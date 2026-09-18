Đẩy nhanh tiến độ các dự án chăn nuôi quy mô lớn

Trước yêu cầu nâng cao hiệu quả đầu tư, các doanh nghiệp đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án chăn nuôi quy mô lớn, nhất là những dự án đủ điều kiện hoàn thành, đưa vào hoạt động trong năm 2026.

Chủ đầu tư đang tích cực đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục của Dự án Trang trại nông nghiệp công nghệ cao - Trại gà thịt 4A tại xã Mậu Lâm.

Dự án Trang trại nông nghiệp công nghệ cao - Trại gà thịt 4A tại xã Mậu Lâm, do Công ty CP Đầu tư nông nghiệp - Du lịch Như Thanh làm chủ đầu tư đang được khẩn trương triển khai xây dựng. Dự án có diện tích khoảng 27ha, tổng vốn đầu tư 250 tỷ đồng, công suất thiết kế 6,5 triệu con gà thịt/năm. Giai đoạn 1 của dự án đầu tư 24 chuồng nuôi và các công trình phụ trợ phục vụ quá trình chăn nuôi với diện tích 15ha, tổng vốn đầu tư khoảng 168 tỷ đồng. Theo thiết kế, mỗi chuồng có khả năng nuôi khoảng 30.000 con. Sau khi hoàn thành, giai đoạn 1 sẽ có công suất khoảng 3 triệu con gà thịt/năm.

Những ngày tháng 9 trên công trường thực hiện dự án, các hạng mục xây dựng đang được khẩn trương hoàn thiện. Từ hệ thống chuồng nuôi đến công trình phụ trợ nhằm bảo đảm điều kiện cần thiết để trang trại có thể tiếp nhận đàn gà theo đúng kế hoạch. Chủ đầu tư đang tập trung nhân lực, phương tiện và nguồn lực tài chính, phấn đấu hoàn thành các phần việc còn lại để ngày 15/11/2026 đưa gà vào thả nuôi.

Theo ông Lê Xuân Diễn, Quản lý Dự án Trang trại nông nghiệp công nghệ cao - Trại gà thịt 4A: “Để dự án vận hành đúng tiến độ, doanh nghiệp đang tập trung hoàn thiện các hạng mục xây dựng, lắp đặt thiết bị và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho quá trình chăn nuôi. Đến nay, các hạng mục giai đoạn 1 của dự án đã đầu tư xây dựng đạt hơn 70%. Dự án phấn đấu đưa đàn gà đầu tiên vào nuôi trong tháng 11/2026, góp phần hình thành mô hình chăn nuôi tập trung ứng dụng công nghệ cao ở địa phương”.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến tháng 9/2026, trên địa bàn tỉnh có 23 dự án chăn nuôi quy mô lớn đang đầu tư xây dựng. Trong năm 2026, phấn đấu có 8 dự án chăn nuôi hoàn thành và đi vào hoạt động, trong đó có nhiều dự án quy mô lớn, tập trung ở cả lĩnh vực chăn nuôi lợn và gia cầm. Điển hình như Trang trại chăn nuôi lợn thịt Cẩm Phú tại xã Cẩm Tân, quy mô 20.000 con lợn thịt/năm; trang trại chăn nuôi lợn nái tập trung Trường Lộc, quy mô 65.000 lợn thịt và 40.000 lợn cai sữa/năm. Các dự án trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao Xuân Thiện 2 (XH2), quy mô 170.000 con lợn các loại và Xuân Thiện 3 (XH3), quy mô 180.000 con lợn các loại cũng đang được hoàn thành. Khu trang trại sản xuất, kinh doanh giống lợn và chăn nuôi lợn thương phẩm chất lượng cao New Hope Đồng Thịnh với quy mô 6.750 lợn nái và 180.000 lợn giống. Trong lĩnh vực chăn nuôi gia cầm, có các trang trại chăn nuôi gà giống Xuân Phú - giai đoạn 2, quy mô 60.000 gà bố mẹ; trang trại chăn nuôi gà bảo đảm an toàn sinh học giai đoạn 1, quy mô 250.000 con/lứa. Trại gà thịt 4A tại xã Mậu Lâm cũng được xác định hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào hoạt động với công suất khoảng 3 triệu con/năm.

Để các dự án chăn nuôi quy mô lớn sớm hoàn thành, đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả đầu tư, ngành nông nghiệp đang tập trung theo dõi, đôn đốc tiến độ, kịp thời nắm bắt và hướng dẫn chủ đầu tư tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đối với từng dự án, tiến độ thực hiện được rà soát cụ thể, xác định rõ những phần việc còn lại, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các bên liên quan; nhất là đối với những dự án chậm tiến độ, kéo dài. Các chủ đầu tư cũng chủ động bố trí đủ nguồn lực, tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị và kinh phí, khẩn trương hoàn thiện các hạng mục của dự án. Đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về con giống, quy trình kỹ thuật, môi trường và an toàn sinh học để sẵn sàng đưa dự án vào vận hành ngay sau khi hoàn thành xây dựng.

Bài và ảnh: Hải Đăng