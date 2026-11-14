Sầm Sơn tiếp tục tạo sức bật bằng những sự kiện văn hóa, nghệ thuật đặc sắc

Những năm gần đây, Sầm Sơn đang từng bước mở rộng sức hút từ một điểm đến du lịch biển truyền thống thành đô thị du lịch với nhiều hoạt động văn hóa, giải trí và dịch vụ đa dạng. Không chỉ sôi động trong mùa hè, thành phố biển ngày càng có thêm những sự kiện tạo điểm nhấn vào các thời điểm khác trong năm.

Một trong những hoạt động đáng chú ý là Gala Sao Mai 2026 diễn ra vào lúc 21h ngày 15/11/2026 tại Quảng trường biển Sầm Sơn. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức, quy tụ các thí sinh Sao Mai 2026 cùng nhiều nghệ sĩ trưởng thành từ cuộc thi như Hồ Quỳnh Hương, Anh Thơ, Hoàng Hải, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc và Phạm Anh Khoa.

Sự kiện không chỉ mang đến một đêm biểu diễn nghệ thuật quy mô mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Sầm Sơn đến đông đảo khán giả trên cả nước. Sầm Sơn đang từng bước chuyển mình thành đô thị du lịch biển năng động, thu hút du khách và phát triển dịch vụ quanh năm thông qua chuỗi các sự kiện văn hóa, nghệ thuật và giải trí quy mô.

Sầm Sơn – Sức hút điểm đến không chỉ trong mùa du lịch biển

Du lịch biển vẫn là lợi thế nổi bật của Sầm Sơn. Tuy nhiên, để duy trì sức hút dài hạn, một điểm đến cần nhiều hơn những bãi biển đẹp và hoạt động nghỉ dưỡng mùa hè. Các chương trình nghệ thuật, lễ hội, sự kiện cộng đồng, không gian vui chơi và hoạt động thương mại góp phần tạo nên trải nghiệm phong phú cho người dân cũng như du khách.

Gala Sao Mai 2026 là một ví dụ cho xu hướng đó. Việc đưa một chương trình nghệ thuật có quy mô và sức lan tỏa đến Quảng trường biển cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của các không gian công cộng trong việc tổ chức hoạt động văn hóa, quảng bá địa phương và thu hút sự quan tâm của công chúng.

Đáng chú ý, những hoạt động như Gala Sao Mai không chỉ diễn ra riêng lẻ. Cùng thời điểm từ ngày 13–15/11, khu vực Quảng trường biển còn có hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và quảng bá sản phẩm địa phương. Sự kết hợp giữa nghệ thuật, văn hóa và thương mại góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trải nghiệm tại Sầm Sơn.

Khi một đô thị có thêm nhiều lý do để người dân và du khách tìm đến, nhu cầu về lưu trú, ăn uống, mua sắm, vui chơi và các dịch vụ đi kèm cũng có thêm cơ hội phát triển. Đây là một trong những yếu tố đáng chú ý khi nhìn nhận tiềm năng của các khu dân cư được quy hoạch tại những vị trí có khả năng kết nối với trung tâm và các điểm đến du lịch.

Sunrise Sầm Sơn – vị trí kết nối giữa khu dân cư và các điểm đến

Nằm tại khu vực phía Đông Trung tâm Hành chính phường Sầm Sơn, Sunrise Sầm Sơn sở hữu lợi thế kết nối với hai trục giao thông quan trọng là Quốc lộ 47 và Đại lộ Tây Sầm Sơn 3 – tuyến đường chiều rộng 42m.

Vị trí này tạo điều kiện kết nối từ dự án đến khu vực trung tâm hành chính, các khu dân cư hiện hữu và những điểm đến du lịch của thành phố biển. Theo thông tin giới thiệu dự án, từ Sunrise Sầm Sơn, cư dân có thể di chuyển khoảng 5 phút để tiếp cận Quảng trường biển, Sun World và khu vực bãi biển Sầm Sơn.

Trong bối cảnh Sầm Sơn tiếp tục phát triển các hoạt động du lịch, văn hóa và dịch vụ, khả năng kết nối thuận tiện là một yếu tố đáng cân nhắc khi lựa chọn bất động sản. Một vị trí vừa gắn với không gian dân cư, vừa có thể tiếp cận các trục giao thông và điểm đến quan trọng sẽ mang lại sự linh hoạt hơn trong sinh hoạt cũng như định hướng sử dụng bất động sản.

Quy hoạch đồng bộ, đa dạng sản phẩm thấp tầng

Không chỉ có lợi thế về vị trí, Sunrise Sầm Sơn còn được quy hoạch trên tổng diện tích khoảng 11,5ha với 388 sản phẩm thấp tầng, gồm 340 căn liền kề/shophouse và 48 căn biệt thự.

Các sản phẩm có diện tích từ 68–320m2, mặt tiền từ 5–12,75m, mang đến nhiều lựa chọn theo nhu cầu sử dụng. Trong đó, dòng liền kề với các lựa chọn mặt tiền 6m, 7m và 8m tạo thêm phương án thiết kế kiến trúc, bố trí không gian sinh hoạt hoặc kết hợp ở và kinh doanh tùy theo vị trí, điều kiện thực tế.

Một điểm đáng chú ý trong quy hoạch dự án là hơn 52% tổng diện tích được dành cho hệ thống giao thông, cây xanh, thể thao, bãi đỗ xe và công trình công cộng. Hệ thống đường nội khu có các mặt cắt từ 7,5m đến 14m, kết hợp vỉa hè và không gian cảnh quan.

Tỷ lệ diện tích dành cho hạ tầng và không gian công cộng góp phần tạo nên môi trường sống thông thoáng, đồng thời hình thành sự kết nối giữa các khu vực chức năng. Đây cũng là yếu tố quan trọng đối với một khu dân cư hướng đến nhu cầu an cư lâu dài, thay vì chỉ tập trung vào số lượng sản phẩm nhà ở.

Đón đầu nhịp phát triển của đô thị biển

Một sự kiện nghệ thuật không thể đại diện cho toàn bộ tiềm năng phát triển của một thị trường bất động sản. Tuy nhiên, những hoạt động như Gala Sao Mai 2026 cho thấy Sầm Sơn đang có thêm các sản phẩm văn hóa, giải trí và hoạt động cộng đồng bên cạnh lợi thế du lịch biển vốn có.

Tại khu vực phía Đông Sầm Sơn, Sunrise Sầm Sơn sở hữu những lợi thế đáng chú ý từ vị trí kết nối, quy mô quy hoạch và danh mục sản phẩm thấp tầng đa dạng. Trong bối cảnh thành phố biển tiếp tục bổ sung các hoạt động văn hóa, du lịch và dịch vụ, dự án là một trong những lựa chọn chất lượng đối với khách hàng và các nhà đầu tư đang quan tâm đến nhu cầu an cư hoặc sở hữu bất động sản tại khu vực Sầm Sơn.

SUNRISE SẦM SƠN – KẾT NỐI KHÔNG GIAN SỐNG VỚI NHỊP PHÁT TRIỂN CỦA THÀNH PHỐ BIỂN.

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẮC BỘ – ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN DỰ ÁN Hotline: 0917 66 5151 Website: https://batdongsanbacbo.vn/ Website dự án: https://sunrisesamson.com.vn/

Tùng Dương