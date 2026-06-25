“Tai mắt”trên những cung đường

Nhằm phát huy vai trò của quần chúng Nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, tháng 3/2026 Công an phường Tĩnh Gia đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động lái xe taxi, lái xe dịch vụ vận tải bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và phòng, chống tội phạm”. Sau 3 tháng hoạt động, mô hình đã phát huy hiệu quả thiết thực. Trên những cung đường, mỗi ngày đội ngũ lái xe taxi, lái xe dịch vụ vận tải đã trở thành những “tai mắt” hỗ trợ lực lượng công an, kịp thời phát hiện, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị liên quan đến an ninh trật tự và TTATGT.

Công an phường Tĩnh Gia tuyên truyền pháp luật cho đội ngũ lái xe taxi trên địa bàn.

Hiện Công an phường Tĩnh Gia đã vận động 100% lái xe taxi, lái xe dịch vụ vận tải đang hoạt động trên địa bàn, với 51 thành viên tham gia mô hình dân vận khéo “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động lái xe taxi, lái xe dịch vụ vận tải bảo đảm TTATGT và phòng, chống tội phạm”. Để mô hình hoạt động hiệu quả, công an phường tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tập huấn kỹ năng cho đội ngũ lái xe về Luật TTATGT đường bộ, kỹ năng lái xe an toàn, nhận diện các hành vi vi phạm pháp luật như trộm cắp tài sản, cướp giật, cố ý gây thương tích, tội phạm ma túy, đối tượng truy nã lẩn trốn... Bên cạnh đó, nhóm liên lạc trên nền tảng Zalo giữa lực lượng công an phường và các thành viên tham gia mô hình được thành lập, tạo kênh trao đổi thông tin nhanh chóng, hiệu quả. Chỉ cần phát hiện dấu hiệu nghi vấn, vụ việc mất an ninh trật tự, tai nạn giao thông hoặc tình trạng ùn tắc kéo dài, các thành viên có thể thông báo ngay để lực lượng chức năng tiếp cận, xử lý kịp thời.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, lực lượng cảnh sát khu vực cũng thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ lái xe và tư vấn pháp luật, hướng dẫn các quy định về TTATGT để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong quá trình hành nghề.

Anh Lê Văn Hùng ở tổ dân phố Trung Chính, lái xe taxi Mai Linh, chia sẻ: “Từ khi tham gia mô hình, chúng tôi được công an phường tuyên truyền, hướng dẫn cách nhận diện các hành vi vi phạm pháp luật, kỹ năng xử lý tình huống và cách thức cung cấp thông tin. Vì vậy, khi phát hiện vụ việc liên quan đến tai nạn giao thông hay mất an ninh trật tự, chúng tôi chủ động thông báo cho lực lượng chức năng”.

Hiệu quả của mô hình đã được thể hiện rõ qua nhiều vụ việc cụ thể. Ví dụ, vào hồi 7 giờ ngày 27/5/2026, tại Km365+100 Quốc lộ 1A thuộc tổ dân phố 6 đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe taxi biển kiểm soát 36H-068.29 và xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 90H-039.52. Sau khi nhận được tin báo từ các thành viên trong mô hình, công an phường đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc, bảo đảm giao thông thông suốt.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 22/5/2026, tại Km366+200 Quốc lộ 1A thuộc tổ dân phố 6 cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô và xe ô tô đầu kéo. Người điều khiển xe mô tô đang chuyển hướng rẽ trái thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo lưu thông cùng chiều. Thông tin về vụ việc được các lái xe hoạt động trên tuyến đường cung cấp kịp thời cho lực lượng chức năng.

Theo thống kê, từ khi triển khai mô hình đến nay, các thành viên đã cung cấp 12 nguồn tin liên quan đến TTATGT và an ninh trật tự. Từ những nguồn tin trên, lực lượng công an phường đã kịp thời tổ chức bảo vệ hiện trường các vụ tai nạn giao thông, hỗ trợ sơ cứu người bị nạn, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra, xác minh. Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin, mô hình còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của chính đội ngũ lái xe. Các lái xe trở thành những tuyên truyền viên tích cực trên mỗi hành trình. Trong những câu chuyện với hành khách, đội ngũ lái xe lồng ghép nhắc nhở việc chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông, không sử dụng rượu bia khi lái xe, nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản và cảnh giác trước các thủ đoạn của tội phạm.

Anh Lê Văn Điển, trú tại tổ dân phố Giang Sơn cho biết: "Sau khi tham gia các buổi tập huấn, tôi hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình khi tham gia giao thông. Từ đó, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật và vận động đội ngũ lái xe, người thân cùng thực hiện".

Thông qua mô hình tinh thần trách nhiệm với cộng đồng đang được lan tỏa trong đội ngũ lái xe taxi, lái xe dịch vụ trên địa bàn phường Tĩnh Gia. Mỗi cuộc gọi báo tin, mỗi nguồn thông tin được cung cấp hay đơn giản là một lời nhắc nhở hành khách chấp hành pháp luật giao thông đều góp phần bảo đảm an ninh trật tự, ATGT ngay từ cơ sở. Khi người dân đồng hành cùng lực lượng công an, sức mạnh giữ gìn an ninh trật tự được nhân lên, tạo thành thế trận an ninh Nhân dân vững chắc.

Bài và ảnh: Hoàng Mai