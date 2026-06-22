Tăng cường năng lực hệ thống giám định pháp y giai đoạn 2026-2030

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch về việc triển khai thực hiện Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 16/1/2026 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực hệ thống giám định pháp y, pháp y tâm thần và bắt buộc chữa bệnh tâm thần giai đoạn 2026-2030” trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu nhằm tăng cường năng lực và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống giám định pháp y, đồng thời chủ động thiết lập cơ chế phối hợp đối với các nội dung pháp y tâm thần và bắt buộc chữa bệnh tâm thần khi phát sinh nhằm đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn, bảo đảm tính công bằng, khách quan và khoa học trong công tác giám định, góp phần giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cụ thể, kiện toàn mô hình tổ chức, nâng cấp trụ sở làm việc của Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa tỉnh theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng các công việc được giao; Đầu tư thiết bị, phương tiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của của tổ chức pháp y, pháp y tâm thần, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có triển khai thực hiện điều trị tư pháp bắt buộc chữa bệnh tâm thần; tổ chức pháp y, pháp y tâm thần, 2 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có triển khai thực hiện điều trị tư pháp bắt buộc chữa bệnh tâm thần được cơ quan công an hỗ trợ bảo đảm an ninh, an toàn khi thực hiện nhiệm vụ trong trường hợp cần thiết; Đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh có ít nhất 07 giám định viên trở lên; 100% tổ chức pháp y, pháp y tâm thần, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh có triển khai thực hiện điều trị tư pháp bắt buộc chữa bệnh tâm thần ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác pháp y, pháp y tâm thần và bắt buộc chữa bệnh tâm thần; Xây dựng cơ sở dữ liệu về công tác pháp y, pháp y tâm thần và bắt buộc chữa bệnh tâm thần; chia sẻ, kết nối giữa các cơ quan, đơn vị và đồng bộ với cơ sở dữ liệu dân cư và các cơ sở dữ liệu khác theo yêu cầu, bảo đảm thống nhất, khai thác, sử dụng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

UBND tỉnh yêu cầu tập trung hoàn thiện mô hình tổ chức pháp y theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với hệ thống tổ chức cơ quan nhà nước; Bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực cho công tác giám định pháp y; Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số; Đẩy mạnh công tác truyền thông; Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; Tăng cường phối hợp chuyên môn đối với pháp y tâm thần và bắt buộc chữa bệnh tâm thần; Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp y.

Sở Y tế thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định; Phối hợp với các sở, ngành liên quan định kỳ hằng năm trước ngày 01/12, hoặc đột xuất (khi có yêu cầu) tổng hợp, đánh giá kết quả việc thực hiện Kế hoạch; đề xuất cấp có thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền theo quy định; Chỉ đạo các đơn vị y tế trong ngành triển khai thực hiện nội dung trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần, bắt buộc chữa bệnh tâm thần trên địa bàn tỉnh do ngành y tế quản lý.

Các sở, ban, ngành của tỉnh phối hợp với Sở Y tế và ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác trưng cầu, thực hiện và sử dụng kết quả giám định tư pháp; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về quy trình, thời hạn, kinh phí giám định, bảo đảm hoạt động giám định phục vụ tố tụng được thực hiện đúng quy định, kịp thời, khách quan; Phối hợp theo dõi, rà soát, phản ánh nhu cầu thực tế liên quan đến giám định pháp y tâm thần và bắt buộc chữa bệnh tâm thần để Sở Y tế tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền khi cần thiết.

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HG (Nguồn: UBND tỉnh)