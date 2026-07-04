Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Tặng quà cho các gia đình chính sách tại 2 xã Xuân Bình và Thanh Phong

Hoài Anh
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 4/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Phòng An ninh đối ngoại (Công an tỉnh), Hiệp hội Du lịch tỉnh cùng một số doanh nghiệp du lịch tổ chức tặng quà cho các hộ gia đình chính sách trên địa bàn 2 xã Xuân Bình và Thanh Phong.

Tặng quà cho các gia đình chính sách tại 2 xã Xuân Bình và Thanh Phong

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 4/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Phòng An ninh đối ngoại (Công an tỉnh), Hiệp hội Du lịch tỉnh cùng một số doanh nghiệp du lịch tổ chức tặng quà cho các hộ gia đình chính sách trên địa bàn 2 xã Xuân Bình và Thanh Phong.

Tặng quà cho các gia đình chính sách tại 2 xã Xuân Bình và Thanh Phong

Đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh trao quà cho các gia đình chính sách xã Thanh Phong.

Dịp này, đoàn đã tặng 35 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn 2 xã Xuân Bình, Thanh Phong, thể hiện sự quan tâm, tri ân đối với những gia đình đã có nhiều đóng góp, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Trong không khí ấm áp, nghĩa tình, đại diện các đơn vị đã gửi lời thăm hỏi, động viên tới các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tặng quà cho các gia đình chính sách tại 2 xã Xuân Bình và Thanh Phong

Đại diện lãnh đạo xã Xuân Bình và các đơn vị tặng quà cho gia đình chính sách xã Xuân Bình.

Thay mặt cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương, lãnh đạo 2 xã Xuân Bình và Thanh Phong cảm ơn sự quan tâm của các đơn vị đã dành những phần quà ý nghĩa cho các gia đình chính sách trên địa bàn; đồng thời khẳng định đây là nguồn động viên thiết thực, góp phần lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, chăm lo tốt hơn đời sống người có công với cách mạng.

Hoài Anh

Từ khóa:

#Xã Xuân Bình #Gia đình chính sách #Người có công với cách mạng #Hiệp hội Du lịch #Trao quà #Sở Văn hóa #xây dựng và bảo vệ Tổ quốc #Thương binh #Giải phóng dân tộc #Cộng đồng doanh nghiệp

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Những mái ấm nghĩa tình

Những mái ấm nghĩa tình

Những địa chỉ - Những tấm lòng
(Baothanhhoa.vn) - Khi những mái nhà mới lần lượt được đưa vào sử dụng trước ngày 20/7/2026, đó không chỉ là dấu mốc hoàn thành một chương trình an sinh xã hội giàu ý nghĩa, mà còn là minh chứng cho sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của...
Chuyển đất cằn thành vùng sinh kế

Chuyển đất cằn thành vùng sinh kế

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Nhắc đến xã Xuân Du, nhiều người nghĩ ngay đến những vùng đào cảnh, dong, riềng đã tạo dựng thương hiệu và mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Thế nhưng, bên cạnh những cây trồng thế mạnh, địa phương vẫn còn nhiều diện tích đất đồi bạc...
Triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đê điều ứng phó bão số 1

Triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đê điều ứng phó bão số 1

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Trước diễn biến của bão số 1 (MAYSAK) và nguy cơ mưa lớn sau bão, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa đã có văn bản đề nghị các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp...
Công khai, minh bạch để tạo đồng thuận

Công khai, minh bạch để tạo đồng thuận

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Công khai, minh bạch thông tin là yếu tố then chốt để tạo đồng thuận trong giải phóng mặt bằng (GPMB). Khi người dân được tiếp cận đầy đủ về căn cứ pháp lý, tiến độ thực hiện và quyền lợi cụ thể, quá trình triển khai các dự án sẽ thuận lợi, hạn chế...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh