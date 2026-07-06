Tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao

Chiều 6/7, Sở Y tế Thanh Hóa tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Y tế Công cộng, nhằm tăng cường phối hợp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực y tế.

Lãnh đạo Sở Y tế Thanh Hóa và Trường Đại học Y tế Công cộng trao biên bản ghi nhớ hợp tác.

Theo Biên bản ghi nhớ, hai bên sẽ tăng cường phối hợp trong công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế, nghiên cứu khoa học và truyền thông tuyển sinh.

Trường Đại học Y tế Công cộng hỗ trợ Sở Y tế Thanh Hóa triển khai các chương trình đào tạo dài hạn, ngắn hạn, các dự án tư vấn và đề tài nghiên cứu khoa học phù hợp với nhu cầu thực tiễn của địa phương; đồng thời phối hợp quảng bá các chương trình đào tạo tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành y tế trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh lễ ký kết.

Phát biểu tại lễ ký kết, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa Lê Văn Cường nhấn mạnh, biên bản ghi nhớ là cơ sở để hai bên phát huy thế mạnh, tăng cường phối hợp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực y tế.

Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để phổ biến thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Y tế Công cộng đến các đơn vị trực thuộc; đồng thời phối hợp triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, bảo đảm các nội dung hợp tác được thực hiện hiệu quả, thiết thức.

Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa Lê Văn Cường phát biểu tại lễ ký kết.

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác sẽ tạo nền tảng cho sự gắn kết chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước về y tế và cơ sở đào tạo chuyên ngành, thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và chất lượng dịch vụ y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thùy Dung