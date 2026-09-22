Phê duyệt 2 khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại xã Quan Sơn và Mường Mìn

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 3123/QĐ-UBND phê duyệt 2 khu vực mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Quan Sơn và xã Mường Mìn là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ảnh minh họa. Nguồn VGP

Theo Quyết định, 2 khu vực mỏ cát được phê duyệt nhằm phục vụ thi công các công trình, dự án, nhiệm vụ theo quy định.

Cụ thể, khu vực 1 tại xã Quan Sơn có diện tích 3.200 m2; khu vực 2 tại xã Mường Mìn có diện tích 3.000 m2. Loại khoáng sản là cát làm vật liệu xây dựng thông thường. Tọa độ, ranh giới các khu vực được xác định tại Phụ lục kèm theo Quyết định.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về tính chính xác, tính pháp lý của nội dung tham mưu, thẩm định theo quy định của pháp luật.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm thực hiện đăng tải công khai nội dung khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị và UBND các xã Quan Sơn, Mường Mìn tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện cấp phép hoạt động khoáng sản thông qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực khoáng sản nêu trên để cung cấp cho các công trình, dự án, nhiệm vụ theo quy định.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục lựa chọn đơn vị thăm dò, khai thác khoáng sản đối với mỏ cát tại xã Quan Sơn và xã Mường Mìn, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

UBND các xã Quan Sơn, Mường Mìn có trách nhiệm phối hợp, bảo đảm việc triển khai thực hiện cấp phép hoạt động khoáng sản đối với khu vực mỏ đã được khoanh định không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo đúng hiện trạng đã phê duyệt; đồng thời thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn quản lý, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.

LP (Nguồn UBND tỉnh)