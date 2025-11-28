Syria công bố hợp tác với Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW)

Đại diện thường trực của Syria tại Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW), Mohammad Katoub đã công bố một “sự thay đổi căn bản” trong cách xử lý hồ sơ vũ khí hóa học của nước này khi cam kết hợp tác toàn diện với cơ quan giám sát vũ khí hóa học của OPCW.

Syria tuyên bố hợp tác với Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW), Ảnh: welattv.net.

Phát biểu trước các đại biểu tại Hội nghị lần thứ 30 các Quốc gia Thành viên tại La Haye, ông Katoub cảm ơn OPCW vì những nỗ lực của tổ chức này và đặc biệt nhấn mạnh sự hỗ trợ của Qatar trong nỗ lực loại bỏ vũ khí hóa học ở Syria. Ông cho biết Damascus mong muốn hợp tác “lẫn nhau và tích cực” với OPCW, nhằm giành lại đầy đủ quyền thành viên và khôi phục vị thế là một thành viên tích cực.

Ông trình bày chi tiết các bước mà Tổ chức đã thực hiện tại Syria kể từ khi chế độ cựu thổng thống Assad sụp đổ đầu năm nay, bao gồm bảy lần triển khai thực địa, kiểm tra 23 địa điểm nghi vấn, thu thập hơn 6.000 tài liệu, phỏng vấn ít nhất chín nhân chứng, và thu hồi hơn 30 mẫu vật. Mô tả sự hợp tác này không chỉ là một thủ tục hình thức, ông Katoub nói rằng đây là “một sự chuyển biến lớn” trong cách tiếp cận của Syria đối với việc giám sát vũ khí hóa học.

Đầu tuần này, ông Katoub nói rằng ngày nay Syria là một quốc gia có trách nhiệm, cam kết thực hiện các nghĩa vụ quốc tế và đang nỗ lực loại bỏ những tàn dư vũ khí hóa học còn tồn tại tại một số khu vực của Syria.

Một chuyên gia vũ khí hóa học của Liên Hợp Quốc, đeo mặt nạ phòng độc, cầm một túi nhựa chứa mẫu vật từ một trong những địa điểm bị cáo buộc là nơi xảy ra vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở khu phố Ain Tarma của Damascus, ngày 29 tháng 8 năm 2013. Ảnh: Reuters

Việc tái khởi động phái bộ Syria tại OPCW diễn ra sau gần một năm bị đình chỉ. Tuy nhiên, ông Katoub cho biết Syria vẫn chưa khôi phục đầy đủ các đặc quyền và vẫn chưa có quyền biểu quyết, mặc dù có một khuyến nghị đang chờ các quốc gia thành viên xem xét.

Syria gia nhập OPCW vào năm 2013 và đã chuyển giao bản kế hoạch chi tiết về việc tiêu hủy kho vũ khí hóa học của nước này, theo thỏa thuận Nga - Mỹ nhằm ngừng các cuộc tấn công quân sự vào Syria.

Tuy nhiên, OPCW nhiều lần bày tỏ quan ngại về tính đầy đủ của bản kê khai này, đồng thời cho rằng chính quyền Syria dưới thời Tổng thống Assad đã trì hoãn hợp tác.

Thanh Vân

Nguồn Sana.sy