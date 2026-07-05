Tặng quà tri ân cựu TNXP khó khăn, gia đình chính sách

Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2026) và 79 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, sáng 5/7, Câu lạc bộ cựu TNXP sản xuất, kinh doanh giỏi (Hội Cựu TNXP tỉnh) đã trao quà tri ân cựu TNXP khó khăn và gia đình chính sách ở xã Đồng Tiến.

Đoàn tặng quà cho cựu TNXP Nguyễn Thị Xuyên.

Đoàn trao xe lăn và quà cho cựu TNXP Lê Thị Khoái.

Đoàn đã đến thăm, động viên và trao quà tiền mặt tri ân cựu TNXP Nguyễn Thị Xuyên ở thôn Trúc Chuẩn, là vợ liệt sĩ, sống đơn thân; trao xe lăn và quà cho cựu TNXP Lê Thị Khoái ở thôn Đại Đồng 1 bị bệnh, khó khăn trong việc đi lại.

Được biết, trong chiến tranh, bà Xuyên và bà Khoái và đã có nhiều đóng góp sức người, sức của cho cuộc chiến tranh dành độc lập của dân tộc. May mắn trở về địa phương, nhưng trên người mang nhiều bệnh tật, ngày đêm phải chống chọi với di chứng của chiến tranh để lại, các bà vẫn nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần vượt khó, sống nghĩa tình.

Bày tỏ sự tri ân trước những đóng góp của các nữ cựu TNXP, Câu lạc bộ cựu TNXP sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh đã động viên và mong các bà lạc quan, sống vui, sống khoẻ, sống có ích làm gương cho con cháu noi theo.

Lê Hà