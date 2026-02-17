Giữ “nhịp đập” an toàn cho ngành chăn nuôi

Giữa bối cảnh dịch bệnh truyền nhiễm trên đàn gia súc, gia cầm vẫn diễn biến khó lường, nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) trên đàn lợn đang diễn biến phức tạp, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa đã và đang tập trung nguồn lực để ngăn chặn dịch bệnh, bảo vệ đàn vật nuôi, nhằm giữ “nhịp đập” bình an cho các trang trại, bảo vệ sinh kế của người nông dân và giữ vững đà tăng trưởng cho ngành nông nghiệp.

Thực hiện kiểm dịch động vật tại Trạm Kiểm dịch động vật Dốc Xây, phường Bỉm Sơn.

Về các vùng trọng điểm chăn nuôi của tỉnh dịp này, hình ảnh dễ nhận thấy nhất là những con đường làng rắc trắng vôi bột và những tấm biển “Khu vực cách ly - Không phận sự miễn vào” tại các cửa ngõ trang trại. Tại trang trại của gia đình ông Hà Thịnh Hưng, xã Nga An, quy trình đón khách đã hoàn toàn thay đổi. Khách đến phải dừng chân từ xa, phun sát khuẩn và chỉ được tham quan khu vực chăn nuôi qua màn hình kết nối camera. Ông Hưng chia sẻ: "Dịch bệnh không nhìn thấy bằng mắt thường, nên mỗi mét vuông chuồng trại bây giờ đều phải là một “pháo đài”. Chỉ cần một phút chủ quan, công sức của cả gia đình suốt cả năm sẽ đổ xuống sông xuống biển".

Với quy mô gần 400 con lợn nái và lợn thịt, ông Hưng áp dụng kỷ luật thép “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Mỗi khu chuồng có một ê-kíp công nhân ăn nghỉ và chăm sóc độc lập, tuyệt đối không tiếp xúc chéo. Sự nghiêm túc của đội ngũ công nhân đã mang lại quả ngọt: Dự kiến trong tháng Chạp này, trang trại sẽ xuất chuồng hơn 100 con lợn thịt, mang về doanh thu ước tính khoảng 500 triệu đồng.

Mặc dù tình hình bệnh DTLCP trên địa bàn diễn biến phức tạp nhưng để cung ứng nguồn thực phẩm cho thị trường dịp cuối năm và tết, từ tháng 9/2025 gia đình ông Đặng Xuân Hùng, thôn Trung Thượng, xã Hoằng Tiến vẫn mạnh dạn tái đàn, với hơn 50 con lợn thịt. Bí quyết của ông là hệ thống phòng thủ “3 lớp”: rải vôi bột định kỳ, phun thuốc diệt vật chủ trung gian (ruồi, muỗi, chuột) và khử trùng tuyệt đối mọi lối ra vào. Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt, đàn lợn của ông dự kiến cung ứng ra thị trường 5 tấn lợn hơi, thu về hơn 300 triệu đồng.

Sự “quyết liệt” mà ông Hưng, ông Hùng thực hiện cũng là tinh thần chung của hàng nghìn hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Khi nhận thức về an toàn sinh học được nâng lên tầm cao nhất, đó chính là “lá chắn” vững chắc nhất trước sức tấn công của vi-rút. Khác với nhiều năm trước khi người dân chỉ biết "đứng nhìn” những thành quả chăn nuôi trôi theo những đợt dịch, năm 2025 cuộc chiến với DTLCP đã có thêm một vũ khí sắc bén là vắc-xin. Đến nay, toàn tỉnh đã cấp hàng triệu liều vắc-xin cho các trang trại, hộ chăn nuôi phòng chống bệnh DTLCP, nhờ đó đã ngăn chặn được sự lây lan dịch bệnh trên diện rộng, kịp thời kiểm soát và bảo đảm an toàn cho đàn lợn.

Những ngày cuối năm, khi nhịp sống trở nên hối hả, guồng quay công việc của cán bộ thú y cũng trở nên gấp gáp. Họ không chỉ tuyên truyền cho hộ chăn nuôi hiểu, nhận thức rõ về bệnh dịch trên đàn vật nuôi, mà còn nâng cao sự chủ động của người dân để xây những “pháo đài” chống dịch, nhất là DTLCP trên đàn lợn.

Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Lương Xuân Vũ nhấn mạnh: "Phòng chống dịch hiện nay phải là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa giải pháp kỹ thuật tiên tiến và kỷ luật thép trong chăn nuôi. Chúng ta không chỉ tiêm phòng mà còn phải giám sát chặt chẽ sự lưu hành của vi-rút để có những ứng phó tức thời. Đồng thời, thực hiện những giải pháp kiểm soát, giám sát các xe vận chuyển gia súc, gia cầm và phương tiện lưu thông ra, vào tỉnh để ngăn chặn nguồn lây lan dịch bệnh”.

Theo thống kê của ngành chăn nuôi, đến ngày 31/12 Thanh Hóa tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những địa phương có đàn vật nuôi lớn nhất cả nước. Đặc biệt, đàn lợn toàn tỉnh ước đạt 1,36 triệu con, tăng 6,3% so với cùng kỳ. Với khoảng 1 triệu con lợn thịt sẵn sàng lên sàn trong dịp tết, người tiêu dùng hoàn toàn có thể yên tâm về nguồn cung thực phẩm sạch và an toàn.

Tập trung phòng, chống DTLCP không chỉ là bài toán kinh tế ngắn hạn, mà chính là nền tảng cho một ngành chăn nuôi hiện đại, bền vững. Khi mỗi trang trại giữ được “nhịp đập” an toàn, ngành nông nghiệp Thanh Hóa sẽ tiếp tục vươn mình.

Bài và ảnh: Lê Hòa