Sức hút của bất động sản liền kề trung tâm hành chính

Tại các đô thị phát triển, những bất động sản nằm liền kề trung tâm hành chính của địa phương luôn có sức hút vượt trội đối với khách hàng. Từ những thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM đến xu hướng mới tại các tỉnh thành, giá trị bất động sản có vị trí gần các trung tâm hành chính luôn tăng trưởng bền vững.

Bất động sản cận kề trung tâm hành chính – Tài sản tăng trưởng bền vững

Trong quy hoạch phát triển của những thành phố lớn, trung tâm hành chính không chỉ là nơi đặt trụ sở của các cơ quan đầu não địa phương, mà còn là đầu mối tổ chức các hoạt động văn hóa, chính trị - xã hội và dịch vụ công cộng quan trọng. Chính vì vậy, khu vực lân cận các trung tâm hành chính luôn sở hữu đặc điểm vượt trội: tần suất sử dụng cao, lưu lượng người làm việc và di chuyển hàng ngày lớn, đồng thời được ưu tiên đầu tư hạ tầng, cảnh quan và tiện ích đồng bộ.

Những bất động sản gần trung tâm hành chính luôn tăng trưởng bền vững, thường nói không với “sốt ảo”, mà đi theo giá trị thực: giá tăng do nhu cầu thật từ cán bộ, công chức, chuyên gia, tổ chức trong nước và quốc tế làm việc tại khu vực này. Đây là nhóm khách hàng có tài chính ổn định, nhu cầu ở thật, thuê thật và vận hành giúp hình thành cộng đồng cư dân văn minh và phát triển lâu dài.

Trung tâm hành chính Sầm Sơn.

Sunrise Sầm Sơn – Khu đô thị mới ngay liền kề trung tâm hành chính Sầm Sơn

Được đưa vào vận hành từ đầu 2024, Trung tâm hành chính Sầm Sơn với mức đầu tư lên đến 260 tỷ đồng được xây dựng trên tổng diện tích 2,3 ha có hai mặt tiền, nhiều tiện nghi hiện đại, đáp ứng nhu cầu làm việc của hàng trăm cán bộ TP Sầm Sơn ( cũ ). Công trình là điểm nhấn về không gian, kiến trúc của bộ mặt đô thị thành phố, là sự mong mỏi của các thế hệ lãnh đạo, đảng viên và nhân dân thành phố qua các thời kỳ về một trụ sở làm việc khang trang, xứng tầm đô thị du lịch biển.

Ngay liền kề trung tâm hành chính này, Sunrise Sầm Sơn được quy hoạch là một trong số rất ít dự án hiện nay nắm giữ vị trí trung tâm lõi, nơi được đánh giá cao nhất về khả năng tích sản lẫn khai thác vận hành thương mại.

Tọa lạc trên trục đường Đại Lộ Lê Lợi ( QL47 ) huyết mạch kết nối trực tiếp xuống biển, Sunrise Sầm Sơn thừa hưởng vị trí thuận lợi và trở thành tâm điểm đón sóng di chuyển của toàn bộ chuỗi hoạt động hành chính - chính trị - văn hóa của khu vực. Trong bán kính vài phút di chuyển từ dự án, cư dân có thể tiếp cận loạt công trình đầu não như UBND, các cơ quan ban ngành, Quảng trường biển, Công viên Sun World, bãi biển Sầm Sơn,.. Đặc biệt từ dự án kết nối lên khu vực trung tâm tỉnh Thanh Hóa cũng cực kỳ thuận tiện khi chỉ mất khoảng 15 phút lái xe.

Dự án Sunrise Sầm Sơn nằm kề cạnh Trung tâm hành chính Sầm Sơn.

Sự lựa chọn tối ưu cho không gian sống tại trung tâm phát triển mới

Quy mô 11,5 ha bao gồm 388 sản phẩm nhà ở thấp tầng, trong đó 340 căn liền kề và 48 căn biệt thự. Điểm đặc biệt, các sản phẩm liền kề tại đây có mặt tiền lớn, từ 6 đến 7m. Đây là điểm độc đáo trong việc quy hoạch sản phẩm mà ít khu đô thị nào tại Thanh Hóa có được. Việc mặt tiền của các căn liền kề rộng rãi khiến cho không gian kiến trúc, thiết kế của căn nhà được rộng, thoáng và giúp khách hàng dễ dàng tối ưu công năng sử dụng trên từng không gian.

Không chỉ đặc biệt ở thiết kế sản phẩm, Sunrise Sầm Sơn còn nổi bật với quy hoạch hạ tầng giao thông vô cùng thông thoáng. Dự án được bao quanh bởi các tuyến đường huyết mạch như Đại Lộ Lê Lợi ( QL47 ) với độ rộng đường lên đến 46,5m, hay đường Tây Sầm Sơn 3 có độ rộng đường 40m. Đường nội khu cũng vô cùng thoáng đãng với độ rộng từ 17,5m đến 24m (vỉa hè 5m), đưa Sunrise Sầm Sơn trở thành dự án hiếm hoi tại phố biển Sầm Sơn có quy hoạch hạ tầng đồng bộ và hiện đại bậc nhất.

Mật độ xây dựng chỉ 47% còn lại là không gian dành cho giao thông, cảnh quan và tiện ích. Sunrise Sầm Sơn được định vị là khu đô thị đảm bảo không gian sống chất lượng cao, nhưng cũng vừa đáp ứng nhu cầu khai thác thương mại, cho thuê, vận hành theo chuẩn đô thị hiện đại.

Với nền tảng pháp lý rõ ràng, vị trí hiếm có ngay trung tâm hành chính mới, quy hoạch đồng bộ hiện đại, Sunrise Sầm Sơn đang là lựa chọn hàng đầu cho các khách hàng tìm kiếm cơ hội sở hữu bất động sản bền vững dài hạn.

Đơn vị phân phối độc quyền Sunrise Sầm Sơn Công ty Cổ phần bất động sản Bắc Bộ Trụ Sở: Số 10 Âu Cơ, P. Hạc Thành, Thanh Hóa SĐT: 0917 66 5151 Website dự án: sunrisesamson.com.vn

NL