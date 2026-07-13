Tài chính vi mô Thanh Hóa tiếp sức khát vọng vươn lên của người dân

Trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa, tín dụng chính sách và tài chính vi mô (TCVM) luôn giữ vai trò quan trọng trong việc khơi thông nguồn lực, tiếp sức cho sản xuất, kinh doanh, mở rộng sinh kế và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. Bên cạnh hệ thống ngân hàng thương mại, nơi những dòng vốn lớn tạo nên những công trình, dự án, những động lực phát triển mang tầm chiến lược, thì những dòng vốn nhỏ, bền bỉ và nhân văn lại âm thầm đi vào từng thôn xóm, từng nếp nhà, đưa nguồn vốn đến đúng với những đối tượng cần nhất, nâng đỡ những ước mơ đời thường, tiếp thêm niềm tin để người dân vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Tổ chức TCVM Thanh Hóa ký kết chương trình phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa.

Gần 30 năm hình thành và phát triển, Tổ chức TCVM Thanh Hóa đã kiên định với sứ mệnh đồng hành cùng phụ nữ, hộ gia đình thu nhập thấp, đồng bào khu vực nông thôn, miền núi trong hành trình phát triển sinh kế, cải thiện thu nhập và xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, tiến bộ. 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục là một chặng đường ghi dấu nhiều nỗ lực, thể hiện rõ bản lĩnh, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của TCVM Thanh Hóa, luôn lấy con người làm trung tâm, lấy cộng đồng làm điểm tựa, lấy phát triển bền vững làm mục tiêu lâu dài.

Kiến tạo tài chính bao trùm, phát triển an toàn và bền vững

Đến ngày 30/6/2026, Tổ chức TCVM Thanh Hóa duy trì mạng lưới gồm 4 chi nhánh, 11 phòng giao dịch và 902 điểm giao dịch, phục vụ khách hàng tại 95 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Hơn 58 nghìn khách hàng đang sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của tổ chức; trong đó, 23.546 khách hàng có dư nợ vốn vay, 78% là phụ nữ và 15% là người dân tộc thiểu số. Tổng dư nợ cho vay ước đạt hơn 645 tỷ đồng, hoàn thành 94,3% kế hoạch năm. Đằng sau những con số ấy không chỉ phản ánh sự tăng trưởng ổn định mà còn khẳng định năng lực cung ứng nguồn vốn hiệu quả, an toàn và phù hợp với nhu cầu của người dân. Đó còn là câu chuyện về niềm tin và nghị lực khi một hộ gia đình có thêm vốn để mở rộng chăn nuôi, một người phụ nữ mạnh dạn đầu tư buôn bán nhỏ, một hộ dân vùng khó khăn từng bước ổn định sinh kế, một cộng đồng có thêm điều kiện để phát triển bền vững hơn...

Không chỉ duy trì tăng trưởng ổn định, TCVM Thanh Hóa còn tiếp tục mở rộng địa bàn thêm 33 thôn, khu phố mới; đồng thời nâng hạn mức cho vay tối đa lên 100 triệu đồng. Đây là bước đi thiết thực, kịp thời, tạo điều kiện để khách hàng có thêm nguồn lực đầu tư sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và chủ động hơn trên hành trình vươn lên.

Trong bối cảnh phát triển kinh tế xanh, tăng trưởng bền vững ngày càng trở thành yêu cầu cấp thiết, TCVM Thanh Hóa đã đẩy mạnh triển khai sản phẩm tín dụng xanh, với dư nợ đạt 42 tỷ đồng, chiếm 6,6% tổng dư nợ. Những khoản vay xanh không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ tài chính mà còn thể hiện trách nhiệm của tổ chức trong việc góp phần lan tỏa tư duy sản xuất thân thiện với môi trường, khuyến khích người dân tiếp cận các mô hình phát triển hài hòa giữa lợi ích kinh tế và trách nhiệm với cộng đồng.

Lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng

TCVM Thanh Hóa không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ cung ứng vốn và dịch vụ tài chính cho người dân mà còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp phần bồi đắp truyền thống tương thân tương ái, nghĩa tình trong đời sống cộng đồng.

Phối hợp với Hội LHPN tỉnh, tổ chức tiếp tục tham gia chương trình “Tết biên cương”, mang những phần quà thiết thực đến với người dân vùng biên mỗi dịp tết đến, xuân về. Những món quà tuy không lớn về vật chất, nhưng chứa đựng tình cảm sẻ chia, sự quan tâm và trách nhiệm với đồng bào nơi biên giới, nơi còn nhiều khó khăn nhưng luôn bền bỉ giữ gìn bình yên nơi phên dậu của Tổ quốc.

Đoàn thanh niên của đơn vị cũng triển khai nhiều chương trình ý nghĩa như “Tết ấm cho em”, “Mẹ đỡ đầu”, góp phần chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế trong xã hội. Mỗi hoạt động là một việc làm cụ thể, nhân văn; mỗi phần việc là một thông điệp đẹp về tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và khát vọng sống có ích của tuổi trẻ TCVM Thanh Hóa.

Tinh thần đoàn kết, năng động, giàu nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ còn được thể hiện qua các hoạt động văn hóa, thể thao. Tại cuộc thi chạy trực tuyến do Ngân hàng Nhà nước phát động nhân kỷ niệm 75 năm thành lập ngành ngân hàng Việt Nam, 2 cán bộ của đơn vị đã xuất sắc giành Giải Lan tỏa ở cả hạng mục nam và nữ. Đơn vị cũng tích cực tham gia Giải bóng đá Tứ hùng cùng Ngân hàng Nhà nước khu vực 7, Agribank và ACB, góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết, xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, đoàn kết trong toàn ngành.

Nhiều phụ nữ xã Ba Đình vay vốn Tổ chức TCVM Thanh Hóa làm hàng thủ công mỹ nghệ.

Một trong những dấu ấn nổi bật của TCVM Thanh Hóa trong 6 tháng đầu năm 2026 là hội nghị tổng kết và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 với Hội LHPN tỉnh. Chương trình tiếp tục khẳng định mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa hai đơn vị trong việc mở rộng tiếp cận tài chính cho phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới, hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình và đóng góp vào sự tiến bộ của cộng đồng.

Cùng với đó, hoạt động hợp tác quốc tế tiếp tục được quan tâm, mở rộng thông qua chuyến thăm và làm việc của các đối tác BNP Paribas và Lend with Care. Đây là cơ hội quan trọng để TCVM Thanh Hóa tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, tiếp cận các chương trình hỗ trợ kỹ thuật, học hỏi các mô hình quản trị tiên tiến và mở rộng không gian hợp tác lâu dài trong thời gian tới.

Trong công tác phát triển nguồn nhân lực, tổ chức đã triển khai 7 khóa đào tạo chuyên sâu về quản lý và thu hồi nợ quá hạn, chính sách thuế, quản lý vay trả nợ nước ngoài, quy tắc ứng xử, vận hành ứng dụng huy động tiết kiệm... Những hoạt động đào tạo này góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm, kỹ năng phục vụ khách hàng và chất lượng quản trị nội bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao trong giai đoạn mới.

Đặc biệt, việc TCVM Thanh Hóa đón đoàn công tác của Tổ chức TCVM M7 đến tham quan, trao đổi kinh nghiệm là minh chứng sinh động cho uy tín, vị thế và những giá trị thực tiễn mà đơn vị đã xây dựng trong hệ thống TCVM Việt Nam. Đó không chỉ là sự ghi nhận đối với kết quả hoạt động mà còn là động lực để tổ chức tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ và phát triển bền vững.

Viết tiếp hành trình của những giá trị bền vững

Nhìn lại chặng đường gần ba thập kỷ, có thể thấy giá trị lớn nhất mà TCVM Thanh Hóa tạo dựng không chỉ nằm ở quy mô dư nợ, số lượng khách hàng hay mạng lưới điểm giao dịch ngày càng rộng mở. Giá trị ấy còn được kết tinh trong những cơ hội sinh kế được trao đi, những mái ấm từng bước ổn định, những phụ nữ thêm tự tin khởi nghiệp, những hộ gia đình thêm điều kiện vươn lên và những cộng đồng ngày càng phát triển bền vững.

Trong dòng chảy đổi mới và phát triển của quê hương Thanh Hóa, Tổ chức TCVM Thanh Hóa tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối tin cậy giữa nguồn lực tài chính và khát vọng của người dân. Với nền tảng gần 30 năm kinh nghiệm, chiến lược phát triển rõ ràng, mạng lưới hoạt động sâu rộng và đội ngũ cán bộ tận tâm, trách nhiệm, tổ chức đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một mô hình TCVM tiêu biểu, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bao trùm, bền vững và thịnh vượng của cộng đồng.

Từ những dòng vốn nhỏ, TCVM Thanh Hóa đã và đang góp phần làm nên những giá trị lớn. Đó là giá trị của niềm tin, sự sẻ chia của tinh thần tự lực, tự cường; là minh chứng cho hiệu quả của một mô hình tài chính nhân văn, luôn đồng hành cùng người dân trên hành trình xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc và phát triển bền vững.

Bài và ảnh: Thanh Thùy