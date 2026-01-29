Tăng tốc thu thập thông tin Tổng điều tra kinh tế 2026

Giai đoạn 1 của cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2026 đang được triển khai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao của các ngành, các địa phương. Tính đến ngày 28/1, toàn tỉnh đã hoàn thành phỏng vấn 52.891/171.526 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, đạt tỷ lệ 30,87%; đồng thời hoàn thành điều tra 187/982 cơ sở tôn giáo, đạt 19%. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên nhằm bảo đảm tiến độ triển khai cũng như chất lượng dữ liệu thu thập “đúng, đủ, sạch”.

Tính đến ngày 28/1, toàn tỉnh đã hoàn thành phỏng vấn 52.891/171.526 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, đạt tỷ lệ 30,87%.

Phường Sầm Sơn là địa bàn trung tâm đô thị, có số lượng cơ sở phải điều tra lớn thứ hai toàn tỉnh, với 61 tổ dân phố, 6 chợ với 7.130 cơ sở hộ kinh doanh cá thể. Do đặc thù kinh doanh mang tính mùa vụ, thời điểm này có tới khoảng 70% hộ kinh doanh trên địa bàn tạm thời đóng cửa, gây không ít khó khăn cho công tác thu thập thông tin.

Thu thập thông tin, dữ liệu cơ sở kinh doanh cá thể trên địa bàn phường Sầm Sơn.

Xác định rõ vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2026, UBND phường Sầm Sơn đã chủ động rà soát, lập bảng kê đầy đủ các cơ sở thuộc diện điều tra; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm tạo sự đồng thuận, hợp tác của người dân và các hộ kinh doanh.

Ông Nguyễn Tuấn Dương, Phó trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng đô thị, UBND phường Sầm Sơn cho biết: "Phường đã tuyển chọn 46 điều tra viên thực hiện phiếu hộ kinh doanh cá thể và 3 điều tra viên thực hiện phiếu cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Các điều tra viên đều được tập huấn nghiệp vụ, nắm vững nội dung phiếu và thành thạo phần mềm thu thập thông tin. Phần lớn điều tra viên là bí thư chi bộ, trưởng khu phố nên việc tuyên truyền, tiếp cận cơ sở và thu thập thông tin diễn ra thuận lợi hơn. Đến ngày 29/1, toàn phường đã thực hiện điều tra được 1.636 cơ sở kinh doanh, đạt 23%".

Thu thập thông tin hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thôn Tượng Liên, xã Thạch Quảng.

Tại các xã miền núi, dù số lượng cơ sở cần điều tra ít hơn song điều kiện địa bàn xa xôi, giao thông đi lại khó khăn là trở ngại không nhỏ. Trước thực tế đó, các điều tra viên đã chủ động khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với cán bộ thôn, bản để tuyên truyền, vận động và chủ động sắp xếp lịch hẹn, bảo đảm tiến độ điều tra theo kế hoạch.

Tại xã Thạch Quảng, công tác điều tra, thu thập thông tin đối với 406 cơ sở kinh doanh đã hoàn thành, đạt 100% kế hoạch. Theo điều tra viên Nguyễn Văn Cường, địa bàn xã rộng, nhiều thôn bản cách xa trung tâm, có những điểm điều tra cách trụ sở UBND xã gần 20 km, trong điều kiện đường sá còn khó khăn, nhất là khi thời tiết mưa rét. Tuy nhiên, nhờ được tập huấn nghiệp vụ đầy đủ, cùng với sự hỗ trợ tích cực của trưởng thôn trong việc nắm chắc địa bàn và đối tượng điều tra, quá trình thu thập thông tin diễn ra thuận lợi. Các hộ dân, cơ sở kinh doanh cũng phối hợp tốt, tạo điều kiện để điều tra viên hoàn thành nhiệm vụ được giao, bảo đảm thông tin chính xác, trung thực và bảo mật theo quy định.

Anh Bùi Văn Chiên, chủ cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng Bùi Chiên (thôn Tượng Liên) cho biết: “Thông qua tuyên truyền của địa phương và trưởng thôn, tôi hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra nên đã phối hợp cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu”.

Băng rôn tuyên truyền được treo ở các tuyến đường có lưu lượng giao thông cao trên địa bàn xã Hợp Tiến.

Tại xã Hợp Tiến, trong điều kiện số lượng cán bộ, công chức còn mỏng, lại trùng thời điểm cuối năm với nhiều nhiệm vụ cấp bách, địa phương đã chủ động tuyển chọn điều tra viên là những người am hiểu địa bàn như lực lượng an ninh cơ sở, một số cán bộ bán chuyên trách trước đây đã nghỉ công tác. Đây là lực lượng vừa nắm chắc địa bàn, vừa có kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, nên việc triển khai điều tra được thực hiện thuận lợi, đồng bộ.

Công tác thu thập thông tin trên địa bàn xã Hợp Tiến nhận được sự đồng thuận cao trong Nhân dân, tiến độ đã đạt 64%.

Cùng với đó, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh, lồng ghép nội dung tại các hội nghị ở xã và thôn; treo 3 băng rôn tuyên truyền, dán áp phích, logo tại những khu vực tập trung đông người nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đến 12 giờ ngày 28/1, toàn xã Hợp Tiến đã điều tra được 598/950 hộ kinh doanh, đạt tỷ lệ 64%.

Thông tin điều tra kinh tế được thu thập theo phiếu điều tra điện tử CAPI .

Đồng chí Nguyễn Thị Xuân, Chủ tịch UBND xã Hợp Tiến cho biết: "Địa phương tiếp tục công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của các điều tra viên; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc tổng điều tra, qua đó tạo thuận lợi cho việc tiếp cận hộ và thu thập thông tin chính xác, đầy đủ. Xã phấn đấu hoàn thành điều tra tại các địa bàn trước ngày 10/2. Thời gian còn lại sẽ dành cho việc rà soát, kiểm tra, chỉnh sửa và xác minh thông tin theo yêu cầu của cấp trên, đảm bảo hoàn thành kế hoạch trước tiến độ của tỉnh giao".

Đoàn công tác Thống kê tỉnh giám sát công tác điều tra kinh tế trên địa bàn phường Sầm Sơn.

Hiện nay, qua công tác giám sát thực tế tại một số địa phương, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 tỉnh Thanh Hóa đã chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc. Thời điểm điều tra trùng với giai đoạn ngành thuế triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ và cá nhân kinh doanh, khiến việc tiếp cận một số cơ sở gặp trở ngại. Một bộ phận hộ kinh doanh còn tâm lý e ngại, giấu giếm hoặc cung cấp chưa đầy đủ thông tin do lo ngại ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm điều tra CAPI trên thiết bị di động đôi lúc xảy ra tình trạng nghẽn mạng, lỗi kỹ thuật làm chậm tiến độ. Một số phiếu điều tra vẫn còn sai sót trong quá trình cập nhật thông tin. Bên cạnh đó, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài cũng có thể ảnh hưởng đến tiến độ chung của cuộc Tổng điều tra.

Tổng điều tra kinh tế năm 2026 là cuộc điều tra có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, phạm vi rộng, đối tượng đa dạng, nội dung phức tạp. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 tỉnh Thanh Hóa đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục huy động tổng lực, tăng tốc thu thập thông tin theo đúng phương án và quy trình đã được ban hành; đồng thời theo dõi sát tiến độ thực hiện của từng điều tra viên hằng ngày, duy trì giao ban định kỳ hằng tuần để kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh ngay tại cơ sở.

Giai đoạn 1, tỉnh Thanh Hóa triển khai thu thập thông tin điều tra đối với 171.526 hộ kinh doanh cá thể.

Tổng điều tra kinh tế năm 2026 thực hiện theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 thực hiện điều tra đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể; tổ hợp tác; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng từ ngày 5/1 đến hết ngày 31/3. Giai đoạn 2, bắt đầu từ ngày 1/4 đến hết ngày 30/6, thực hiện điều tra đối với các đơn vị doanh nghiệp; hội, hiệp hội; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam; các cơ sở sản xuất, kinh doanh trực thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Công tác điều tra nhằm đánh giá thực trạng nền kinh tế, biên soạn các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô như GDP, GRDP, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn cấp xã; đồng thời cung cấp nguồn dữ liệu tin cậy phục vụ công tác xây dựng và điều hành chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Minh Hằng - Thanh Thảo