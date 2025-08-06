Tạo điều kiện để công ty hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của Trung Quốc xúc tiến đầu tư tại Thanh Hóa

Chiều 6/8, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chủ trì buổi làm việc với Đoàn công tác của Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư cấp thoát nước Nam Ninh - Kiến Ninh (Trung Quốc) tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Thanh Hóa. Tham dự buổi làm việc có đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Lưu Kim Hổ, Phó Tổng Giám đốc, Tổng Cố vấn pháp lý Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư cấp thoát nước Nam Ninh - Kiến Ninh đã giới thiệu quy mô, năng lực ở các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.

Theo đó, Công ty hoạt động trong các lĩnh vực chính gồm: cấp nước đô thị, xử lý nước thải, xử lý môi trường nước và xử lý chất thải rắn. Với kinh nghiệm quy hoạch, đầu tư, xây dựng và vận hành các dự án bảo vệ môi trường, Công ty bày tỏ mong muốn được hợp tác với tỉnh Thanh Hóa trong lĩnh vực này.

Ông Lưu Kim Hổ, Phó Tổng Giám đốc, Tổng Cố vấn pháp lý Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư cấp thoát nước Nam Ninh - Kiến Ninh (ngoài cùng bên trái) giới thiệu về doanh nghiệp.

Tại tỉnh Thanh Hóa, Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư cấp thoát nước Nam Ninh - Kiến Ninh đang tìm hiểu về dự án Khu xử lý chất thải rắn tập trung cấp vùng tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, nay là xã Sao Vàng. Trước buổi làm việc, đoàn công tác của Công ty đã khảo sát thực tế tại địa điểm quy hoạch dự án. Trên cơ sở đánh giá tổng quan ban đầu, đoàn công tác đã trao đổi, tìm hiểu thêm một số vấn đề mà phía doanh nghiệp đang quan tâm.

Thông tin về Dự án Khu xử lý chất thải rắn tập trung cấp vùng tại xã Sao Vàng, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, dự án được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1708 ngày 2/6/2025, với diện tích 18,74ha; công suất thiết kế xử lý 1.000 tấn rác/ngày; phát điện với công suất 12 MW; tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1.257 tỷ đồng.

Dự án được thực hiện theo hình thức đầu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật. Mục tiêu hướng đến là xây dựng khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt hàng ngày, có thể kết hợp xử lý một phần chất thải rắn công nghiệp thông thường, bằng công nghệ đốt rác phát điện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và các đại biểu tỉnh Thanh Hóa làm việc với Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư cấp thoát nước Nam Ninh - Kiến Ninh (Trung Quốc).

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm hoan nghênh sự quan tâm và thiện chí đầu tư trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư cấp thoát nước Nam Ninh - Kiến Ninh. Đồng chí cho biết tỉnh Thanh Hóa rất quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, hiện nhu cầu xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh rất cấp thiết. Do vậy, tỉnh hoan nghênh sự tham gia của công ty vào lĩnh vực này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng các sở, ban ngành và địa phương liên quan hỗ trợ, cung cấp thông tin, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình tìm hiểu đầu tư dự án, thúc đẩy hợp tác hiệu quả.

Đồng thời, đề nghị Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư cấp thoát nước Nam Ninh - Kiến Ninh tiếp tục liên hệ, phối hợp với các sở, ngành, địa phương của tỉnh để triển khai các bước xúc tiến đầu tư, tiến tới hoàn thiện các thủ tục để thực hiện dự án Khu xử lý chất thải rắn tập trung cấp vùng tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, nay là xã Sao Vàng. Qua đó góp phần bảo vệ môi trường thông qua việc chuyển hóa rác thải thành nguồn năng lượng tái tạo, đồng thời mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng, phù hợp với định hướng phát triển xanh của tỉnh. Tỉnh Thanh Hóa sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ pháp luật để công ty hoạt động tại tỉnh.

Khánh Phương