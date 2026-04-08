Tăng cường giám sát, chủ động phòng, chống sốt xuất huyết

Ngày 8/4, đoàn công tác của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã triển khai giám sát, chỉ đạo công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Đoàn giám sát, chỉ đạo công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại xã An Nông.

Đoàn đã trực tiếp làm việc tại Trung tâm Y tế Triệu Sơn, Trạm Y tế An Nông, Trung tâm Y tế Hạc Thành và Trạm Y tế Thiệu Khánh. Nội dung giám sát tập trung vào việc triển khai kế hoạch phòng, chống sốt xuất huyết năm 2026; công tác giám sát, phát hiện ca bệnh; xử lý ổ dịch; hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng; vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy; cũng như việc chuẩn bị nhân lực, vật tư, hóa chất, trang thiết bị sẵn sàng ứng phó khi dịch xảy ra.

Đoàn công tác giám sát thực tế, lấy mẫu tại một số điểm nguy cơ và ổ dịch cũ.

Bên cạnh kiểm tra hồ sơ, sổ sách, đoàn công tác đã tiến hành giám sát thực tế tại một số điểm nguy cơ và ổ dịch trên địa bàn, trực tiếp hướng dẫn chuyên môn cho cán bộ y tế cơ sở, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới.

Qua giám sát cho thấy, các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống dịch ngay từ đầu mùa. Công tác phối hợp với chính quyền địa phương được tăng cường, đặc biệt trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia vệ sinh môi trường, loại bỏ các dụng cụ chứa nước có nguy cơ phát sinh muỗi truyền bệnh.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thời tiết đang chuyển sang mùa nóng ẩm - điều kiện thuận lợi cho muỗi phát triển - nguy cơ gia tăng số ca mắc sốt xuất huyết là hiện hữu, đòi hỏi các địa phương không được chủ quan, lơ là.

Chủ động phòng, chống sốt xuất huyết không chỉ là nhiệm vụ của ngành Y tế mà cần sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn thể người dân, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và hạn chế thấp nhất nguy cơ bùng phát dịch trên địa bàn. Ngành Y tế khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh đơn giản nhưng hiệu quả như: đậy kín các dụng cụ chứa nước, thả cá vào bể chứa để diệt lăng quăng; thường xuyên vệ sinh môi trường, lật úp các vật dụng phế thải; ngủ màn kể cả ban ngày; đồng thời phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế khi triển khai phun hóa chất diệt muỗi.

Tô Hà