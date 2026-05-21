Nâng cao chất lượng chẩn đoán bệnh

Trong hoạt động khám, chữa bệnh, chẩn đoán bệnh chính xác được xem là “chìa khóa” quyết định hiệu quả điều trị. Một kết quả chẩn đoán đúng không chỉ giúp người bệnh được điều trị kịp thời, giảm biến chứng mà còn tiết kiệm thời gian, chi phí. Xác định rõ điều đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã tập trung đầu tư trang thiết bị hiện đại, nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ y, bác sĩ, từng bước nâng cao chất lượng chẩn đoán bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của Nhân dân.

Hệ thống xét nghiệm thông minh giúp quản lý bệnh nhân và quản lý hóa chất hiệu quả.

Mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 1.200 bệnh nhân ngoại trú và hơn 1.800 bệnh nhân nội trú. Áp lực khám, chữa bệnh lớn đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác chẩn đoán. Không chỉ thực hiện tốt các kỹ thuật cơ bản, nhiều chuyên khoa của bệnh viện đã làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, giảm tình trạng chuyển tuyến.

Có mặt tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện vào đầu giờ sáng, chúng tôi ghi nhận không khí làm việc khẩn trương, nền nếp. Người dân đến khám khá đông, các khâu tiếp đón, hướng dẫn, thực hiện cận lâm sàng được tổ chức khoa học. Tại khu vực chụp cộng hưởng từ và cắt lớp vi tính, nhiều bệnh nhân cao tuổi được nhân viên y tế tận tình hỗ trợ di chuyển, hướng dẫn quy trình trước khi thực hiện kỹ thuật.

Ông Lê Văn Hoàng (phường Đông Quang) chia sẻ: “Trước đây mỗi lần cần chụp chuyên sâu, tôi thường nghĩ phải ra Hà Nội. Nhưng nay bệnh viện tỉnh có nhiều máy móc hiện đại, bác sĩ tư vấn kỹ, kết quả nhanh nên rất yên tâm. Tôi vừa được phát hiện sớm thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng nhờ chụp MRI nên được điều trị kịp thời, tránh biến chứng nặng hơn”.

Không riêng ông Hoàng, ngày càng nhiều người dân lựa chọn khám, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh bởi năng lực chuyên môn và chất lượng chẩn đoán được nâng lên rõ rệt. Theo thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Ngọc, Phó khoa Chẩn đoán hình ảnh cho biết: "Bệnh viện đã đầu tư nhiều thiết bị hiện đại như hệ thống chụp MRI 1.5 Testla, CT Scanner 128 lát cắt và triển khai nhiều kỹ thuật cao trong chẩn đoán hình ảnh, góp phần phát hiện sớm và chính xác nhiều bệnh lý phức tạp. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong khám, chữa bệnh đang góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán tại bệnh viện. Thông qua hệ thống PACS/RIS, dữ liệu hình ảnh được số hóa và liên thông giữa các khoa phòng, giúp bác sĩ thuận lợi hội chẩn, rút ngắn thời gian đọc kết quả, theo dõi quá trình điều trị, hạn chế sai sót chuyên môn. Trong 4 tháng đầu năm 2026, bệnh viện đã thực hiện 63.747 ca chụp X-quang, cho thấy nhu cầu cận lâm sàng rất lớn cũng như hiệu quả vận hành của hệ thống chẩn đoán hình ảnh hiện đại".

Tại Khoa Sinh hóa, quá trình tự động hóa gần như được triển khai toàn diện. Hệ thống xét nghiệm LIS kết nối đồng bộ với hệ thống chuyển mẫu tự động giúp rút ngắn đáng kể thời gian thực hiện xét nghiệm. Từ các khoa lâm sàng, nhân viên y tế thao tác nhấn nút, mẫu bệnh phẩm sẽ được chuyển tự động về khoa qua hệ thống vận chuyển khép kín.

Bác sĩ Trịnh Quốc Đạt, Trưởng khoa Sinh hóa cho biết: "Hệ thống xét nghiệm thông minh giúp khoa quản lý hiệu quả bệnh nhân, quản lý hóa chất. Mỗi bệnh nhân được quản lý bằng mã vạch riêng, giúp kiểm soát chính xác thông tin và nâng cao hiệu quả quản lý dữ liệu. Toàn bộ hệ thống máy xét nghiệm vận hành tự động hóa, cho kết quả nhanh, chính xác, hỗ trợ bác sĩ phát hiện sớm nhiều bệnh lý về tim mạch, đái tháo đường, chức năng gan, thận, rối loạn chuyển hóa... Đồng thời các hóa chất xét nghiệm được gắn chíp quản lý thông minh, tự động cảnh báo khi sắp hết hoặc gần đến hạn sử dụng, góp phần hạn chế lãng phí và bảo đảm chất lượng xét nghiệm".

Trong điều trị hiện đại, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh đóng vai trò đặc biệt quan trọng, trong chẩn đoán, giúp bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị phù hợp. Để nâng cao chất lượng chẩn đoán, bệnh viện đã chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực. Hằng năm, bệnh viện đã cử cán bộ, y, bác sĩ tham gia đào tạo chuyên sâu tại các bệnh viện tuyến Trung ương. Đồng thời đẩy mạnh hội chẩn trực tuyến, chuyển giao kỹ thuật với các chuyên gia đầu ngành. Khuyến khích các y, bác sĩ tham gia các buổi sinh hoạt khoa học, cập nhật kiến thức chuyên môn để nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ y tế.

Bác sĩ CKII Lê Ngọc Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: “Bệnh viện xác định nâng cao chất lượng chẩn đoán và chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao hiệu quả điều trị và sự hài lòng của người bệnh. Bệnh viện tiếp tục đầu tư trang thiết bị hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và mở rộng hợp tác chuyên môn với các bệnh viện tuyến Trung ương và các bệnh viện quốc tế. Mục tiêu là giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại địa phương và hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

Bài và ảnh: Thùy Linh