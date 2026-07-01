Tam Lư sau 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Ngay sau kiện toàn tổ chức bộ máy, cấp ủy, chính quyền xã biên giới Tam Lư đã tập trung nỗ lực, đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả tích cực.

Mô hình trồng cây lúa nếp Cay Nọi đang được người dân bản Sại, xã Tam Lư tích cực tham gia.

Đi vào hoạt động, so với định biên được giao, xã Tam Lư vẫn còn thiếu tới 15 cán bộ, công chức. Trong khi địa bàn rộng, diện tích tới 155,02km2, với hơn 8km đường biên giới, địa hình chia cắt phức tạp bởi sông suối, dân cư phân tán, giao thông khó khăn, trình độ dân trí chưa đồng đều. Sau khi đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, địa bàn lại chịu thiệt hại nặng nề của các cơn bão số 3, số 5 và số 10 năm 2025, nhất là cơ sở vật chất hạ tầng của Nhà nước và Nhân dân. Ngoài ra, trên địa bàn, sau khi phần lớn diện tích nứa, vầu bị chết, người dân vẫn chưa thể tìm được nguồn sinh kế khác để thay thế, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Xác định rõ thực tiễn tình hình và yêu cầu nhiệm vụ, Đảng ủy xã Tam Lư đã tập trung đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp. Xác định con người là nhân tố quyết định hàng đầu, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã chú trọng sắp xếp cán bộ phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường. Trong đó, chú trọng bố trí có đủ năng lực, trình độ, giàu kinh nghiệm làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và bộ phận tiếp công dân. Đồng thời động viên cán bộ, công chức khắc phục khó khăn trước mắt, chủ động học tập, nâng cao trình độ năng lực, nhất là các kỹ năng về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, góp phần xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.

Sau khi hoàn thành công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy, Đảng ủy xã Tam Lư đã tổ chức xây dựng và ban hành các nghị quyết chuyên đề, nhằm cụ thể hóa, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vào thực tiễn đời sống. Cụ thể là các nghị quyết về: đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực; phát triển nông - lâm nghiệp và nghị quyết về bảo tồn các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Được đánh giá là sát với thực tiễn tình hình và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, ngay sau khi được quán triệt, phổ biến, việc thực hiện các nghị quyết đang tạo thành phong trào sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân.

Đi cùng với công tác xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xã đã chủ động khảo sát tình hình, phân tích, đánh giá tiềm năng, thế mạnh của địa phương để chủ động xây dựng các kế hoạch, mô hình phát triển kinh tế - xã hội phù hợp, nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Trên cơ sở đó, Tam Lư đang triển khai mô hình trồng tập trung 12ha lúa nếp Cay Nọi tại 2 bản Piềng Khóe và Sại với 145 hộ dân tham gia. Theo đánh giá của UBND xã Tam Lư, hiện tại lúa nếp Cay Nọi trên thị trường đang được bán ở giá cao, dao động trên 20 nghìn đồng/kg nhưng thiếu nguồn cung do không có nhiều địa phương tổ chức trồng. Trong khi đó, yêu cầu kỹ thuật canh tác giống lúa này không quá cao, phù hợp với tập quán của người dân và điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương.

Ông Hà Văn Thọ (56 tuổi) ở bản Sại cho biết: “Hơn 20 năm trước, người dân chúng tôi vẫn trồng lúa nếp Cay Nọi phục vụ nhu cầu. Tuy nhiên do giống lúa này đạt sản lượng thấp hơn một số giống lúa tẻ, điều kiện giao thông khó khăn, không thể bán ra thị trường, nên người dân không mấy mặn mà. Nay được chính quyền xã tuyên truyền, vận động, nhận thấy lợi ích, nên bà con chúng tôi hào hứng tham gia trồng”.

Chủ tịch UBND xã Tam Lư, Phạm Bá Chiến cho biết: "Đến ngày 27/6, người dân đã hoàn thành gieo trồng trên 10ha lúa nếp Cay Nọi. Theo kế hoạch, vào cuối tháng 10 âm lịch, diện tích lúa này sẽ cho thu hoạch, phục vụ thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Sau khi mô hình thành công, xã sẽ mở rộng diện tích và tiến hành các bước theo trình tự thủ tục hồ sơ, xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP đối với lúa nếp Cay Nọi Tam Lư, gắn với thành lập đơn vị bao tiêu sản phẩm cho bà con".

Cùng với lúa nếp Cay Nọi, xã Tam Lư đã chủ động kiểm kê, đánh giá và tuyên truyền, vận động người dân tổ chức khoanh nuôi, trồng lại diện tích nứa, vầu bị chết vào đầu năm 2025. Đồng thời tổ chức phát triển các mô hình chăn nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu và tập quán sản xuất của người dân, như: nuôi gà ri lai thương phẩm, dúi, dê, lợn đen...

Bài và ảnh: Đồng Thành