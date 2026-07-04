Tặng quà cho các gia đình chính sách tại 2 xã Xuân Bình và Thanh Phong

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 4/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Phòng An ninh đối ngoại (Công an tỉnh), Hiệp hội Du lịch tỉnh cùng một số doanh nghiệp du lịch tổ chức tặng quà cho các hộ gia đình chính sách trên địa bàn 2 xã Xuân Bình và Thanh Phong.

Đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh trao quà cho các gia đình chính sách xã Thanh Phong.

Dịp này, đoàn đã tặng 35 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn 2 xã Xuân Bình, Thanh Phong, thể hiện sự quan tâm, tri ân đối với những gia đình đã có nhiều đóng góp, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Trong không khí ấm áp, nghĩa tình, đại diện các đơn vị đã gửi lời thăm hỏi, động viên tới các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại diện lãnh đạo xã Xuân Bình và các đơn vị tặng quà cho gia đình chính sách xã Xuân Bình.

Thay mặt cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương, lãnh đạo 2 xã Xuân Bình và Thanh Phong cảm ơn sự quan tâm của các đơn vị đã dành những phần quà ý nghĩa cho các gia đình chính sách trên địa bàn; đồng thời khẳng định đây là nguồn động viên thiết thực, góp phần lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, chăm lo tốt hơn đời sống người có công với cách mạng.

Hoài Anh