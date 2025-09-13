Sức hút từ du lịch mùa thu

Khi tiết trời sang thu, các địa phương, khu, điểm du lịch trong tỉnh đã đẩy mạnh việc làm mới sản phẩm, phát triển đa dạng các hoạt động trải nghiệm gắn với những đặc trưng, thế mạnh từ thiên nhiên, văn hóa của điểm đến. Đồng thời, tích cực tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao nhằm thu hút du khách. Từ đó, góp phần cùng ngành du lịch của tỉnh hiện thực hóa giấc mơ du lịch 4 mùa.

Du khách tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Vào dịp mùa thu, Khu danh thắng Kim Sơn (xã Biện Thượng) - nơi được thiên nhiên ban tặng cho quần thể núi non kỳ vĩ, phong cảnh xanh tươi mát mẻ là một trong những địa điểm được đông đảo du khách lựa chọn để đến tham quan, trải nghiệm. Đây là mùa hoa súng nở rộ đẹp nhất trong năm, bởi vậy đến đây du khách sẽ được ngồi trên thuyền thả mình trên dòng suối Ấu ngắm hoa súng và check-in những hình ảnh đẹp, tận hưởng khí hậu trong lành, thoáng đãng.

Nằm giữa khung cảnh hài hòa của thiên nhiên nơi đây còn có ngôi chùa Linh Ứng đẹp tựa như bức tranh thủy mặc. Từ xưa đến nay, ngôi chùa luôn là chốn tâm linh mà bất cứ du khách nào khi tới đây cũng đều muốn ghé thăm. Chùa được xây dựng từ thời Lý và trùng tu lại vào thời Nguyễn, vị trí của chùa có các yếu tố phong thủy quan trọng, lưng chùa tựa vào núi Hang (Huyền Vũ), phía trước là một đầm sen rộng, bên trong là động Kim Sơn dẫn nước từ đầm xuyên qua núi ra sông Mã, bên phải là núi Trồng tạo nên một không gian yên bình, mang đậm tính tâm linh.

Khu danh thắng Kim Sơn không chỉ mê đắm du khách bằng cảnh non nước hữu tình, mà còn thu hút du khách bởi hệ thống hang động huyền bí. Trong đó, nổi tiếng với động Ngọc Kiều, bên trong động được tô điểm bởi những nhũ đá có hình thù kỳ dị, ánh sáng mặt trời le lói qua những lỗ nhỏ tạo thành một không gian huyền ảo và một bầu không khí trong lành, khoáng đạt. Kế tiếp là động Ngọc Hồ, nơi có lòng sâu và rộng với nhiều khối nhũ đá lung linh sắc màu. Đến đây, du khách có thể dừng thuyền chèo để khám phá các hang động và hít hà tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ. Cũng nhờ những vẻ đẹp đó, mà vào dịp mùa thu Khu danh thắng Kim Sơn đã trở thành điểm đến thu hút khá đông du khách.

Là người đến Khu danh thắng Kim Sơn để tham quan, ngắm cảnh, bà Nguyễn Thị Giang (phường Hạc Thành), cho biết: "Hầu như năm nào tôi cũng đến Khu danh thắng Kim Sơn vào mùa thu để tận hưởng được trọn vẹn vẻ đẹp riêng có của nơi này. Mùa thu chính là thời điểm hoa súng nở rộ, nhuộm tím dòng suối Ấu. Khi ngồi trên thuyền và tận hưởng nét đẹp thiên nhiên, check-in những bức hình đẹp khiến tôi cảm thấy thoải mái đầu óc. Ngoài ra, khi ghé thăm chùa Linh Ứng để vãn cảnh, thắp hương tôi thấy lòng bình an, quên hết muộn phiền. Chính vì vậy, tôi sẽ còn quay trở lại đây nhiều lần để tham quan, trải nghiệm".

Mùa thu, Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông thu hút khá đông du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Nếu như trước đây, mùa thu là giai đoạn thấp điểm của du lịch xứ Thanh, thì vài năm trở lại đây nhờ việc đầu tư, phát triển thêm nhiều sản phẩm du lịch mới giúp gia tăng trải nghiệm cho du khách, thì các khu, điểm du lịch trong tỉnh đã trở thành điểm đến của nhiều du khách ở cả trong và ngoài nước. Trong đó, có thể kể đến một số khu, điểm du lịch nổi bật như Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông, Khu du lịch bản Mạ, bản Bút... Với thiên nhiên khoáng đạt, cảnh quan, núi rừng hài hòa, thời tiết mát mẻ, cùng những công trình, kiến trúc đặc sắc và bản sắc văn hóa, phong tục tập quán của người dân địa phương đã tạo nên sức hấp dẫn riêng có của các khu, điểm du lịch này.

Du lịch mùa thu đang dần trở thành một thế mạnh của du lịch xứ Thanh. Đây là những kết quả từ sự nỗ lực của ngành du lịch, với sự chủ động tích cực tìm kiếm thị trường mới, các dòng khách mới. Đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá, giới thiệu sản phẩm để kết nối, tránh phụ thuộc vào thị trường truyền thống. Cùng với đó, là tích cực tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao sôi động nhằm tạo sức hấp dẫn du khách.

Các doanh nghiệp du lịch cũng chủ động khai thác tối đa tiềm năng du lịch mùa thu dựa trên lợi thế đặc trưng từ thiên nhiên, văn hóa đặc sắc để gia tăng trải nghiệm cho du khách, nâng cao sức cạnh tranh, xây dựng thương hiệu điểm đến bốn mùa cho du lịch xứ Thanh. Hiện một số chùm tour du lịch mùa thu - đông được các doanh nghiệp đưa vào hoạt động đang tạo được sức hấp dẫn du khách có thể kể đến như Thành Nhà Hồ - suối cá Cẩm Lương - Lam Kinh; Lam Kinh - suối cá Cẩm Lương - Pù Luông; Lam Kinh - Thành Nhà Hồ - Khu di tích danh thắng Kim Sơn...

Từ sự vào cuộc đồng bộ của ngành du lịch và các đơn vị kinh doanh du lịch trong việc tích cực phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch mùa thu đã góp phần đánh thức tiềm năng du lịch 4 mùa ở xứ Thanh, từ đó thúc đẩy du lịch của tỉnh phát triển ngày càng bền vững.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt