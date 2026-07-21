Công sở không khói thuốc: Thêm một bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Một buổi sáng tại cơ quan Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh, hàng trăm người dân đến thực hiện các thủ tục về BHXH, bảo hiểm y tế. Điều dễ nhận thấy không chỉ là tác phong làm việc chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ mà còn là bầu không khí trong lành, không có mùi khói thuốc. Một thay đổi tưởng chừng rất nhỏ ấy lại mang đến cảm nhận tích cực cho người dân mỗi khi đến giao dịch.

Người dân đến giao dịch tại bộ phận một cửa BHXH tỉnh.

“Tôi thường xuyên đến cơ quan BHXH làm các thủ tục liên quan đến bảo hiểm. Điều khiến tôi hài lòng là khu vực giao dịch luôn sạch sẽ, thông thoáng, không có mùi khói thuốc. Đến làm việc trong môi trường như vậy cảm thấy rất dễ chịu và an toàn”, ông Nguyễn Văn Đạt, phường Quảng Phú chia sẻ.

Theo ông Vũ Nguyên Hiệp, Phó Giám đốc BHXH tỉnh, là đơn vị thường xuyên tiếp xúc với đông đảo người dân, BHXH xác định xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc là một trong những tiêu chí quan trọng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ. Bên cạnh việc đưa quy định cấm hút thuốc vào nội quy cơ quan, đơn vị thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ, viên chức, người lao động và người dân thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá. “Xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc không chỉ nhằm bảo vệ sức khỏe cán bộ, người lao động mà còn tạo không gian giao dịch văn minh, an toàn cho người dân. Khi đội ngũ cán bộ gương mẫu thực hiện, việc tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định cũng trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn”, ông Hiệp cho biết.

Không chỉ tại BHXH tỉnh, mô hình công sở không khói thuốc đã được triển khai đồng bộ tại các đơn vị trực thuộc. Tại BHXH cơ sở Bá Thước, 100% cán bộ ký cam kết không hút thuốc nơi làm việc; việc chấp hành quy định được đưa vào tiêu chí đánh giá thi đua và gắn với xây dựng văn hóa công sở.

Ông Kiều Văn Hiên, Phó Giám đốc BHXH cơ sở Bá Thước, cho biết: “Chúng tôi xác định xây dựng môi trường làm việc văn minh, hiện đại gắn với văn hóa công sở. Tất cả cán bộ đều ký cam kết không hút thuốc nơi làm việc; việc chấp hành quy định cũng là tiêu chí đánh giá thi đua hằng năm. Khi người đứng đầu và đội ngũ cán bộ gương mẫu thực hiện, việc tuyên truyền đến người dân cũng trở nên thuyết phục và hiệu quả hơn”.

BHXH cơ sở Bá Thước xây dựng môi trường không khói thuốc.

Không chỉ các cơ quan hành chính, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng tích cực xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc. Tại Agribank Nam Thanh Hóa, biển cấm hút thuốc được bố trí tại các vị trí dễ quan sát; nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá được lồng ghép trong các cuộc họp, phong trào thi đua và hoạt động xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Nhận thức của cán bộ, nhân viên cũng từng bước thay đổi, từ coi hút thuốc là thói quen cá nhân sang ý thức rõ đây là hành vi ảnh hưởng đến sức khỏe đồng nghiệp và khách hàng.

“Tôi thấy rất văn minh. Đến giao dịch mà không còn mùi thuốc lá thì ai cũng cảm thấy thoải mái hơn”, ông Nguyễn Văn Toán, xã Quảng Ninh chia sẻ sau khi hoàn thành giao dịch tại ngân hàng.

Thực tế cho thấy, để xây dựng môi trường công sở không khói thuốc không cần những khoản đầu tư lớn. Điều quan trọng là sự quyết tâm của người đứng đầu, cùng với việc duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở. Khi quy định trở thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, môi trường làm việc trong lành sẽ được duy trì bền vững.

Theo Sở Y tế, những năm qua, công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ tại các sở, ngành và địa phương. Các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các hội nghị, sinh hoạt chuyên đề và hoạt động của các đoàn thể. Đặc biệt, trách nhiệm của người đứng đầu được đề cao thông qua việc tổ chức thực hiện nghiêm các quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc.

Đến nay, 100% cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã treo biển cấm hút thuốc, đưa quy định không hút thuốc vào nội quy cơ quan và tiêu chí thi đua. Nhiều đơn vị quan tâm cải tạo cảnh quan, tăng cường cây xanh, xây dựng môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp, góp phần bảo vệ sức khỏe cán bộ, người lao động và người dân đến giao dịch.

Tuy nhiên, việc xây dựng môi trường công sở không khói thuốc vẫn còn một số hạn chế. Ở một số nơi, công tác kiểm tra, giám sát chưa được duy trì thường xuyên; vẫn còn tình trạng người dân hút thuốc trong khuôn viên hoặc khu vực hành lang của cơ quan. Điều đó cho thấy, cùng với việc hoàn thiện các quy định, cần tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành của mỗi cá nhân.

Người dân đến giao dịch tại BHXH cơ sở Bá Thước.

BSCKI Vũ Đình Nam, Trưởng Khoa Phòng, chống bệnh không lây nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thanh Hóa cho biết, việc triển khai mô hình công sở không khói thuốc trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực nhưng chưa đồng đều giữa các cơ quan, đơn vị. Một số nơi vẫn còn mang tính hình thức, thiếu sự duy trì thường xuyên trong công tác tuyên truyền và kiểm tra. Vì vậy, thời gian tới cần chuyển từ triển khai theo từng đợt sang thực hiện liên tục, coi việc không hút thuốc tại công sở là một chuẩn mực trong văn hóa và kỷ luật công vụ.

Theo các chuyên gia y tế, khói thuốc lá không chỉ gây hại cho người hút mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến những người xung quanh thông qua hút thuốc thụ động. Trong môi trường công sở, nơi mỗi ngày có hàng nghìn lượt người đến làm việc và giao dịch, việc giữ gìn không gian trong lành càng có ý nghĩa thiết thực. Một công sở văn minh không chỉ được đánh giá bằng cơ sở vật chất hiện đại hay quy trình giải quyết thủ tục nhanh gọn, mà còn được thể hiện ở những điều tưởng như rất nhỏ: không còn mùi khói thuốc nơi phòng chờ, hành lang hay khu vực tiếp dân. Khi mỗi cán bộ gương mẫu chấp hành quy định, mỗi người dân tự giác dập tắt điếu thuốc trước khi bước vào cơ quan, công sở không khói thuốc sẽ không chỉ là yêu cầu của pháp luật mà còn trở thành nét đẹp trong văn hóa ứng xử, góp phần xây dựng nền hành chính văn minh, chuyên nghiệp và vì sức khỏe cộng đồng.

Bài và ảnh: Hà Phương