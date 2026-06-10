Tăng cường nguồn vốn hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

5 tháng đầu năm 2026, trên cơ sở theo dõi sát diễn biến thị trường và bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, NHNN Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực 7 đã chủ động triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được giao nhằm ổn định thị trường tiền tệ, an toàn hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Quang cảnh hội nghị.

Sáng 10/6, tại tỉnh Ninh Bình, NHNN Khu vực 7 đã tổ chức hội nghị đánh giá hoạt động ngân hàng 5 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Thống đốc trong thời gian tới. Giám đốc NHNN Khu vực 7 Trần Thế Hùng chủ trì hội nghị.

Hiện nay, hệ thống ngân hàng trong khu vực có 112 chi nhánh ngân hàng cấp 1 gồm: 29 chi nhánh ngân hàng thương mại nhà nước, 75 chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần ngoài nhà nước, 02 chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội, 02 chi nhánh ngân hàng phát triển, 04 chi nhánh ngân hàng Hợp tác xã (phân theo địa bàn: 42 chi nhánh ngân hàng thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hóa, 70 chi nhánh ngân hàng thuộc địa bàn tỉnh Ninh Bình); có 160 quỹ tín dụng nhân dân; 01 Tổ chức tài chính vi mô Thanh Hóa và 10 chi nhánh tổ chức tài chính vi mô Tình Thương.

Ban Giám đốc điều hành hội nghị.

Đến cuối tháng 5/2026, huy động vốn của các TCTD tại Khu vực đạt 573.740 tỷ đồng (không bao gồm Ngân hàng Phát triển), tăng 3,06% so với cuối năm 2025 và tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước, đáp ứng 82,1% nhu cầu vốn tín dụng trên địa bàn Khu vực. Trong đó, huy động vốn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đạt 343.084 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 59,8%; huy động vốn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt 230.656 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 40,2%.

Dư nợ tín dụng của các TCTD tại Khu vực 7 đạt 698.986 tỷ đồng (không bao gồm Ngân hàng Phát triển), tăng 5,06% so với cuối năm 2025 và tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó dư nợ tín dụng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đạt 433.296 tỷ đồng, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm trước và chiếm tỷ trọng 62% trên tổng dư nợ toàn khu vực; dư nợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt 265.690 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước và chiếm tỷ trọng 38% trên tổng dư nợ toàn khu vực.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dòng vốn tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, trong đó tín dụng đối với ngành nông, lâm thủy sản, ngành công nghiệp và xây dựng, ngành thương mại dịch vụ đều tăng. Cùng với đó, 5 lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ đã được các ngân hàng trên địa bàn triển khai cho vay tích cực.

NHNN đã chỉ đạo các TCTD thực hiện nghiêm các quy định của NHNN Việt Nam về lãi suất; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, nắm bắt thông tin các Ngân hàng thương mại trong việc thực hiện chủ trương, chỉ đạo về giảm lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay.

Về nhiệm vụ thời gian tới, NHNN Khu vực 7 tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp Thống đốc NHNN quản lý nhà nước về tiền tệ, tín dụng, ngoại hối và hoạt động ngân hàng trên địa bàn. Nắm bắt kịp thời các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách và những khó khăn, vướng mắc trong thực tế triển khai, tập trung tháo gỡ, xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền; Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các TCTD trên địa bàn thực hiện các giải pháp về tiền tệ, tín dụng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN.Theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất tiền gửi và cho vay, việc công bố lãi suất cho vay của các TCTD; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về chính sách lãi suất của TCTD và xử lý nghiêm, kịp thời theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm.

Giám đốc NHNN Khu vực 7 Trần Thế Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Giám đốc NHNN Khu vực 7 Trần Thế Hùng đề nghị các TCTD chấp hành nghiêm các quy định của NHNN về tiền tệ, hoạt động ngoại hối và ngân hàng. Đẩy mạnh triển khai các giải pháp tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả; cân đối nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng cho nền kinh tế; hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, nhất là tín dụng đối với bất động sản. Đồng thời tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng trên cơ sở rà soát, đơn giản hóa thủ tục cấp tín dụng, áp dụng chuyển đổi số vào quy trình cấp tín dụng, đảm bảo chặt chẽ, an toàn, hạn chế nợ xấu phát sinh. Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển các dịch vụ thanh toán hiện đại; thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng; đảm bảo an ninh, an toàn công nghệ thông tin và hệ thống thanh toán.

Hồng Ngọc