Tặng quà cho Đội quy tập hài cốt liệt sĩ làm nhiệm vụ tại nước CHDCND Lào

Chiều 3/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tổ chức tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của tỉnh làm nhiệm vụ tại nước CHDCND Lào mùa khô 2026-2027. Đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì buổi lễ.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Lào, các đội quy tập của tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, vượt qua địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, kiên trì tìm kiếm, đưa hài cốt các liệt sĩ về với đất mẹ.

Nhằm kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã vận động các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân và nhà hảo tâm ủng hộ vật chất, trang thiết bị, đồ dùng và nhu yếu phẩm.

Thượng tá Lê Hữu Tuấn, Đội trưởng Đội quy tập phát biểu tại buổi lễ.

Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Huệ Anh phát biểu tại buổi lễ.

Những phần quà không chỉ góp phần hỗ trợ các đội quy tập trong quá trình làm nhiệm vụ, mà còn được trao tặng đến Nhân dân, chính quyền và các lực lượng phối hợp của Lào, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đồng chí nhấn mạnh, sự chia sẻ, động viên kịp thời là nguồn cổ vũ để cán bộ, chiến sĩ các đội quy tập yên tâm công tác, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán tiếp nhận ủng hộ từ đại diện doanh nghiệp.

Tại buổi lễ, đại diện các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị và nhà hảo tâm đã trao nhiều phần quà ý nghĩa tặng các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ trong mùa khô 2026-2027. - Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng ủng hộ thiết bị trình chiếu, máy tính, loa kéo và chăn màn, trị giá 200 triệu đồng; - Công ty TNHH Huệ Anh ủng hộ 500 áo sơ mi, trị giá 100 triệu đồng; - Công ty TNHH MTV X20 Thanh Hóa ủng hộ quần áo trị giá 60 triệu đồng; - Công ty TNHH Thương mại Long Anh ủng hộ nhu yếu phẩm trị giá 21 triệu đồng; - Hệ thống giáo dục Nobel School, Tổng Công ty Đầu tư Hà Thanh - CTCP ủng hộ nhu yếu phẩm trị giá 20 triệu đồng; - Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa ủng hộ 200 bộ quần áo trị giá 20 triệu đồng; - Công ty CP xây dựng và quản lý giao thông Yên Định ủng hộ nhu yếu phẩm trị giá 10 triệu đồng.

Phan Nga