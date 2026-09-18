Khẩn trương khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn lưới điện trong mưa lũ

Mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt đang ảnh hưởng đến hệ thống điện tại nhiều địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã kích hoạt phương án ứng phó, tổ chức trực 24/24 giờ, huy động nhân lực, vật tư, phương tiện, khẩn trương kiểm tra hiện trường, xử lý sự cố, từng bước khôi phục cấp điện cho khách hàng, với yêu cầu xuyên suốt là bảo đảm an toàn.

Nhân viên Công ty Điện lực Thanh Hóa khắc phục sự cố, khẩn trương khôi phục cấp điện cho khách hàng.

Theo tổng hợp đến 7 giờ ngày 18/9/2026, toàn tỉnh còn 15.078 khách hàng bị gián đoạn cấp điện do ảnh hưởng của ngập lụt. Trước đó, tính đến 18 giờ ngày 17/9, số khách hàng bị ảnh hưởng là 17.510, ngay khi đáp ứng các điều kiện, công ty đã khôi phục cấp điện trở lại cho gần 2.500 khách hàng. Thiên tai cũng gây thiệt hại đối với lưới điện trung, hạ áp, trong đó có các vị trí cột bị nghiêng, gãy đổ do sạt lở. Đến thời điểm này, chưa ghi nhận thiệt hại đối với đường dây 110 kV.

Thực hiện Công điện số 3904/CĐ-PCTH ngày 14/9/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa về chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và đợt mưa lớn, sáng 17/9, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Công ty tổ chức họp, đánh giá tình hình và triển khai các phương án ứng phó.

Các thành viên Ban Chỉ huy và các đơn vị trực thuộc được yêu cầu bám sát diễn biến thời tiết, tăng cường kiểm tra hiện trường, kịp thời nhận diện các vị trí có nguy cơ mất an toàn; đồng thời chủ động triển khai phương án khắc phục hậu quả thiên tai phù hợp với tình hình thực tế. Công tác trực vận hành, kỹ thuật và an toàn được duy trì 24/24 giờ để theo dõi tình hình lưới điện, tổng hợp thiệt hại và hỗ trợ các đơn vị xử lý sự cố. Vật tư, cột điện, móng bê tông đúc sẵn, thiết bị, phương tiện vận chuyển, xe cẩu và nhân lực được chuẩn bị sẵn sàng điều động khi có yêu cầu.

Mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt đang ảnh hưởng đến hệ thống điện tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Trong ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ, Công ty xác định khôi phục cấp điện trong thời gian sớm nhất phải gắn chặt với kiểm soát nguy cơ mất an toàn đối với người lao động, thiết bị và cộng đồng. Phòng Điều độ và các Điện lực trực thuộc kiểm soát chặt chẽ các thao tác trên lưới, nhất là tại những khu vực có nhiều điểm sự cố hoặc kết cấu lưới điện đã bị thay đổi do thiên tai.

Đối với lưới điện hạ áp tại các khu vực ngập lụt, đường dây và thiết bị điện phải được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đóng điện trở lại. Việc cấp điện chỉ được thực hiện sau khi khu vực và đơn vị công tác xác nhận đầy đủ các điều kiện an toàn, nhằm phòng ngừa tai nạn điện đối với người dân.

Cùng với xử lý sự cố, Công ty ưu tiên bảo đảm nguồn điện cho các trạm bơm chống úng và phụ tải quan trọng, góp phần phục vụ tiêu thoát nước, phòng, chống ngập úng tại các địa bàn bị ảnh hưởng. Các đơn vị thường xuyên cập nhật tình hình, phân loại khu vực mất điện để xây dựng phương án ưu tiên cấp điện khi điều kiện an toàn cho phép; đồng thời chuẩn bị công tơ, hộp công tơ và các thiết bị cần thiết để thay thế những thiết bị bị hư hỏng do ngập lụt.

Tại những khu vực ngập lụt, sông, suối, ngầm tràn, cầu, phà, lực lượng công tác được yêu cầu thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn, sử dụng áo phao, dây bảo hiểm và phương tiện phù hợp khi tiếp cận hiện trường. Công ty duy trì chế độ trực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ 7 giờ ngày 17/9, tiếp tục phân công lực lượng trực trong những ngày tiếp theo nếu mưa lũ còn diễn biến phức tạp.

Nguyễn Lương