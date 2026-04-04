Tăng tốc trước kỳ thi THPT quốc gia năm 2026

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến diễn ra trong 2 ngày (11 và 12/6) - sớm hơn so với các năm trước. Vì thế, công tác ôn tập tại các trường đang được đẩy mạnh theo hướng bám sát cấu trúc đề, củng cố kiến thức cốt lõi và rèn kỹ năng làm bài cho học sinh lớp 12.

Bám cấu trúc đề, tăng tính phân hóa

Hiện nay, các trường THPT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang đồng loạt siết tiến độ, nâng cao chất lượng từng giờ dạy và học, tập trung vào những nội dung trọng tâm nhằm bảo đảm hiệu quả trong giai đoạn nước rút. Yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành chương trình mà còn phải giúp học sinh làm chủ kiến thức, hạn chế sai sót khi bước vào phòng thi. Kỳ thi năm nay tiếp tục định hướng đánh giá năng lực, tăng cường yêu cầu vận dụng. Vì vậy, việc ôn tập cần đi vào chiều sâu, giúp học sinh hiểu bản chất vấn đề, biết cách xử lý linh hoạt các dạng câu hỏi.

Tại Trường THPT Triệu Sơn 1, kế hoạch ôn thi được xây dựng theo từng giai đoạn, trong đó giai đoạn cuối tập trung hoàn toàn vào hệ thống hóa kiến thức và luyện đề. Nội dung giảng dạy được tinh giản, ưu tiên những chuyên đề trọng tâm. Giáo viên chủ động rà soát, sắp xếp lại kiến thức theo từng mạch, giúp học sinh nắm chắc nền tảng trước khi tiếp cận các dạng bài nâng cao.

Học sinh Trường THPT Triệu Sơn 1 tham gia khảo sát theo đề của Sở GD&ĐT Thanh Hóa.

Các bài khảo sát được tổ chức định kỳ, bám sát đề minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết quả được phân tích cụ thể theo từng lớp, từng nhóm học sinh, qua đó xác định rõ những nội dung còn hạn chế để điều chỉnh kế hoạch ôn tập. Nhóm còn hạn chế được tập trung củng cố kiến thức cơ bản, rèn kỹ năng làm bài ở mức độ nhận biết, thông hiểu. Nhóm khá, giỏi được tăng cường luyện các dạng bài vận dụng nhằm nâng cao khả năng xử lý. Cách làm này giúp việc dạy và học đi đúng trọng tâm, tránh dàn trải, nâng cao hiệu quả.

Thầy Nguyễn Quốc Ngân, Hiệu trưởng trường THPT Triệu Sơn 1 (xã Triệu Sơn) cho biết: “Việc luyện đề được triển khai có trọng tâm, không chạy theo số lượng. Sau mỗi bài làm, giáo viên chữa chi tiết, chỉ rõ lỗi sai, giúp học sinh nhận diện những điểm yếu cần khắc phục. Qua đó, kỹ năng làm bài được cải thiện từng bước”.

Với 280 em học sinh chuẩn bị bước vào kì thi THPT quốc gia, việc ôn tập được Trường TH, THCS & THPT Đông Bắc Ga (phường Hạc Thành) tổ chức linh hoạt, kết hợp giữa giảng dạy trên lớp và giao nhiệm vụ tự học. Thời gian trên lớp được ưu tiên cho giáo viên chữa bài, hướng dẫn phương pháp, không dạy lại toàn bộ kiến thức mà tập trung vào những dạng câu hỏi học sinh dễ mất điểm. Cùng với sự điều chỉnh từ phía nhà trường, học sinh cũng bước vào giai đoạn tự siết nhịp học tập. Việc xây dựng kế hoạch học tập cụ thể, phân bổ thời gian hợp lý cho từng môn trở thành yêu cầu quan trọng. Thực tế cho thấy trong giai đoạn này, nhiều học sinh đã chuyển sang luyện đề tổng hợp thay vì học rời rạc từng phần. Thời gian học được chia theo từng khung trong ngày, ưu tiên cho các môn xét tuyển. Sau mỗi đề, việc tự đánh giá, rà soát lỗi sai được chú trọng nhằm nâng cao hiệu quả.

Thầy Lê Đình Cường, giáo viên Toán Trường TH, THCS & THPT Đông Bắc Ga cho rằng đây là giai đoạn học sinh dễ rơi vào tâm lý “học thêm cho chắc”. Tuy nhiên, nếu không có định hướng, việc học thêm có thể phản tác dụng. “Càng gần kỳ thi, học sinh càng cần ổn định. Nếu tiếp cận quá nhiều nội dung mới, các em dễ rối, khi làm bài lại không vận dụng được. Điều quan trọng là hệ thống lại kiến thức, rèn kỹ năng và giữ được sự tự tin”, thầy Cường chia sẻ.

Ổn định tâm lý, giữ nhịp ôn tập

Bên cạnh yếu tố kiến thức, tâm lý đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn cận kề kỳ thi. Áp lực nếu không được kiểm soát sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả học tập. Em Ngô Nguyễn Hoàng Hà, học sinh lớp 12 Trường TH, THCS & THPT Đông Bắc Ga, đặt mục tiêu xét tuyển vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền - một trường có điểm chuẩn cao trong những năm gần đây. Chính vì vậy, Hà đã chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập cụ thể, ưu tiên những môn xét tuyển. Thay vì học dồn, em lựa chọn cách giữ nhịp ổn định. “Em chia thời gian theo từng buổi, mỗi buổi tập trung một số môn nhất định. Sau mỗi đề đều xem lại lỗi sai. Em cũng cố gắng giữ sức khỏe để không bị hụt hơi khi vào kỳ thi”, Hà chia sẻ.

Bên cạnh sự chủ động của học sinh, giáo viên chủ nhiệm các lớp còn tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình học sinh, kịp thời định hướng. Nội dung sinh hoạt lớp được lồng ghép các kỹ năng quản lý thời gian, phương pháp ôn tập và chuẩn bị tâm lý trước kỳ thi. Nhà trường cũng khuyến khích học sinh duy trì chế độ sinh hoạt hợp lý, tránh học quá sức. Việc cân đối giữa học tập và nghỉ ngơi được nhấn mạnh nhằm bảo đảm sức khỏe và sự ổn định trong giai đoạn cao điểm. Nhà trường cũng tổ chức nhiều kỳ thi thử, vừa giúp học sinh làm quen với áp lực phòng thi, vừa tạo động lực và cơ hội nhìn lại năng lực thực tế.

Cô Lê Thị Bích - Hiệu trưởng Trường TH, THCS & THPT Đông Bắc Ga chia sẻ: “Một tâm lý vững vàng sẽ giúp học sinh phát huy tốt năng lực trong phòng thi. Ngược lại, nếu để áp lực chi phối, hiệu quả ôn tập có thể bị ảnh hưởng, dù kiến thức đã được chuẩn bị. Khi tâm lý vững, các em sẽ phát huy tốt hơn trong phòng thi”.

Trong quãng thời gian còn lại, nếu không kịp thời điều chỉnh, việc học rất dễ rơi vào trạng thái quá tải, thiếu trọng tâm. Ngược lại, nếu biết thu gọn nội dung, rèn kỹ năng và giữ nhịp ổn định, học sinh hoàn toàn có thể tạo ra sự bứt phá ở những tuần cuối.Giai đoạn nước rút đang đặt ra yêu cầu cao đối với cả thầy và trò. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ giúp học sinh lớp 12 bước vào kỳ thi với tâm thế chủ động, tự tin và đạt kết quả như kỳ vọng.

Nam Phương (CTV)