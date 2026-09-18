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Tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tiến Dũng
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 18/9, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa có đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, một số DNNVV và tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh.

Tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Sáng 18/9, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa có đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, một số DNNVV và tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh.

Tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến.

Hội nghị tập trung đánh giá tình hình triển khai chính sách tín dụng đối với DNNVV; nhận diện những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp khơi thông nguồn vốn, nâng cao khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp.

Tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đại diện Ngân hàng Nhà nước khu vực 7 tham dự hội nghị trực tuyến.

Theo Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 31/8/2026, dư nợ tín dụng đối với DNNVV đạt trên 4,1 triệu tỷ đồng, tăng 12,37% so với cuối năm 2025, chiếm khoảng 20% tổng dư nợ tín dụng của nền kinh tế. Lũy kế từ đầu năm, doanh số giải ngân đối với DNNVV đạt trên 3,8 triệu tỷ đồng.

Từ tháng 8/2026, Chương trình tín dụng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và DNNVV đã có 19 ngân hàng thương mại đăng ký tham gia, với tổng quy mô khoảng 407 nghìn tỷ đồng; lãi suất cho vay thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của ngân hàng.

Bên cạnh kết quả đạt được, một bộ phận DNNVV vẫn khó tiếp cận tín dụng do năng lực tài chính hạn chế, thiếu tài sản bảo đảm, phương án sản xuất, kinh doanh chưa khả thi, thông tin tài chính và dòng tiền chưa minh bạch.

Tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đại diện các tổ chức tín dụng tham dự hội nghị trực tuyến.

Tại hội nghị, Ngân hàng Nhà nước cho biết, sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng cải tiến quy trình, thủ tục cho vay, đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, hướng vốn vào sản xuất, kinh doanh và tăng cường kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, tạo thuận lợi để DNNVV tiếp cận và sử dụng hiệu quả nguồn vốn.

Tiến Dũng

Từ khóa:

#Ngân hàng nhà nước Việt Nam #Hiệp hội Doanh nghiệp #doanh nghiệp nhỏ và vừa #Tổ chức tín dụng #Hội nghị trực tuyến #Vốn tín dụng #Lãi suất cho vay #Ngân hàng thương mại #Tăng trưởng kinh tế #Thanh hóa

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