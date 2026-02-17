Nhà máy “đỏ lửa” xuyên Tết

Trong khi nhiều doanh nghiệp tạm dừng hoạt động để người lao động sum vầy đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thì ở các cơ sở sản xuất có tính chất đặc thù, nhịp sản xuất vẫn được duy trì liên tục, bảo đảm hiệu suất vận hành thiết bị và kế hoạch cung ứng sản phẩm ra thị trường.

Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 duy trì lực lượng trực vận hành xuyên Tết để bảo đảm an toàn hệ thống và cung ứng điện ổn định.

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn duy trì sản xuất liên tục trong dịp Tết, được đặt trong yêu cầu kép, vừa bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường và giữ ổn định vận hành của một tổ hợp công nghiệp quy mô lớn, có tính liên thông cao với chuỗi cung ứng năng lượng quốc gia.

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn duy trì hoạt động xuyên Tết, bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường những tháng đầu năm.

Theo đại diện Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP), doanh nghiệp đang thực hiện hợp đồng dài hạn cung ứng dầu thô với các đối tác uy tín, trong đó có Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Cô-oét (KPC).

Tàu dầu thô No.269 được PTSC Thanh Hóa lai dắt, cập Cảng Nghi Sơn ngày 15/2 (28 tháng Chạp năm Ất Tỵ) theo đúng lịch trình, bảo đảm nguyên liệu cho nhà máy trong kỳ nghỉ Tết.

Trên cơ sở các hợp đồng đã ký kết, kế hoạch giao nhận dầu thô được duy trì bình thường theo đúng kế hoạch, bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định, liên tục trước, trong và sau Tết. Cùng với bảo đảm nguyên liệu, công tác an toàn và ổn định vận hành cũng được đặt ở vị trí ưu tiên.

Trong dịp Tết, Nhà máy bố trí đầy đủ lực lượng lãnh đạo, các phòng ban chức năng, đội ngũ vận hành, bảo dưỡng, an toàn trực 24/24h; các nhà thầu cung cấp dịch vụ bảo trì cũng duy trì nhân sự đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Hệ thống thiết bị phục vụ nhập dầu thô từ biển được kiểm tra, bảo dưỡng để bảo đảm độ tin cậy trong suốt quá trình tiếp nhận tàu dầu, hạn chế tối đa rủi ro gián đoạn vận hành.

Tàu dịch vụ PTSC Thanh Hóa lai dắt tàu thành phẩm của NSRP ra vào nhà máy ngày 17/2 (mùng 1 Tết), xuất bán sản phẩm ra thị trường.

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đang duy trì vận hành ổn định ở mức công suất cao, đáp ứng đầy đủ sản lượng đã cam kết, góp phần bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong dịp cao điểm trong và sau Tết. Dự kiến trong Quý I/2026, công suất vận hành ở mức 120-125%, cung ứng khoảng 2 triệu tấn sản phẩm xăng dầu ra thị trường.

Dự kiến trong Quý I/2026, công suất vận hành ở mức 120-125%, cung ứng khoảng 2 triệu tấn sản phẩm xăng dầu ra thị trường. Ông Kazutaka Yamato, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Ở lĩnh vực năng lượng, Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 tiếp tục duy trì lực lượng trực vận hành xuyên Tết để bảo đảm an toàn hệ thống và cung ứng điện ổn định. Ông Nguyễn Hữu Mạnh, Trưởng Phòng Vận hành, Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2, cho biết: “Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, 170 cán bộ, kỹ sư, công nhân được bố trí trực theo ca, kíp, duy trì vận hành khoảng 40% công suất thiết kế”.

Theo ông Mạnh, do đặc thù công việc và tính chất vận hành liên tục của nhà máy, kể từ khi đi vào vận hành thương mại năm 2022, đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và người lao động luôn tuân thủ nghiêm chế độ trực xuyên Tết, bảo đảm không để gián đoạn nguồn điện cho hệ thống.

Năm 2025, Nhà máy duy trì sản lượng phát điện hơn 7,1 tỷ kWh, hoàn thành kế hoạch cung ứng điện theo thỏa thuận, đồng thời vượt mốc 3 triệu giờ công an toàn, khẳng định hiệu quả công tác quản trị vận hành và an toàn lao động.

Theo kế hoạch điều độ năm 2026, Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 dự kiến cung ứng khoảng 7,78 tỷ kWh lên lưới điện quốc gia, tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng cho khu vực và cả nước. Ông Nguyễn Hữu Mạnh, Trưởng Phòng Vận hành, Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2

Trước nhu cầu điện dự báo tăng trưởng hai con số trong thời gian tới, nhất là khi một số ngành công nghiệp mới như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn từng bước được đưa vào vận hành, theo kế hoạch điều độ năm 2026, Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 dự kiến cung ứng khoảng 7,78 tỷ kWh lên lưới điện quốc gia, tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng cho khu vực và cả nước.

Xi măng Nghi Sơn duy trì dây chuyền sản xuất xuyên Tết với 150 lao động tham gia vận hành.

Theo tổng hợp của Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hoá, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trên địa bàn Khu Kinh tế Nghi Sơn có 9 doanh nghiệp duy trì hoạt động xuyên Tết, với 1.860 lao động bố trí trực, làm việc theo ca kíp để bảo đảm vận hành liên tục các dây chuyền, tổ máy và dịch vụ thiết yếu. Lực lượng lao động tập trung chủ yếu ở các doanh nghiệp công nghiệp nặng, năng lượng và vật liệu xây dựng - những lĩnh vực có tính liên hoàn cao, khó “ngắt nhịp” sản xuất.

Duy trì hoạt động sản xuất tại các cơ sở đặc thù nhằm bảo đảm hiệu suất vận hành thiết bị và kế hoạch cung ứng sản phẩm ra thị trường.

Trong đó, Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn duy trì lực lượng lớn nhất với 679 người, tiếp đến là Công ty CP Xi măng Đại Dương (520 người), Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2 (170 người) và Công ty Xi măng Nghi Sơn (150 người); Công ty TNHH Miza Nghi Sơn (100 người)...

Bên cạnh các trụ cột công nghiệp, một số doanh nghiệp cơ khí, công nghiệp phụ trợ và dịch vụ trong Khu Kinh tế cũng bố trí nhân sự trực Tết nhằm bảo đảm hoạt động vận hành, bảo dưỡng, an ninh - hậu cần cho toàn khu.

Theo báo cáo nhanh của Sở Công Thương, đa số doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh nghỉ Tết từ ngày 27-28 tháng Chạp và ra quân từ mùng 7 Tết. Ngoài các doanh nghiệp tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, các nhà máy xi măng, gạch ceramic, mía đường, sữa và các dự án điện đều bố trí lực lượng trực, duy trì vận hành các dây chuyền, lò nung, tổ máy phát điện liên tục trước, trong và sau Tết.

Cán bộ kỹ thuật Trạm biến áp 220kV Nông Cống ứng trực 24/24h, tăng cường đi ca, kíp, phát hiện sớm bất thường trên hệ thống để xử lý kịp thời, bảo đảm không gián đoạn cung ứng điện cho các hoạt động sản xuất.

Bảo đảm cung ứng năng lượng ổn định cho hoạt động sản xuất và tiêu dùng, Sở Công Thương đã ban hành các văn bản chỉ đạo bảo đảm cung ứng điện an toàn, liên tục trong dịp Tết. Truyền tải điện Thanh Hóa và Công ty Điện lực Thanh Hóa đều xây dựng phương án ứng trực 24/24h, chuẩn bị nhân lực, vật lực sẵn sàng xử lý sự cố bất khả kháng.

Dự báo điện thương phẩm dịp Tết Nguyên đán tăng 7,1% so với cùng kỳ; Pmax dự kiến đạt 1.085 MW. Các phương án vận hành mạch vòng trung thế, duy tu, bảo dưỡng lưới điện phân phối được triển khai nhằm bảo đảm cấp điện liên tục, ổn định cho cả khu vực sản xuất công nghiệp và khu dân cư trong suốt kỳ nghỉ Tết.

Minh Hằng