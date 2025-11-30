Tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động

Công tác tuyên truyền luôn được coi là nhiệm vụ cốt yếu, là vũ khí sắc bén, giữ vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng. Với phương châm “nhanh, nhạy bén, thiết thực, hiệu quả”, ngành tuyên giáo và dân vận Thanh Hóa đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, bảo đảm tính toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, hướng mạnh về cơ sở, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng và sự đồng thuận trong Nhân dân.

Thông qua cuộc thi “Tìm hiểu nghị quyết đại hội đảng các cấp”, phường Quảng Phú đã lan tỏa sâu rộng việc đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Năm 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn, do đó công tác tuyên truyền được Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các xã, phường tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú như tuyên truyền miệng, cổ động trực quan, phát thanh, truyền hình, các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Nhiều hình thức tuyên truyền trên các nền tảng số như facebook, zalo, tiktok, youtube cũng được đẩy mạnh. Các cuộc thi, hội thi trực tuyến tìm hiểu về nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Để công tác tuyên truyền bảo đảm chất lượng và đúng định hướng, hằng tháng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã biên tập, phát hành cuốn “thông báo nội bộ”, tài liệu tham khảo đặc biệt để cung cấp kịp thời cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân những thông tin thời sự nổi bật trong nước và trong tỉnh. Công tác nắm bắt dư luận xã hội được thực hiện theo hướng kết hợp nhiều nguồn, nhiều kênh thông tin, có chọn lọc, bám sát thực tiễn đời sống xã hội để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời chỉ đạo xử lý các “điểm nóng” về tư tưởng, dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên có nhiều đổi mới, nâng cao tính hấp dẫn và thuyết phục. Hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, của địa phương được tổ chức phong phú, không chỉ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị mà còn để lại dấu ấn tốt đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân.

Một trong những dấu ấn nổi bật nhất trong năm là công tác tuyên truyền về đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Ngay sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành ổn định, các phường, xã đã tích cực chuẩn bị cho đại hội. Để lan tỏa niềm tin mới, khí thế mới về đại hội và về mô hình chính quyền mới, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành hướng dẫn các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền cổ động trực quan như treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cắm hồng kỳ, dựng cụm pa nô tấm lớn, treo băng zôn, khẩu hiệu, áp phích, tổ chức triển lãm... Nhiều địa phương như Hạc Thành, Sầm Sơn, Bỉm Sơn, Lưu Vệ, Thọ Xuân, Như Xuân, Ngọc Lặc đã trang bị cờ Tổ quốc đồng đều về kích thước và giá treo cho các gia đình; đầu tư dựng các khung kim loại cố định để treo băng zôn ngang qua đường giao thông; sử dụng bảng điện tử, màn hình Led trong cơ quan công sở, trường học... tạo tính thẩm mĩ cao.

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương để chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin tuyên truyền việc lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin, cổng thông tin điện tử của địa phương, cơ quan, đơn vị; đăng tải việc lấy ý kiến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong cuốn “thông báo nội bộ” của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cấp phát đến các chi bộ đảng trên địa bàn toàn tỉnh. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, Thanh Hóa có 82.702 cán bộ, đảng viên, Nhân dân đã tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng trên ứng dụng VNeID, đứng thứ 3 toàn quốc.

Phong trào thi đua “dân vận khéo” được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức, cách làm hiệu quả, gắn với tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Điển hình như thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về vận động Nhân dân hiến đất để cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại. Toàn tỉnh đã vận động Nhân dân hiến được 1,5 triệu m2 đất, đóng góp 590.000 ngày công, huy động hơn 3.000 tỷ đồng, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM trên địa bàn tỉnh. Thanh Hóa còn là tỉnh đi đầu trong phát động và thực hiện cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở. Trong 2 năm 2024 và 2025, toàn tỉnh có 14.780 hộ khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây dựng nhà ở, với tổng kinh phí trên 1.618 tỷ đồng, trong đó nguồn kinh phí vận động xã hội hóa được trên 1.230 tỷ đồng.

Với phương châm “Tuyên truyền phải đi trước một bước, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động. Vận động phải linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng vùng miền”, hệ thống tuyên giáo và dân vận Thanh Hóa tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, qua đó củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần cùng cả tỉnh hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Bài và ảnh: Tố Phương