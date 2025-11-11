Tặng quà các nạn nhân chất độc da cam/dioxin bị thiệt hại bởi thiên tai

Sáng 11/11, tại Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức trao quà hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin bị thiệt hại bởi đợt mưa bão vừa qua.

Ban Tổ chức trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia đình nạn nhân Lê Đình Dễnh.

Dự buổi trao quà có Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Thanh Hóa.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trao hỗ trợ 100 triệu đồng cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Thanh Hóa.

Thời gian qua, bão lụt liên tiếp diễn ra khiến nhiều địa phương, gia đình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị thiệt hại nặng nề, đời sống sinh hoạt và sản xuất gặp nhiều khó khăn.

Nhằm động viên tinh thần, chia sẻ khó khăn với các nạn nhân chất độc da cam/dioxin và gia đình nạn nhân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 và hoàn lưu sau bão số 11 tại tỉnh Thanh Hóa, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng sửa nhà và tặng quà cho các nạn nhân trên địa bàn.

Ban Tổ chức trao quà cho 10 nạn nhân chất độc da cam/dioxin bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại tỉnh Thanh Hóa.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 35 triệu đồng hỗ trợ gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin Lê Đình Dễnh (xã Quảng Chính) sửa chữa nhà ở; trao quà cho 10 nạn nhân bị ảnh hưởng bão lũ, mỗi suất quà trị giá 1,2 triệu đồng.

Số tiền còn lại, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Thanh Hóa sẽ phối hợp với các địa phương tổ chức trao quà trực tiếp cho các nạn nhân.

Sau chương trình trao quà, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và Hội Nạn nhân chất độc da cam/doxin tỉnh Thanh Hóa đã trao đổi về tình hình hoạt động của tổ chức hội sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Các đại biểu đã đề xuất một số giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, sớm đưa hoạt động của tổ chức Hội đi vào ổn định và đạt hiệu quả cao.

Thùy Linh