thủ duy trì thể lực và có được trạng thái tốt nhất trong mỗi trận đấu.

Những chai nước TH true WATER được bố trí tại các sân thi đấu đã góp phần tiếp thêm năng lượng để các em tự tin thi đấu, cống hiến những trận cầu hấp dẫn.

Sự đồng hành này thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc chung tay chăm lo sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước.

Nước uống TH true WATER được bố trí tại khu vực băng ghế dự bị, phục vụ các đội bóng trong suốt các trận đấu.

TH true WATER đồng hành cùng các cầu thủ nhí trên mọi sân đấu của giải.

Cầu thủ các đội bóng sử dụng TH true WATER trong thời gian nghỉ giữa trận.

Sự đồng hành của Tập đoàn TH tiếp tục góp phần nâng cao chất lượng công tác tổ chức, tạo điều kiện để các cầu thủ nhí yên tâm thi đấu; đồng thời lan tỏa những giá trị tích cực về thể thao, sức khỏe và trách nhiệm xã hội.

HS