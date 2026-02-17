[E-Magazine] Trò chuyện đầu Xuân: Thanh Hoá - Tầm nhìn mới, khát vọng mới

Phóng viên : Thưa đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm, có rất nhiều ý kiến cho rằng năm 2025 là năm bản lề về tư duy phát triển của tỉnh Thanh Hóa. Vậy theo đồng chí, đâu là điểm chuyển quan trọng nhất trong năm 2025 và vì sao có thể coi đó là nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo?

Đồng chí Mai Xuân Liêm: Cùng với các địa phương cả nước, năm 2025 Thanh hoá có có rất nhiều dấu ấn mà trước đây chưa có đó là việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Khi cái mới thay thế cái truyền thống thì bước đầu chắc chắn có sự bỡ ngỡ nhất định, bởi đây là một mô hình tổ chức mới, thay đổi rất căn bản. Nhưng điều quan trọng nhất chính là sự thay đổi về thể chế, thay đổi về tổ chức để tạo ra sự phát triển và bước vào một giai đoạn mới với một tâm thế mới. Tất nhiên, điều đó đòi hỏi tư duy quản lý, nỗ lực và những phương pháp mới hơn.

Phóng viên: Thưa đồng chí Mai Xuân Liêm, nếu phải chỉ ra một trong những thay đổi lớn nhất của năm 2025 trong tư duy điều hành của tỉnh so với những năm trước đây thì đó là gì? Và sự thay đổi ấy đã tác động như thế nào đến việc vận hành bộ máy chính quyền?

Đồng chí Mai Xuân Liêm: Mấu chốt ở đây chính là sự thay đổi tư duy của con người để tạo ra một mạch dòng chảy mới, nhưng trên cơ sở nền cũ và mục đích cuối cùng phải đạt được là tăng trưởng, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân.

Phóng viên: Có thể thấy, đổi mới tư duy không chỉ dừng ở cấp tỉnh, mà còn lan tỏa xuống tận cơ sở. Là một cán bộ trí thức trẻ, trực tiếp công tác tại xã biên giới Pù Nhi – cách trung tâm tỉnh hơn 200 km, xin được hỏi PGS, TS Đoàn Văn Trường: đổi mới tư duy từ cấp tỉnh đã “chạm” đến thực tiễn như thế nào, thưa anh? Có những việc gì mà trước đây cơ sở chưa từng dám làm, nhưng nay đã mạnh dạn triển khai?

PGS - Tiến sỹ Đoàn Văn Trường: Trước đây, có những việc mà cán bộ cơ sở, chính quyền địa phương cấp xã thực chất không dám làm, không dám đề xuất vì sợ sai, thậm chí không dám đề xuất vì sợ vượt thẩm quyền. Nhưng nay, với tư duy đổi mới từ cấp tỉnh, chúng tôi cảm nhận được sự trao quyền, sự tin tưởng để gắn với thực tế địa phương. Điều đó đã tạo động lực rất lớn đối với cấp cơ sở, giúp cán bộ có thêm niềm tin và động lực để hoạch định những chính sách phù hợp với từng địa phương.

Phóng viên: Ở góc độ cơ sở thì chắc chắn đâu đó vẫn còn những rào cản khiến cho chủ trương đổi mới tư duy đôi khi chưa thực sự đạt được như kỳ vọng, như mong muốn của chúng ta. Đó là những rào cản gì?

PGS - Tiến sỹ Đoàn Văn Trường: Cán bộ mới khi tiếp cận một khối lượng công việc lớn, họ phải dần tiếp cận với tư duy mới, với phương thức, phương pháp mới. Một khó khăn nữa là trên địa bàn có địa hình hiểm trở, địa hình chia cắt, cùng với các thủ tục cũng như hủ tục vẫn còn nhiều hạn chế, thì việc đưa các đường lối, chủ trương, chính sách vào cuộc sống cần một quá trình lâu dài và kiên trì. Vì vậy, trong thời gian tới rất cần việc đào tạo cũng như “cầm tay chỉ việc” đối với cơ sở.

Phóng viên: Còn ở góc độ doanh nghiệp, thưa Doanh nhân Trần Tiến Dũng, ông là người có hơn 10 năm nghiên cứu cũng như gắn bó với lĩnh vực logistics của tỉnh Thanh Hóa, đồng thời không chỉ kêu gọi các hãng tàu container mà còn mở tuyến container nội địa Thanh Hóa – Hải Phòng, có thể nói đây là lĩnh vực chịu tác động trực tiếp từ thể chế và hạ tầng. Vậy bản thân ông cảm nhận sự đổi mới tư duy của chính quyền tỉnh Thanh Hóa trong những năm gần đây thể hiện rõ nhất ở điểm gì ạ?

Doanh nhân Trần Tiến Dũng: Tôi rất vui mừng khi nhìn thấy sự thay đổi từng ngày của tỉnh Thanh Hóa, của cộng đồng doanh nghiệp cũng như người dân. Năm 2014, khi nhà máy lọc dầu bắt đầu trong giai đoạn xây dựng, đến nay Khu kinh tế Nghi Sơn đã trở thành một khu kinh tế thành công, kiểu mẫu. Tôi nghĩ với đà phát triển như vậy, cộng với việc sắp xếp lại theo chủ trương chung của Đảng và Nhà nước, thì sự phục vụ đối với cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong thời gian qua đã có nhiều tiến triển vượt bậc. Qua đó, doanh nghiệp có thể tiếp cận các chính sách cũng như được giải quyết những vướng mắc, khó khăn một cách nhanh chóng hơn. Tôi nghĩ đó là những tín hiệu tích cực, góp phần giúp cộng đồng doanh nghiệp vững tin khi mở rộng đầu tư cũng như đầu tư mới.

Phóng viên: Có những doanh nghiệp cho rằng việc đổi mới tư duy thì đã có, tuy nhiên quá trình đi vào thực thi đâu đó vẫn còn những độ trễ nhất định. Vậy ở góc độ doanh nghiệp, ông cho rằng điểm nghẽn lớn nhất hiện nay mà chúng ta đang phải đối mặt là gì?

Doanh nhân Trần Tiến Dũng: Sau nhiều năm phát triển với mô hình cũ, chúng ta có lẽ đã đạt đến một ngưỡng nhất định. Muốn có sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn, đột phá hơn thì cần những thay đổi mạnh mẽ hơn. Trong mỗi sự thay đổi đều có nhiều ưu điểm, nhưng bên cạnh đó vẫn tồn tại những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là trong giai đoạn đầu. Về phía cộng đồng doanh nghiệp, hiện nay cũng đã dần làm quen với sự vận hành của chính quyền 2 cấp.

Phóng viên: Thưa đồng chí Mai Xuân Liêm, như Doanh nhân Trần Tiến Dũng đã chia sẻ rằng vẫn còn những khó khăn ban đầu. Vậy đồng chí đánh giá vấn đề này như thế nào? Và trong thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa sẽ có những định hướng gì để rút ngắn khoảng cách giữa chủ trương và thực thi đi vào cuộc sống?

Đồng chí Mai Xuân Liêm: Với góc độ làm công tác quản lý, tôi rất vui mừng với ý kiến của ông Trần Tiến Dũng. Bởi vì chúng ta phải xác định rằng khi thực hiện nhiệm vụ với mô hình chính quyền 2 cấp thì trước tiên phải bỏ được thói quen, tư duy của mô hình 3 cấp trước đây. Việc thực hiện này không chỉ thuộc về phía quản lý nhà nước mà còn cả cộng đồng doanh nghiệp và người dân như ông Dũng đã đề cập. Đây là góc nhìn của doanh nghiệp và phản ánh rất đúng thực tế.

Chúng ta biết rằng có thể có sự thay đổi về lượng, nhưng cần xác định rằng chất lượng phải tăng. Ở đây, sự tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền phải nhiều hơn, bởi khối lượng công việc, các đầu mối công việc hiện nay thuộc nhiệm vụ của chính quyền cấp xã, phường là rất lớn.

Về mặt chính sách, chúng tôi đã từng bước hoàn thiện các quy định, thể chế. Điều rất quan trọng là chuyển đổi số đã đi vào cuộc sống của từng gia đình, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước. Tuy nhiên, chúng ta cần ứng dụng ở tầm cao hơn để tăng tương tác trên môi trường mạng, giảm tương tác trực tiếp và rút ngắn thời gian giải quyết công việc. Quan trọng nhất là xây dựng một hệ thống thủ tục để tất cả mọi người được tiếp cận bình đẳng, công khai, minh bạch; từ đó có thể xây dựng các chiến lược kinh doanh lớn, kế hoạch sản xuất của từng hộ gia đình cũng như kế hoạch quản lý của chính quyền. Khi ứng dụng chuyển đổi số hiệu quả, chúng ta cũng thực hiện được công tác giám sát một cách gián tiếp nhưng rất hiệu quả, qua đó thúc đẩy quá trình hoạt động của bộ máy cũng như vận hành quản lý trong xã hội. Và chắc chắn rằng, với những định hướng sáng suốt và sự chỉ đạo quyết liệt từ chính quyền địa phương, chủ trương đổi mới của chúng ta sẽ ngày càng hoàn thiện hơn trong thời gian tới, đúng không ạ?

Phóng viên: Nếu đổi mới tư duy là điều kiện cần thì hạ tầng và logistics chính là điều kiện đủ để có thể phát triển bền vững kinh tế. Và với Thanh Hóa, câu chuyện này đang gắn chặt với Khu kinh tế Nghi Sơn và vai trò của hệ thống cảng biển. Vậy thưa đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, tỉnh Thanh Hóa xác định hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng logistics, giữ vai trò như thế nào trong chiến lược phát triển giai đoạn tới?

Đồng chí Mai Xuân Liêm: Để có thể hoàn thiện hạ tầng logistics thì việc kết nối giữa đường biển, đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và giữa Cảng Nghi Sơn với các cảng trong khu vực là rất quan trọng. Nhiều năm qua đã có tuyến container từ Thanh Hóa đi Hải Phòng. Vậy với điều kiện của Thanh Hóa, chúng ta phải phát triển như thế nào để các doanh nghiệp vận tải thấy được tiềm năng của Thanh Hóa, tham gia đầu tư và thúc đẩy lưu thông hàng hóa phát triển?

Phóng viên: Có thể thấy Khu kinh tế Nghi Sơn là một khu kinh tế động lực của tỉnh. Với ông Trần Tiến Dũng, người có hơn 10 năm nghiên cứu, gắn bó với Cảng Nghi Sơn và hệ thống logistics, vậy theo ông, đâu là lợi thế lớn nhất của Cảng Nghi Sơn trên bản đồ logistics của đất nước?

Doanh nhân Trần Tiến Dũng : Thanh Hóa có rất nhiều ưu thế cạnh tranh so với mặt bằng chung của cả nước. Đối với Nghi Sơn, đây là một cảng nước sâu. Thực tế đến ngày hôm nay đã đón nhận những tàu từ 60–70 nghìn tấn. Nếu quay trở lại 10 năm trước thì đây từng là một giấc mơ. Những ngày đầu chúng tôi vào đây tổ chức sản xuất kinh doanh, chủ yếu vận tải bằng đường bộ và phương thức lúc đó chỉ có đường bộ với năng lực rất hạn chế. Trong 10 năm qua, hệ thống cảng Nghi Sơn đã được xây dựng, phát triển khá bài bản. Năng lực tiếp nhận tàu lớn, có cốt luồng tốt và trang thiết bị hiện đại, đảm bảo năng suất bốc xếp cao, giảm thời gian tàu nằm cầu. Đó là một trong những điều kiện giúp các hãng tàu ngày càng quan tâm, đưa tàu về Nghi Sơn. Bên cạnh đó, trong những năm vừa qua, việc kết nối đường bộ với các trục dọc cũng như trục ngang của tỉnh đã được đầu tư bài bản, giúp rút ngắn thời gian vận chuyển. Tuy nhiên, với tốc độ tăng trưởng hàng hóa mạnh như hiện nay, trong thời gian tới, nếu cơ sở hạ tầng cảng biển của Nghi Sơn không được kịp thời đầu tư phát triển thì sẽ không đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng.

Phóng viên: Theo những chia sẻ từ ông Trần Tiến Dũng, có thể thấy vẫn còn những điểm nghẽn khiến Cảng Nghi Sơn chưa bứt phá như kỳ vọng. Vậy từ hạ tầng cảng container, kết nối vận tải cho đến thủ tục, tỉnh sẽ xử lý như thế nào trong thời gian tới thưa đồng chí Mai Xuân Liêm?

Đồng chí Mai Xuân Liêm: Hai bến cảng đầu tiên được đầu tư bằng ngân sách. Sau khi hoàn thành, đã bàn giao cho doanh nghiệp và thu lại phần kinh phí đầu tư. Đến nay, toàn bộ phần đầu tư tại Cảng Nghi Sơn đều do doanh nghiệp thực hiện. Một yếu tố rất quan trọng là luồng tàu. Hiện nay, vấn đề này đã được Chính phủ quan tâm. Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ đã có kết luận và giao Bộ Xây dựng hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi để nạo vét luồng tàu Nghi Sơn, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 5.200 tỷ đồng, nhằm bảo đảm điều kiện cho tàu cập bến bốc xếp hàng hóa. Như ông Dũng đã nêu, ngoài yếu tố luồng lạch, các doanh nghiệp cũng cần tổ chức lại năng lực bốc xếp. Về phía cơ quan quản lý nhà nước, tất cả các thủ tục hành chính phải được rút gọn, công khai và minh bạch.

Phóng viên: Với những nhận định, đánh giá và chia sẻ từ đồng chí Mai Xuân Liêm, chắc chắn logistics của Cảng Nghi Sơn sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Với Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Văn Trường: Ở góc nhìn từ miền núi, theo anh cảm nhận, việc phát triển hạ tầng và logistics tác động như thế nào đến đời sống cũng như cơ hội phát triển của người dân vùng biên?

PGS – TS Đoàn Văn Trường: Việc phát triển logistics trong thời gian tới, tôi nghĩ là một tín hiệu rất khả quan đối với những xã miền núi như chúng tôi.

Phóng viên: Vậy theo anh, để hạ tầng thực sự trở thành đòn bẩy cho phát triển thì điều chúng ta cần ưu tiên nhất là gì?

PGS – TS Đoàn Văn Trường: Hạ tầng có thể đi trước một bước. Về thể chế, chính sách thì văn bản có thể ban hành. Tuy nhiên, đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm mới là yếu tố rất quan trọng. Tôi cho rằng đây chính là một đột phá, một đòn bẩy để kích thích các địa phương, đặc biệt là các xã miền núi, có thể phát triển.

Phóng viên: Thưa đồng chí Mai Xuân Liêm: Định hướng của tỉnh trong thời gian tới sẽ như thế nào để đảm bảo phát triển hài hòa giữa miền núi, đồng bằng và ven biển?

Đồng chí Mai Xuân Liêm: Sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, việc rà soát, điều chỉnh và lập các quy hoạch là yếu tố đầu tiên để chúng ta tối ưu hóa nguồn lực và điều kiện của địa phương. Mỗi vùng miền có những điều kiện phát triển khác nhau, nhưng với hạ tầng cảng biển, đường bộ thuận lợi ở khu vực đồng bằng thì đây cũng chính là yếu tố thu hút hàng hóa được sản xuất từ khu vực miền núi – nơi lâu nay chưa có nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư vào tổ chức sản xuất quy mô lớn. Do đó, phát triển logistics chính là động lực để các vùng miền cùng phát triển, rút ngắn khoảng cách, quan trọng nhất là cùng tiến và cùng phát triển.

Phóng viên: Năm 2026 mở ra một nhiệm kỳ phát triển mới. Tầm nhìn đã rõ, khát vọng đã lớn, nhưng điều quan trọng nhất là cách hiện thực hóa những mục tiêu ấy. Thưa đồng chí Mai Xuân Liêm, trong giai đoạn 2026 - 2030, đâu là những trụ cột phát triển mà Thanh Hóa ưu tiên? Và chiến lược thu hút đầu tư thế hệ mới của tỉnh sẽ khác gì so với trước đây?

Đồng chí Mai Xuân Liêm : Trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vẫn xác định phát triển hạ tầng là một động lực rất quan trọng và xuyên suốt. Tuy nhiên, chúng ta phải nhìn phát triển hạ tầng ở một giai đoạn mới. Hạ tầng khung cơ bản đã hình thành, nhưng từ nền tảng đó phải nâng cao chất lượng.

Tuyến đường bộ cao tốc phía Đông qua Thanh Hóa có 7 vị trí nút ra, chứng minh rất rõ vai trò động lực của hạ tầng trong thu hút phát triển công nghiệp. Ví dụ, nút ra Thiệu Hóa kết nối xuống Khu công nghiệp Giang Quang Thịnh và Khu công nghiệp WHA tại Phú Quý. Chỉ một nút ra nhưng đã kết nối hai khu công nghiệp đang đầu tư hạ tầng. Tiếp theo về phía Nam là nút ra Đồng Thắng. Khi hoàn thiện, cũng đã thu hút nhà đầu tư là Tập đoàn Sumitomo Thăng Long đầu tư Khu công nghiệp Sumitomo Thăng Long. Trên các tuyến đường bộ quy mô lớn, chúng ta tiếp tục kết nối để phát triển hạ tầng cụm công nghiệp. Với quy mô từ 20 đến 70 ha, cụm công nghiệp phù hợp với điều kiện tiếp cận của các xã. Hiện nay, tỉnh đang chỉ đạo rà soát để bổ sung vào quy hoạch tỉnh giai đoạn 2026 – 2030.

Một điểm nữa là hạ tầng năng lượng. Khi đã đầu tư các trạm và đường dây 500kV đi qua địa bàn, việc truyền tải điện rất thuận lợi. Tới đây, tỉnh sẽ thu hút dự án điện khí để phát triển. Tất cả những yếu tố này cho thấy hạ tầng gắn với thúc đẩy phát triển công nghiệp, góp phần phát triển đô thị. Khi phát triển đô thị, các nhu cầu về dịch vụ, sản xuất nông nghiệp quy mô tập trung phục vụ thị trường 4,2 triệu dân và các hoạt động đầu tư sẽ hình thành một chuỗi phát triển, đưa Thanh Hóa lên một tầm cao mới.

Từ nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỉnh đã xác định chiến lược đầu tư là chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu. Hiện nay, tỉnh ưu tiên thu hút các lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, thân thiện với môi trường và giảm áp lực về lao động, phân bổ phù hợp với điều kiện địa phương.

Phóng viên: Với việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì bộ máy chính quyền sẽ phải vận hành như thế nào để bắt nhịp với chiến lược thu hút đầu tư của tỉnh?

Đồng chí Mai Xuân Liêm: Với việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh sẽ áp dụng bộ thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, ứng dụng công nghệ để công khai toàn bộ thông tin. Khi doanh nghiệp thấy chính quyền vào cuộc minh bạch, người dân đồng thuận thì đó chính là yếu tố thúc đẩy thu hút đầu tư và sản xuất kinh doanh.

Phóng viên: Từ góc nhìn của doanh nghiệp logistics, doanh nhân Trần Tiến Dũng kỳ vọng điều gì về môi trường đầu tư cũng như tầm nhìn phát triển của tỉnh Thanh Hóa trong nhiệm kỳ tới?

Doanh nhân Trần Tiến Dũng: Trước hết, việc Chính phủ và tỉnh quan tâm nạo vét luồng Nghi Sơn là thông tin vô cùng đáng mừng đối với các nhà khai thác cảng và hãng tàu. Thứ hai là việc mở rộng kết nối theo trục Đông – Tây, kết nối nhanh chóng với đường cao tốc, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho vận chuyển. Bên cạnh các khu công nghiệp lớn, cần phát triển thêm các cụm công nghiệp phù hợp với quy mô cấp xã. Đó là những nền tảng căn bản để chúng tôi triển khai dịch vụ logistics. Thanh Hóa hội tụ nhiều phương thức vận tải, đây là cơ hội để phát triển cân bằng, không phụ thuộc vào một phương thức duy nhất.

Ngoài việc đầu tư cho khu vực Nghi Sơn, tôi cũng mong trong năm bản lề 2026, tỉnh tiếp tục làm việc với các bộ, ngành và Chính phủ để quan tâm đầu tư duy trì độ sâu luồng sông Mã, nhằm tạo điều kiện cho phương tiện vận tải ven biển và vận tải thủy nội địa có tải trọng khoảng 5.000 tấn có thể vận chuyển hàng hóa từ khu vực phía Tây xa xôi. Khi đó, nhiều nhóm hàng hóa trước đây chưa nhìn thấy cơ hội xuất khẩu sẽ có tiềm năng. Nếu có phương thức thu gom, vận chuyển, tổ chức logi stics và khai thác hiệu quả thì đó sẽ là nguồn hàng lớn để xuất khẩu ra thị trường thế giới cũng như vận chuyển đến các tỉnh, thành phố khác. Chúng ta có thể hình thành các cụm công nghiệp chế biến kết hợp điểm thu gom phục vụ logistics cho bà con khu vực phía Tây của tỉnh. Đây là điều chúng tôi rất mong mỏi. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng tỉnh, cùng cộng đồng doanh nghiệp và người dân để triển khai, và hy vọng trong thời gian sớm nhất có thể thực hiện một vài dự án thí điểm, qua đó đánh giá và nhân rộng.

Phóng viên: Một câu hỏi chung dành cho đồng chí Mai Xuân Liêm, Doanh nhân Trần Tiến Dũng và PGS – TS Đoàn Văn Trường, yếu tố nào sẽ là yếu tố quyết định để Thanh Hóa có thể bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn 2026–2030? Đó là tư duy quản trị, chất lượng cán bộ, hạ tầng hay sự đồng hành của doanh nghiệp và người dân?

PGS – TS Đoàn Văn Trường: Đây là một câu hỏi khá hay. Có lẽ không có một yếu tố nào là yếu tố duy nhất để quyết định. Sự thành công phải là sự tổng hợp từ rất nhiều yếu tố.

Doanh nhân Trần Tiến Dũng: Tôi thống nhất với đồng chí Trường. Không có một yếu tố duy nhất nào có thể đảm bảo cho sự thành công. Ở đây, chúng ta cần sự đồng lòng từ các cơ quan quản lý nhà nước đến cộng đồng doanh nghiệp và sự vào cuộc, chung tay hưởng ứng của người dân, với tinh thần cao độ và niềm tin lớn vào tương lai phát triển mạnh mẽ của đất nước, sự sung túc của doanh nghiệp và người dân. Mỗi chúng ta cũng cần phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vì mục đích chung của đất nước.

Đồng chí Mai Xuân Liêm: Tôi cũng hoàn toàn thống nhất với những phân tích đó. Tuy nhiên, đối với tôi, tôi muốn nhấn mạnh thêm vai trò định hướng, tổ chức quản lý và tạo môi trường bình đẳng để tất cả doanh nghiệp, người dân được tham gia vào quá trình phát triển.

Yếu tố con người là rất quan trọng. Con người ở đây gồm nhiều vị trí, nhiều vai trò khác nhau, nhưng tôi cho rằng vai trò của lãnh đạo, đặc biệt là người đứng đầu, là hết sức quan trọng. Trước hết, đó là trách nhiệm và vai trò của tập thể lãnh đạo tỉnh. Tôi hy vọng rằng trong quá trình đó, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, như cá nhân ông Trần Tiến Dũng, sẽ tiếp tục được quan tâm, đồng hành đầu tư, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh cũng như sự phát triển của chính doanh nghiệp mình.

Phóng viên: Những kết quả đạt được trong năm 2025 là sự khởi đầu cho một chặng đường phát triển mới. Nhưng câu hỏi lớn hơn vẫn ở phía trước: Thanh Hóa sẽ trở thành gì vào năm 2030? Một cực tăng trưởng năng động? Một trung tâm công nghiệp, logistics, dịch vụ hiện đại? Hay một địa phương có chất lượng sống cao, xã hội văn minh, người dân hạnh phúc?

Tầm nhìn mới phải đi cùng quyết tâm mới, từ chính quyền, doanh nghiệp đến mỗi người dân. Chính sự đổi mới trong tư duy, tinh thần dấn thân và hành động quyết liệt ngay hôm nay sẽ quyết định diện mạo của Thanh Hóa trong tương lai.

Năm 2026 mở ra một nhiệm kỳ phát triển mới với nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Tuy nhiên, với nền tảng đã được tạo dựng, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, hành động, chúng ta hoàn toàn có quyền tin tưởng rằng Thanh Hóa sẽ tiếp tục bứt phá và phát triển mạnh mẽ hơn nữa./.

