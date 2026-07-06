Tái định vị sức mạnh quốc gia (Bài 8): Thời cơ bứt phá trong kỷ nguyên mới

Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (CĐS) là động lực quan trọng nâng cao hiệu quả khu vực kinh tế Nhà nước. Nhiều doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) trên địa bàn Thanh Hóa đang tiếp tục đẩy mạnh CĐS, đổi mới quản trị và hiện đại hóa sản xuất, từng bước khẳng định vai trò dẫn dắt trong các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế.

Trung tâm điều hành thông minh (VNPT Thanh Hóa) thực hiện giám sát, quản lý chất lượng dịch vụ, hỗ trợ ra quyết định điều hành của đơn vị. Ảnh: Thanh Huê

Những “hạt nhân” đi đầu trên mặt trận số

Bám sát định hướng phát triển của tỉnh, những năm qua, Viễn thông Thanh Hóa (VNPT Thanh Hóa) đã phát huy tốt vai trò “hạt nhân”, chủ động đi đầu trong việc đẩy mạnh CĐS trên tất cả các lĩnh vực hoạt động. Với trách nhiệm của một doanh nghiệp công nghệ chủ lực, VNPT Thanh Hóa đã và đang đồng hành vững chắc cùng các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương xây dựng hệ sinh thái số toàn diện.

Ông Nguyễn Thái Sơn, Phó Giám đốc VNPT Thanh Hóa, cho biết: “Để hiện thực hóa mục tiêu CĐS toàn diện, đơn vị đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp mang tính đột phá. VNPT Thanh Hóa đã số hóa toàn diện quy trình quản trị nội bộ; đến nay, cơ bản toàn bộ quá trình điều hành, tác nghiệp và ra quyết định của đơn vị đều được thực hiện thông suốt trên môi trường số. Cùng với đó, đơn vị áp dụng hệ thống quản trị hiện đại BSC/KPI, bảo đảm nguyên tắc “rõ việc, rõ người, rõ mục tiêu, rõ kết quả, rõ trách nhiệm”, từ đó khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công nhân viên. Đặc biệt, đón đầu xu thế công nghệ, VNPT Thanh Hóa đã chủ động ứng dụng chọn lọc các tiện ích từ trí tuệ nhân tạo (AI) do Tập đoàn VNPT nghiên cứu, phát triển nhằm tối ưu hóa quy trình, nâng cao năng suất lao động và chất lượng dịch vụ”.

Cùng với công tác quản trị, việc phát triển các giải pháp số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội luôn được đơn vị chú trọng. Về hạ tầng số, VNPT Thanh Hóa đã và đang tăng tốc triển khai các công nghệ tiên tiến như mạng di động 5G, công nghệ XGSPON cho mạng cáp quang băng thông rộng, công nghệ điện toán đám mây và nền tảng IoT Platform. Trên cơ sở đó, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương triển khai hiệu quả các giải pháp tạo lập, quản trị dữ liệu chuyên ngành (giáo dục, công chức, viên chức, đất đai...). Đặc biệt, VNPT Thanh Hóa đã được UBND tỉnh tin tưởng giao triển khai Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) tỉnh Thanh Hóa - “bộ não số” góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành và thúc đẩy tiến trình CĐS trên địa bàn tỉnh.

Công ty Điện lực Thanh Hóa cũng là điểm sáng đi đầu trong “làn sóng” CĐS ngành năng lượng. Ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa khẳng định: “CĐS được đơn vị xác định là khâu đột phá chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và chất lượng dịch vụ khách hàng. Theo đó, công ty tập trung chuẩn hóa dữ liệu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý kỹ thuật, vận hành lưới điện, kinh doanh; từng bước nâng cao năng suất lao động, chất lượng phục vụ theo hướng lấy khách hàng làm trung tâm”.

Đến nay, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong xây dựng lưới điện thông minh khi đưa vào vận hành 32/32 trạm biến áp 110kV không người trực, kết nối 528 thiết bị đóng cắt trung áp về trung tâm điều khiển, vận hành 11 mạch vòng DMS/DAS và lắp đặt hơn 878 nghìn công tơ điện tử. Bên cạnh đó, việc cung cấp 100% dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4, 100% thanh toán không dùng tiền mặt và 100% ký số, quản lý công việc trên hệ thống DOffice đã minh chứng cho bước chuyển mình mạnh mẽ của một doanh nghiệp số.

Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa - đơn vị đang phục vụ trên 250 nghìn khách hàng với sản lượng hơn 3,6 triệu m3 nước sạch mỗi tháng, đã xác định CĐS là chìa khóa then chốt để đơn vị phát triển trong bối cảnh hiện nay. Đại diện công ty cho biết: “Xác định CĐS là xu hướng tất yếu, công ty đã thành lập ban chỉ đạo CĐS, triển khai đồng bộ các giải pháp trong toàn hệ thống, từ sản xuất, vận hành đến kinh doanh và dịch vụ khách hàng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo cấp nước an toàn, ổn định”.

Đến nay, công ty đã số hóa thành công dữ liệu mạng lưới cấp nước, áp dụng phần mềm quản lý tài sản, giám sát từ xa các thông số vận hành theo thời gian thực để xử lý sự cố kịp thời, giảm thiểu tỷ lệ thất thoát nước. Đồng thời, việc ứng dụng đồng bộ hóa đơn điện tử, mã QR đã đưa tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt đạt gần 60%, với tỷ lệ doanh thu đạt gần 76%, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài chính cho doanh nghiệp.

Đổi mới quản trị để doanh nghiệp phát triển bền vững

Theo Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), năng suất lao động của Việt Nam vẫn còn khoảng cách khá lớn so với nhiều quốc gia trong khu vực, chỉ bằng khoảng 3/4 của Trung Quốc và khoảng 1/10 của Singapore. Thực tế đó cho thấy, đổi mới mô hình quản trị, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và CĐS là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao năng suất, mở rộng dư địa tăng trưởng và tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Trung tâm điều hành thông minh (VNPT Thanh Hóa) thực hiện giám sát, quản lý chất lượng dịch vụ, hỗ trợ ra quyết định điều hành của đơn vị.

Thực tiễn tại các DNNN trên địa bàn tỉnh cho thấy, CĐS đang từng bước tạo chuyển biến trong công tác quản trị, điều hành và tổ chức sản xuất, kinh doanh. Việc ứng dụng công nghệ số góp phần tối ưu hóa quy trình vận hành, tiết giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và hiệu quả sử dụng nguồn lực. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn gặp nhiều khó khăn về nguồn lực đầu tư, hạ tầng công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực và năng lực quản trị. Điều này đòi hỏi các DNNN tiếp tục đổi mới tư duy quản trị, chủ động bố trí nguồn lực, phát triển nhân lực số, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và xây dựng lộ trình CĐS phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

Định hướng này được khẳng định trong Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị, đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% DNNN thực hiện quản trị doanh nghiệp hiện đại trên nền tảng số. Theo đó, khuyến khích các DNNN đẩy mạnh và tiên phong hoạt động nghiên cứu khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS; các tập đoàn, tổng công ty phải xây dựng, hình thành trung tâm nghiên cứu - phát triển, phòng thí nghiệm để thực hiện CĐS, chuyển đổi xanh; thực thi hiệu quả các chính sách để đưa tài nguyên số và dữ liệu quốc gia trở thành nguồn lực chiến lược.

Trên cơ sở định hướng của Trung ương và các chương trình, kế hoạch của tỉnh, đẩy mạnh CĐS trong DNNN không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Với quy mô kinh tế đứng đầu khu vực Bắc Trung bộ và đang hướng tới trở thành cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc, Thanh Hóa xác định CĐS là một trong những giải pháp quan trọng để đổi mới mô hình quản trị theo hướng hiện đại, minh bạch và hiệu quả.

Thực hiện chủ trương này, tỉnh đang tập trung phát triển hạ tầng số, mở rộng mạng băng rộng cố định, mạng 5G và các công nghệ viễn thông thế hệ mới tại các khu công nghiệp, khu kinh tế và khu công nghệ số tập trung. Hạ tầng số từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất thông minh, tự động hóa, internet vạn vật công nghiệp (IIoT), trí tuệ nhân tạo (AI), rô-bốt và các hệ thống điều khiển thời gian thực, tạo nền tảng để doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh.

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu của Nghị quyết số 79-NQ/TW, các DNNN trên địa bàn tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức quản trị, lấy CĐS làm động lực nâng cao hiệu quả hoạt động. Từ tư duy của người đứng đầu đến các quy trình quản trị, sản xuất, kinh doanh cần được số hóa; dữ liệu phải được kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả trong quản trị sản xuất, tài chính, nhân sự và chuỗi cung ứng. Đây là giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp sử dụng hiệu quả nguồn lực, nâng cao tính minh bạch, tăng khả năng thích ứng trước những biến động của thị trường.

Cùng với việc hoàn thiện thể chế, chính sách và hạ tầng số, đổi mới quản trị trên nền tảng số sẽ tạo động lực để các DNNN nâng cao năng lực cạnh tranh, phát huy vai trò dẫn dắt trong phát triển kinh tế số, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.

Thanh Huê

(Còn nữa)