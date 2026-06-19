Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 18/6/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, tai nạn giao thông từng bước được kiềm chế, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân.

Trong những năm qua, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng chức năng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đạt kết quả quan trọng. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Công tác quản lý nhà nước, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm có chuyển biến tích cực; kết cấu hạ tầng giao thông tiếp tục được đầu tư, hoàn thiện, kiểm định chất lượng phương tiện, đào tạo người lái được nâng cao. Tình hình trật tự, an toàn giao thông cơ bản được kiểm soát, tai nạn giao thông từng bước được kiềm chế, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân.

Tuy nhiên, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; tai nạn giao thông tuy giảm nhưng chưa thật sự bền vững. Tình trạng ùn tắc, mất an toàn giao thông tại một số khu vực đô thị, khu công nghiệp, trường học, chợ, điểm giao cắt, tuyến đường trọng điểm còn xảy ra, trật tự an toàn giao thông các tuyến đường thủy nội địa, đường sắt diễn biến phức tạp. Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người tham gia giao thông còn hạn chế; vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng, phần đường, làn đường, điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện còn xảy ra. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực về an toàn giao thông còn bất cập; việc phát hiện, xử lý “điểm đen”, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông có nơi chưa kịp thời; ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành giao thông chưa đáp ứng yêu cầu.

Tình trạng trên có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nhận thức đầy đủ, chưa quan tâm đúng mức, chưa quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp có lúc, có nơi chưa chặt chẽ; việc phân công trách nhiệm, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện chưa thường xuyên; nguồn lực đầu tư cho kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là hạ tầng giao thông cơ sở, giao thông nông thôn, giao thông kết nối còn hạn chế; công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật có mặt còn hình thức, chưa tạo được chuyển biến căn bản về hành vi, văn hóa tham gia giao thông cho người dân.

Tình hình trật tự, an toàn giao thông hiện nay đặt ra yêu cầu cấp bách phải có tư duy, nhận thức, phương pháp, cách làm mới, quyết liệt hơn; bảo đảm, trật tự an toàn giao thông là động lực phát triển kinh tế - xã hội, là thành tố quan trọng trong bảo đảm an ninh con người, lấy người dân làm trung tâm, chủ thể, động lực, nguồn lực; đặt an toàn về tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân là trên hết, trước hết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

1. Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trọng tâm là Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới”, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Xác định công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài, gắn với trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đưa nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác hằng năm của địa phương, cơ quan, đơn vị; lấy kết quả thực hiện là một trong những nội dung đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu, của tập thể, cá nhân có liên quan. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, để tình hình trật tự, an toàn giao thông diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông tăng hoặc phát sinh vi phạm nghiêm trọng trên địa bàn, lĩnh vực được giao phụ trách; yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang gương mẫu chấp hành pháp luật về giao thông, nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp, tác động vào quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm.

2. Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo:

- Tiếp tục cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phân công rõ trách nhiệm trong tham mưu, tổ chức thực hiện, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả; khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ, đùn đẩy trách nhiệm hoặc để khoảng trống trong quản lý nhà nước về trật tự, an toàngiao thông.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông; thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, các tuyến, địa bàn, lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông để chủ động phòng ngừa, xử lý từ sớm, từ xa, từ cơ sở; không để phát sinh điểm nóng, phức tạp về trật tự, an toàn giao thông.

- Rà soát, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đầu tư, quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; tập trung xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, bất cập trong tổ chức giao thông, hệ thống báo hiệu đường bộ, hành lang an toàn giao thông, nhất là tại khu vực đô thị, khu công nghiệp, công trường học, bệnh viện, chợ, bến xe, các nút giao, tuyến đường trọng điểm, khu dân cư đông người. Rà soát công tác phân cấp về quản lý hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt...để điều chỉnh, bổ sung, phân cấp quản lý theo quy định, đảm bảo phù hợp với thực tiễn của tỉnh, đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới.

Tăng cường kiểm tra chất lượng công trình giao thông, công tác quản lý, khai thác, bảo trì, duy tu, sửa chữa các công trình giao thông; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thi công công trình không bảo đảm an toàn, chậm khắc phục hư hỏng, hoàn trả mặt đường sau thi công, để phát sinh nguy cơ mất an toàn giao thông.

- Chủ động xây dựng, triển khai phương án tổ chức giao thông, phân luồng, điều tiết giao thông tại các khu vực, thời điểm có nguy cơ cao xảy ra ùn tắc, mất an toàn giao thông, nhất là tại đô thị, khu vực trung tâm hành chính, khu công nghiệp, trường học, bệnh viện, chợ, bến xe, điểm du lịch, nơi tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội lớn; bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, không để bị động, lúng túng trong xử lý các tình huống phức tạp phát sinh.

- Chỉ đạo tăng cường giáo dục pháp luật, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, sinh viên; đưa nội dung chấp hành pháp luật về giao thông vào hoạt động giáo dục, sinh hoạt của nhà trường và tiêu chí đánh giá nền nếp trường học. Phát huy trách nhiệm phối hợp giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương trong quản lý, giáo dục học sinh chấp hành pháp luật về giao thông, nhất là việc sử dụng phương tiện khi chưa đủ điều kiện theo quy định; xây dựng môi trường giao thông an toàn tại khu vực cổng trường.

3. Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo Công an tỉnh:

- Phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, tổ chức thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; chủ động nắm chắc tình hình, phân tích, dự báo, nhận diện sớm các tuyến, địa bàn, khung giờ, nhóm hành vi, nhóm đối tượng tiềm ẩn nguy cơ cao để bố trí lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, xử lý phù hợp, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ.

- Tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn, sử dụng trái phép chất ma túy, điều khiển phương tiện vượt quá tốc độ cho phép, không đúng phần đường, làn đường, vượt đèn đỏ, chở quá số người quy định, quá tải trọng, cơi nới thành thùng xe, phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật, người điều khiển phương tiện không đủ điều kiện tham gia giao thông... Việc xử lý vi phạm phải nghiêm minh, khách quan, đúng quy định, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; gắn xử lý vi phạm với phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông một cách thực chất, bền vững.

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, giám sát và xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông; kết nối, khai thác hiệu quả hệ thống camera giám sát, cơ sở dữ liệu về phương tiện, người điều khiển phương tiện, vi phạm, tai nạn giao thông; tăng cường phát hiện, xử lý vi phạm qua hình ảnh, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, bến bãi, bến thủy nội địa, xe đưa đón công nhân, học sinh; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các nguy cơ mất an toàn giao thông ngay từ cơ sở, không để hình thành các điểm, tuyến, địa bàn phức tạp về trật tự, an toàn giao thông.

4. Đảng ủy các xã, phường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng ở cơ sở tăng cường quản lý địa bàn, nắm chắc tình hình trật tự, an toàn giao thông; chủ động rà soát các tuyến đường, nút giao, khu vực thường xuyên xảy ra va chạm, tai nạn, ùn tắc giao thông để xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Tăng cường quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng, hành lang an toàn giao thông; xử lý nghiêm, dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòngđường, vỉa hè, họp chợ trái quy định, dừng, đỗ xe, đón trả khách không đúng nơi quy định, mở lối đi tự phát, đặt biển quảng cáo, vật kiến trúc, tập kết vật liệu gây cản trở, mất an toàn giao thông. Tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật về giao thông; quản lý, giáo dục thanh thiếu niên, học sinh và người dân nâng cao ý thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn; kịp thời tiếp nhận, giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết các phản ánh, kiến nghị của Nhân dân về bất cập trong tổ chức giao thông, hạ tầng giao thông. Địa phương nào để tình hình trật tự, an toàn giao thông diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông gia tăng, vi phạm hành lang an toàn giao thông kéo dài, xử lý không dứt điểm do thiếu trách nhiệm thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

5. Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng hệ thống tuyên giáo, các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, kịp thời, chính xác các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tập trung giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh, kỷ cương, trách nhiệm. Chú trọng phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả; đồng thời, phê phán các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông, biểu hiện buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ. Chủ động định hướng dư luận đối với các vụ việc tai nạn giao thông nghiêm trọng, phức tạp; kịp thời đấu tranh, ngăn chặn thông tin sai lệch, thiếu kiểm chứng, không để ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và niềm tin của Nhân dân.

6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tự giác chấp hành, tích cực tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; lồng ghép nội dung chấp hành pháp luật về giao thông vào các phong trào thi đua, cuộc vận động ở cơ sở, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gia đình văn hóa, khu dân cư an toàn. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội đối với việc chấp hành và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; kịp thời phản ánh, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng về những bất cập trong kết cấu hạ tầng, tổ chức giao thông, hành vi vi phạm pháp luật và các điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông phát sinh từ cơ sở.

7. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy hướng dẫn, chỉ đạo Ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị này, nhất là trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xem xét, xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, để xảy ra vi phạm, tồn tại kéo dài; can thiệp, tác động trái quy định vào quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm, bảo đảm giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện Chỉ thị.

8. Tổ chức thực hiện:

- Giao Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ hằng quý tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định (trong đó xếp loại các xã, phường theo các mức tốt, trung bình, kém); đề xuất biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt, đồng thời kiến nghị phê bình, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, để xảy ra vi phạm, tồn tại kéo dài.

- Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Chỉ thị này được phổ biến, quán triệt đến các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân để tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả.