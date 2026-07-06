Tăng cường tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc triển khai Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức quán triệt sâu sắc, quyết liệt các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, nhằm khơi thông nguồn lực phát triển, củng cố niềm tin của Nhân dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Việc lãnh đạo, chỉ đạo phải được thực hiện trực tiếp, quyết liệt, thường xuyên, đề cao trách nhiệm, bản lĩnh, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của người đứng đầu. Trong đó, tập trung rà soát, phân loại, đánh giá đúng bản chất từng dự án, từng nhóm vướng mắc; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, thẩm quyền, thời hạn, kết quả xử lý theo phương châm “rõ người - rõ việc - rõ trách nhiệm - rõ thẩm quyền - rõ thời gian - rõ kết quả”; đề xuất phương án tháo gỡ đúng quy định, hài hòa giữa khơi thông nguồn lực với giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí. Kiên quyết không hợp thức hóa sai phạm; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, tham mưu chậm trễ, thiếu căn cứ, phối hợp hình thức, gây ách tắc hoặc phát sinh khiếu kiện phức tạp.

Bên cạnh đó, rà soát, tổng hợp, chuẩn hóa danh mục, số liệu, hồ sơ, tiến độ xử lý các dự án; tham mưu phân loại theo nhóm vướng mắc, thẩm quyền xử lý, cơ chế pháp lý áp dụng; kịp thời đề xuất cơ chế điều phối liên ngành, tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, nghĩa vụ tài chính, năng lực nhà đầu tư và các nội dung khác có liên quan. Đối với các dự án có dấu hiệu vi phạm, thất thoát, lãng phí hoặc chưa đủ căn cứ pháp lý để xử lý, phải chỉ đạo rà soát, thanh tra, kiểm tra, thẩm định pháp lý theo quy định; làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan, xác định đầy đủ nghĩa vụ tài chính, biện pháp khắc phục hậu quả, làm cơ sở xem xét, tháo gỡ đúng quy định, không hợp thức hóa sai phạm. Đối với nội dung vượt thẩm quyền của tỉnh, phải tham mưu cho UBND tỉnh phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền; hồ sơ báo cáo, đề xuất phải đầy đủ căn cứ pháp lý, căn cứ thực tiễn, đánh giá tác động, phương án xử lý cụ thể, biện pháp khắc phục hậu quả, nghĩa vụ tài chính và trách nhiệm tổ chức thực hiện. Chủ động tham mưu việc tăng cường kiểm tra trực tiếp tại hiện trường, làm việc trực tiếp với địa phương, chủ đầu tư, nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ từng điểm nghẽn, xử lý dứt điểm các vấn đề thuộc thẩm quyền. Định kỳ ngày 20 hằng tháng, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tiến độ xử lý các dự án; tuyệt đối không tham mưu né tránh, hợp thức hóa hồ sơ, hợp thức hóa sai phạm hoặc đẩy trách nhiệm lên cấp trên khi chưa thực hiện hết thẩm quyền.

Văn phòng UBND tỉnh tham mưu, bố trí lịch để Ban Chỉ đạo 751 tỉnh và các Tổ công tác của Ban Chỉ đạo tỉnh duy trì nghiêm nền nếp giao ban hằng tuần. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu điện tử về các dự án tồn đọng kéo dài; phối hợp với các đơn vị liên quan, cập nhật thường xuyên tình trạng pháp lý, tiến độ xử lý, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân.

Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện phương án xử lý đối với các dự án tồn đọng kéo dài; tập trung vào các dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, bản án, quyết định của cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm việc xử lý phải có căn cứ, đúng đối tượng, đúng phạm vi, đúng nguyên tắc, thẩm quyền và trình tự, thủ tục theo quy định. Đối với các dự án có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí lớn hoặc phát sinh khiếu kiện phức tạp, kéo dài, phải chủ động rà soát, kiểm tra, làm rõ tính chất, mức độ, nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo xử lý; kiên quyết không để xảy ra tình trạng lợi dụng chủ trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hợp thức hóa sai phạm, làm thất thoát tài sản nhà nước, phát sinh tiêu cực, lợi ích nhóm hoặc mở rộng tùy tiện phạm vi áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù.

Yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các xã, phường liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt, phối hợp chặt chẽ trong tham mưu, xử lý các dự án tồn đọng kéo dài thuộc lĩnh vực, địa bàn, phạm vi quản lý được giao; chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ, tính chính xác, đầy đủ, khả thi của hồ sơ, phương án và nội dung tham mưu. Phân công rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, đầu mối chịu trách nhiệm đối với từng dự án, từng nhóm vướng mắc; bảo đảm việc tham mưu, xử lý được thực hiện đồng bộ, đúng thẩm quyền, đúng quy định, không chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm hoặc chuyển việc thuộc thẩm quyền của mình sang cơ quan khác./.

HG (Nguồn: UBND tỉnh)