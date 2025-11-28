Tăng cường phối hợp quản lý tần số vô tuyến điện khu vực VI

Ngày 28/11, tại khách sạn Phượng Hoàng (phường Hạc Thành), Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực VI phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp quản lý tần số vô tuyến điện năm 2025 trên địa bàn.

Quang cảnh cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Mạnh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ KH&CN); lãnh đạo Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực VI; đại diện lãnh đạo Sở KH&CN các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị.

Phó Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện Trần Mạnh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Năm 2025, Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực VI đã phối hợp với các cơ quan an ninh và quản lý nhà nước xây dựng phương án kiểm soát tần số, huy động 3 đợt kiểm soát, với 12 cán bộ và 3 xe kiểm soát lưu động, góp phần bảo đảm thông tin thông suốt, an toàn tại các sự kiện lớn của 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Trong năm, Trung tâm đã phát hiện, xử lý 17 trường hợp vi phạm sử dụng tần số vô tuyến điện. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, trong đó năm 2025 đã tiến hành 30 vụ thanh, kiểm tra, tiếp nhận 55 hồ sơ cấp phép và cấp 53 giấy phép, đạt tỷ lệ đúng hạn 100% tại cả 4 tỉnh (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị). Riêng Thanh Hóa và Nghệ An mỗi tỉnh đã cấp 19 giấy phép - nhóm địa phương có số giấy phép nhiều nhất sau phân cấp.

Năm 2026, Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực VI tiếp tục phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp phép trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; bảo đảm cơ sở dữ liệu “Đúng - Đủ - Sạch - Sống - Thống nhất - Dùng chung”. Đơn vị cũng đặt mục tiêu tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, đặc biệt đối với Repeater, thiết bị kích sóng và bộ phát wifi sai quy định; đồng thời phối hợp giải quyết hiệu quả các vụ can nhiễu mạng thông tin vô tuyến điện, chú trọng mạng di động, điều hành bay, cảng biển và an ninh - quốc phòng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận một số nội dung còn hạn chế trong công tác phối hợp, như tốc độ phần mềm quản lý tần số còn chậm; dữ liệu cấp phép giữa các đơn vị đôi khi chưa thống nhất, tiềm ẩn nguy cơ trùng tần số; việc khai thác dữ liệu liên ngành (đăng kiểm tàu cá, công trình xây dựng...) còn chưa hiệu quả.

Đại diện lãnh đạo Sở KH&CN Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Tại Thanh Hóa, công tác quản lý tần số vô tuyến điện thời gian qua đạt nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2025, hệ thống kiểm soát bằng trạm cố định và lưu động đã ghi nhận 892 phát xạ kiểm soát cố định và 118 phát xạ trong các đợt lưu động, qua đó phát hiện 4 trường hợp vi phạm. Hạ tầng thông tin vô tuyến được mở rộng tới vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới; công tác giám sát, xử lý vi phạm được duy trì thường xuyên, góp phần đảm bảo an toàn thông tin và chủ quyền tần số quốc gia.

Trần Hằng