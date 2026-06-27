Tăng cường đối thoại, giải quyết khiếu nại ngay từ cơ sở

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) tại xã Thăng Bình thực hiện theo hướng tăng cường đối thoại, giải quyết từ sớm, từ cơ sở, góp phần quan trọng trong xử lý, giải quyết các vụ KNTC đông người, phức tạp trên địa bàn.

Cán bộ tiếp dân xã Thăng Bình hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục gửi đơn, thư KNTC theo đúng quy định của pháp luật.

Năm 2012, bà Cao Thị Ba ở thôn Ngọc Hạ, xã Thăng Bình mua một phần diện tích thửa đất ở tại thửa đất số 207 tờ bản đồ số 9 của gia đình ông Vũ Hữu Dung và vợ là bà Ngô Thị Tý ở thôn Thái Lai, xã Thăng Bình, với tổng diện tích là 200m2. Gia đình bà Ba đã làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) và được cấp GCNQSDĐ. Hai bên mua, bán đã thống nhất cắm mốc giới. Tuy nhiên ông Vũ Hữu Dung đã làm hồ sơ xin cấp đổi lại GCNQSDĐ và tiếp tục tách đất cho con là ông Vũ Hữu Hạnh, phần đất này lại cắt ngang phần đất bán cho gia đình bà Cao Thị Ba. Năm 2025, ông Vũ Hữu Hạnh đã xây nhà trên thửa đất được cho.

Phát hiện sự việc, bà Ba đã nhiều lần yêu cầu gia đình ông Vũ Hữu Hạnh dừng việc xây dựng để giải quyết tranh chấp, tuy nhiên, gia đình ông Vũ Hữu Hạnh vẫn tiếp tục xây dựng và hoàn thành nhà ở. Không tìm được tiếng nói chung trong việc tranh chấp, tháng 10/2025, bà Cao Thị Ba đã gửi đơn lên xã Thăng Bình để đòi quyền lợi hợp pháp của mình.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn thư, xã thành lập đoàn xác minh, giải quyết vụ việc. Chủ tịch UBND xã đã giao phòng kinh tế cùng với cán bộ tiếp dân đi kiểm tra, nắm bắt các thông tin liên quan đến nội dung đơn và tổ chức đối thoại với những bên liên quan để xác minh vụ việc. Tổ xác minh, hòa giải đã mời các bên liên quan đến nhà văn hóa thôn để 2 bên tìm cách giải quyết vụ việc. Sau khi được phân tích bằng cả tình và lý, bà Ba đã đồng ý với phương án: ông Vũ Hữu Hạnh giữ nguyên phần diện tích đất đã xây dựng, gia đình ông Dung, bà Tý phải cắt phần đất còn lại bằng với diện tích đã bán cho bà Ba. UBND xã tạo điều kiện để các hộ dân làm thủ tục đổi đất và làm GCNQSDĐ.

Để tạo thuận lợi cho công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, xã Thăng Bình đã thành lập và phân công nhiệm vụ cho ban tiếp công dân, xây dựng lịch tiếp dân, niêm yết công khai và thông báo đến toàn dân trên hệ thống loa truyền thanh của xã. Xã cũng bố trí địa điểm tiếp công dân với cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thuận lợi công tác tiếp công dân. Đồng thời phân công thành viên ban tiếp công dân trực tất cả các ngày hành chính trong tuần, tiếp nhận và xử lý kịp thời đơn thư của công dân. Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã theo lịch định kỳ hằng tuần tiếp công dân vào thứ 5 và giải quyết các vấn đề công dân kiến nghị, phản ánh. Sau mỗi kỳ tiếp công dân, chủ tịch UBND xã thông báo kết luận việc tiếp công dân và chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu, không để đơn, thư tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong Nhân dân...

Xã Thăng Bình cũng tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, triển khai kế hoạch tiếp công dân trực tuyến. Qua đó nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác đối thoại, giải quyết đơn thư KNTC. Đồng thời tăng cường phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị tạo sự thống nhất trong giải quyết đơn thư của người dân.

Từ tháng 7/2025 đến nay, UBND xã Thăng Bình đã tổ chức hơn 100 lượt tiếp công dân định kỳ và đột xuất; tiếp nhận 38 đơn thư, kiến nghị của người dân. Ngay sau khi tiếp nhận đơn thư, cán bộ tiếp dân đã tiến hành phân loại, chủ tịch UBND xã giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, đơn vị liên quan tập trung xác minh, kiểm tra, giải quyết theo quy định của pháp luật, gắn với trách nhiệm, tiến độ thời gian cụ thể. Đến nay, UBND xã đã giải quyết 38/38 đơn thư, kiến nghị của người dân. Quy trình thủ tục giải quyết đơn được thực hiện đảm bảo khách quan, chính xác, đúng quy định, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân.

Ông Nguyễn Thái Sơn, Chủ tịch UBND xã Thăng Bình, cho biết: “Hoạt động tiếp dân tại trụ sở tiếp công dân xã được duy trì, đi vào nền nếp và đạt được những kết quả tích cực. Thông qua đối thoại trực tiếp với người dân, nhiều vấn đề người dân băn khoăn, thắc mắc được giải thích ngay tại buổi làm việc. Sau khi được giải thích, nhiều công dân đã thấu hiểu và tự nguyện rút đơn thư. UBND xã tiếp tục tăng cường công tác đối thoại trực tiếp giữa cán bộ với người dân từ đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC. Đồng thời, cử cán bộ tiếp dân và nhân viên các phòng ban đi tập huấn nâng cao nghiệp vụ tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết KNTC”.

Bài và ảnh: Minh Khanh